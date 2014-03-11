SURVEPESURID

Avasta Kärcheri survepesurite võimas maailm ja taasta oma kodu või auto esialgne sära! Meie kõrgsurvepesurid on loodud eemaldama ka kõige kangekaelsema mustuse, olgu selleks siis samblakiht terrassil, mustus sissesõiduteel või tolm aiamööblil. Kärcheri innovaatilised survepesurid muudavad puhastamise kiireks, lihtsaks ja tõhusaks.

Vali meie laia valiku seast endale sobivaim mudel, mis vastab kõigile sinu puhastusvajadustele – alates kompaktsetest survepesuritest kodukasutajale kuni võimsate seadmeteni professionaalidele. Lisaks pesuritele pakume ka laia valikut lisatarvikuid ja puhastusvahendeid, mis aitavad sul saavutada parima tulemuse.

Kärcheri survepesuriga muudad puhastamise nauditavaks tegevuseks, mitte kohustuseks. Puhasta oma terrass, auto, aiamööbel, fassaad või jalgratas vaid loetud minutitega ja koge tõelist jõudu mustuse vastu.