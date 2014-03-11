SURVEPESURID
Avasta Kärcheri survepesurite võimas maailm ja taasta oma kodu või auto esialgne sära! Meie kõrgsurvepesurid on loodud eemaldama ka kõige kangekaelsema mustuse, olgu selleks siis samblakiht terrassil, mustus sissesõiduteel või tolm aiamööblil. Kärcheri innovaatilised survepesurid muudavad puhastamise kiireks, lihtsaks ja tõhusaks.
Vali meie laia valiku seast endale sobivaim mudel, mis vastab kõigile sinu puhastusvajadustele – alates kompaktsetest survepesuritest kodukasutajale kuni võimsate seadmeteni professionaalidele. Lisaks pesuritele pakume ka laia valikut lisatarvikuid ja puhastusvahendeid, mis aitavad sul saavutada parima tulemuse.
Kärcheri survepesuriga muudad puhastamise nauditavaks tegevuseks, mitte kohustuseks. Puhasta oma terrass, auto, aiamööbel, fassaad või jalgratas vaid loetud minutitega ja koge tõelist jõudu mustuse vastu.
Meie survepesurid
Milline on teie jaoks õige?
Viis võimsat mudelit. Tootevalikud.
Kärcheri survepesureid võib puhastamis- ja hooldustoimingute teostamisel alati usaldada. Kuid usaldusväärsus ei ole ainus, mida nad pakuvad. Erakordselt kompaktne disain? Või kerge, mugav, kaasaskantav ja juhtmevaba seade? Igal tooteseerial on omad tugevused. Täiuslikult häälestatud individuaalsetele vajadustele.
Smart Control
Need kõrgtehnoloogilised survepesurid saavad hakkama iga tööga. Neisse on integreeritud rakendus Home & Garden App, Bluetooth ja nutikad tarvikud nagu pesupüstol Smart Control, kolm-ühes mitme joaga pihustustoru ja PremiumFlexi kõrgsurvevoolik.
Power Control
Õrn, kuid tõhus puhastamine pole kunagi olnud lihtsam tänu nende seadmete erakordsele võimsusele ning Home & Garden rakenduse ja tõhusate lisatarvikute abile, nagu ekraaniga Power Control püstol, pihustustoru Vario Power või PremiumFlex kõrgsurvevoolik.
Standardne
Kasutajad, kes hindavad kompaktsust ja mobiilsust, leiavad siit oma ideaalse abilise. Minimaalsed ruumivajadused, lihtne hoiustada ja alati valmis kiiresti tööle asuma. Nutika integreeritud voolikusüsteemiga.
Klassikaline
Kasutajad, kes hindavad kompaktsust ja kaasaskantavust, leiavad siit oma ideaalse abilise. Minimaalsed ruumivajadused, lihtne hoiustada ja alati valmis kiiresti tööle asuma. Nutika integreeritud voolikusüsteemiga.
SMART CONTROL
Esimesed rakendusega juhitavad survepesurid
See on tõeline tippklass! Kärcheri Smart Control seadmed on esimesed survepesurid, mida saab juhtida rakenduse abil. Ükskõik, mia puhastada on vaja, – sobiv puhastusnõuanne kuvab õige seadistuse ja saadab selle otse nutitelefonist Kärcheri seadmesse. Alati õige surve, alati õiged tarvikud, et saavutada parimad puhastustulemused.
Puhastusnõuanded rakenduses Home & Garden
Home & Garden rakenduses asuv Discover Area pakub praktilisi näpunäiteid ja trikke erinevate puhastusolukordade jaoks. Näiteks optimaalse surve taseme objekti puhastamiseks ning saadab õige käsu seadmesse.
Boozt režiim
Smart Control seadmetel on lisavõimsuse jaoks eraldi režiim. Suuremat survet rakendatakse 30 sekundi jooksul, mis tähendab, et isegi tugevam mustus pole enam probleem. Boost-režiimi saab aktiveerida päästikpüstoli või rakenduse kaudu.
Kõik, mida vajate
Nutikate varustusdetailidega, nagu Smart Controli päästikpüstol, kolm-ühes mitme joaga pihustusotsik ja Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, tervitate iga uut puhastusväljakutset ja astute sellele rahulikult vastu.
Power Control
Selline näeb välja kaasaegne survepesuriga puhastamine
Puhastamisel on vaja õigeid tehnoloogiaid. Power Control sarja seadmed pakuvad seda kõike – täisvõimsust, nutikaid lahendusi ja tugevaid tarvikuid. Näiteks Power Control päästikpüstol, mille ekraanilt saab otse vaadata seadistatud rõhku ning mille abil saab pihustusotsikut keerates lihtsalt vahetada rõhu- ja pesuvahendirežiimi. Samuti Home & Garden rakendus, mis näitab, milline tehnoloogia muudab survepesuri kasutamise veelgi õrnatoimelisemaks ja tõhusamaks.
Standard
Uus standard
Meie Standard-seeria survepesurid on sama funktsionaalsed ja keskendunud põhivajadustele, nagu nende selge ja lihtne disain viitab. See seeria hõlmab seadmeid igasuguste vajaduste jaoks – alates kergetest ja kompaktsetest mudelitest, mis sobivad suurepäraselt survepesu uustulnukatele, kuni võimsate veejahutusega mootoritega mudeliteni, mis on loodud nõudlike puhastustööde jaoks.
Tulemus? Igaüks saab kogeda WOW-efekti.
Classic
Lihtsalt võimas
Meie klassikaline survepesur tõestab, et suure tulemuse saavutamiseks ei pea olema suur. Lihtsalt öeldes teevad need mudelid seda, milleks nad on loodud – puhastavad erakordselt hästi. Et tagada nende laitmatu töö, on survepesurid disainitud nii nutikalt ja kompaktselt, et neid saab mugavalt transportida kõikjale, kus neid vajate ning hoiustada äärmiselt ruumisäästlikult – olgu see auto pagasiruumis või pärast töö lõppu keldri riiulil. Lisaks on neid ülimalt lihtne kasutada. Lühidalt öeldes on need täiuslikud survepesurid kõigile, kes soovivad lihtsalt ja tõhusalt kõrgsurvega puhastada.
Aku
Kaugel vooluallikast, kuid lähedal mustusele.
Sära ka ilma elektrita: akutoitega survepesur sobib mitmesugusteks puhastustöödeks, näiteks väikeautode, mootorrataste, jalgrataste, paatide ja muude väiksemate koduste puhastustööde jaoks. Tänu kuni 14-minutilisele aku tööajale saate puhastada vooluühendusest sõltumatult. Puhastamise ajal kuvab kõrgsurvepüstoli analoognäidik alati valitud režiimi.
Mobiilne puhastus: Igal pool. Igal ajal.
Vajad rohkem mobiilsust? Praktiliste Kärcheri madala- ja kesksurvepesuritega saab mustuse eemaldada kohapeal, ilma seda koju kaasa võtmata. Tänu akule ja veepaagile ning imivoolikule on meie lahendused vee- ja vooluühendusest täielikult sõltumatud.
Rakendus Home & Garden
Mis kasu on musklitest ilma mõistuseta? Üldse mitte midagi! Just sellepärast pakume täielikku Kärcheri ekspertteadmiste kogemust meie Home & Garden rakenduses: puhastustooted, kasutusjuhendid, nõuanded ja kiire ülevaade kõikidest teie survepesuriga sobivatest tarvikutest. Smart Contol seeria seadmed on Bluetooth-ühendusega ühendatavad nutitelefoniga, et automaatselt reguleerida surve vastavalt käsil olevale tööle.LOE LÄHEMALT
Tarvikud ja puhastusvahendid
Kõik taandub terviklikule lahendusele! Õige seadme, tarvikute ja puhastusvahendite kombinatsiooniga ei ole isegi kõige tõrksamal mustusel enam mingit võimalust. Sobivad süsteemitarvikud suurendavad märkimisväärselt kasutusvõimaluste arvu ning muudavad puhastamise veelgi tõhusamaks, ajasäästlikumaks ja mugavamaks.
Survepesuri tarvikud
Kärcher pakub väga laia valikut tarvikuid ja puhastusvahendeid. See tähendab, et suudame lahendada kõik teie puhastusprobleemid, olenemata nende spetsiifikast. Meie tarvikud saab tänu lihtsale bajonett kinnitussüsteemile hõlpsasti ühendada mis tahes survepesuriga.
Survepesurites kasutatavad puhastusvahendid
Kärcheri uue põlvkonna puhastusvahendid pakuvad muljetavaldavat ja ainulaadset 3-ühes toimemehhanismi. Lisaks täiuslikule puhastusvõimele tagavad need universaalsed puhastusvahendid ka õrna hoolduse ja usaldusväärse kaitse – säästes kasutajatele palju aega ja vaeva. Kärcher keskendub üha enam ka jätkusuutlikkusele, kasutades taastuvaid ja looduslikke koostisosasid. Samuti on kasutusel nutikas pudelikontseptsioon: olgu see dokkimiseks (Plug ’n’ Clean), puhastusvahendi paagi täitmiseks või imemisvooliku kaudu puhastusvahendi pealekandmiseks, uued puhastusvahendid sobivad kõikidele Kärcheri survepesuritele.
Meie puhastusvahendite otsingust leiate veelgi rohkem puhastusvahendeid oma Kärcheri survepesurile.
eco!Booster: Suurepärased puhastustulemused, säästa vett
See võib olla meie kõigi aegade suurim WOW: ülitõhus Kärcher eco!Booster. 50 protsenti suurema puhastusjõudlusega tekitab see õrnadel pindadel WOW efekti veelgi kiiremini ja lihtsamalt kui tavaline lame jugaotsik. Eriti imeline on see, et seade pakub 50 protsenti suuremat vee ja energia kulutõhusust, säästes väärtuslikke ressursse. Tugevalt kleepunud mustuse korral saate üksikute alade täiendavaks puhastamiseks lisaseadme eemaldada.
Iga piisk loeb
It is clear that using a Kärcher pressure washer to restore the WOW factor to your favourite items involves much less effort and is quicker than using a garden hose. What many people don't actually know is that you save up to 80%* valuable drinking water too. The cleaning is even more economical with the optional suction hose, which can be used to draw the water from the water butt or other alternative water sources.
* The pressure washer consumes 80% less water for the cleaning task assuming that the flow volume of the high-pressure cleaner is 40% of a garden hose and half the time is required. The values may vary depending on application, range and water flow of the hose.
Tõhus ja mitmekülgne – enne ja nüüd. Kõrgsurvepesurid aastakümnete jooksul.
WOW maailm
Kärcheri survepesurite eelised
Juba üle 70 aasta on Kärcher lihvinud kõrgsurvepesu kunsti ning pakkunud klientidele järgmise taseme puhastuskogemust tänu pidevale innovatsioonile. Kärcheri survepesuri kasutamiseks on palju põhjuseid – liituge meiega WOW-maailmas.
Edasiviiv tehnoloogia
Esmaklassiline toimivus kuni 50% väiksema aja-, vee- ja energiakuluga.
Kvaliteet, mida saab näha ja tunda
Usaldusväärne kaubamärk, mille seadmete toimimine ja jõudlus on täielikult testitud.
Usaldust tekitavad kogemused
Teerajaja ja turuliider puhastusseadmete tööstuses.
Jätkusuutlikkus, mis aitab nii inim- kui ka keskkonda
Ringmajanduse toetamine ja saasteainete vähendamine läbi kogu väärtusahela.
Tooted, mis on sama mitmekülgsed kui elu ise
Õige seade igaks vajaduseks, õige lisatarvik igaks puhastustoiminguks.
Kõrgsurvepesurite kasutusalad
Survepesurid on mitmekülgsed abilised koduses majapidamises ja äärmiselt lihtsad kasutada. Ühendage seade lihtsalt veetoru ja pistikupesaga, keerake kraan lahti, lülitage survepesur sisse ja puhastamine võib alata! Õigete eritarvikute lisamisel muutuvad meie seadmed tõelisteks universaalseteks tööriistadeks – olgu see märgpuhastus, torude, terrasside või vihmaveerennide puhastamine, võimalused on peaaegu lõputud.
Tüüpilised kasutusvaldkonnad kodus ja aias on järgmised:
- jalgrattad
- muruhooldus- ja aiatööriistad ja -masinad
- õuemööbel
- aiad ja teerajad
- mootorrattad ja motorollerid
- väikesed autod
- trepid ja välisuksed
- keskmise suurusega autod, veoautod ja sportautod
- tellis- ja kiviseinad
- haagismajad ja maastikuautod
- basseinid ja suured terrassid
- majafassaadid ja sissesõiduteed
Know-how: nõuanded välialade puhastamiseks
Valisime välja mõned praktilised näited, et näidata, kuidas oma survepesuriga parimaid tulemusi saavutada. Meie teadmiste rubriigist leiad põhjalikke nõuandeid ja teavet välialade puhastamise ja hooldamise kohta.Kärcher know-how
Sammaldunud kivid ja tellised
Sammal ei asetse mitte ainult paksude kihtidena plaadi pinnal, vaid ka kiviplaatide ja sillutiskivide vahedes. Seetõttu sobib survepesur suurepäraselt mustuse eemaldamiseks. See tekitab pöörleva joa, mis ühendab kontsentreeritud punktjoa puhastusvõimsuse ja laia joa pindala efektiivsuse.
Sõidukid
Tuuleklaas, värvkate, veljed... Sõidukitel on mitmeid pindu, mille puhastamiseks sobib ideaalselt survepesur. Regulaarne puhastamine aitab mitte ainult hoida sõiduki puhtana, vaid ka säilitada selle väärtust.
Puidust terrassid
Puidust terrassid pakuvad teie kodule sooja ja hubast õueala. Orgaaniline kasv ja ilmastikumõjud võivad aga selle mulje rikkuda. Pindade puhastusseadmete ja sobivate puhastusvahendite kasutamine tagab, et survepesur hoiab puidust pinnad aja jooksul puhtad ja vastupidavad.
Terrassiplaadid
Jäta küürimisega hüvasti! Kärcheri survepesuriga saab kivist terrassiplaatidelt eemaldada mustuse ja ilmastikumõjud kiiresti ja tõhusalt. Meie T-Racer ja elektrilised pinnapuhastusvahendid sobivad selle rakenduse jaoks ideaalselt.
Aiamööbel
Tackle unsightly stains on garden furniture caused by pollution or from last winter with the appropriate pressure washer accessories. For heavy dirt, we recommend using the Kärcher wash brush together with Kärcher detergent.
Klaaspinnad ja talveaiad
Õige puhastusvahendi ja tarvikutega, näiteks teleskoopilise pihustusvarrega, pole klaaspindade puhastamine kunagi olnud lihtsam. Eemaldage kõik alates õietolmust kuni ilmastikumõjudest, tagades hetkega selge vaate.