Sammaldunud sillutiskivid

Meie praktilised näited annavad selge ülevaate survepesurite õigest kasutamisest ja mida tuleks silmas pidada.

Spetsiaalsete lisatarvikutega saab seadmed muuta tõeliselt mitmekülgseteks, märgpritsimiseks, torupuhastamiseks, terrassipuhastajmiseks või tiikide tühjaks pumpamiseks – ja kindlasti leiate ka teisi võimalusi Kärcheri seadmete kasutamiseks!

Pidage meeles, et puhastamise ajal on löökrõhk kõige tugevam kohe otsiku ees: see tähendab, et tõrksat mustust tuleb puhastada lähedalt, samal ajal kui kergemat mustust või tundlikke pindasid peaks puhastama suurema vahemaaga.