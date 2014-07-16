Sammaldunud sillutiskivid
Sammaldunud sillutiskivid
Meie praktilised näited annavad selge ülevaate survepesurite õigest kasutamisest ja mida tuleks silmas pidada.
Spetsiaalsete lisatarvikutega saab seadmed muuta tõeliselt mitmekülgseteks, märgpritsimiseks, torupuhastamiseks, terrassipuhastajmiseks või tiikide tühjaks pumpamiseks – ja kindlasti leiate ka teisi võimalusi Kärcheri seadmete kasutamiseks!
Pidage meeles, et puhastamise ajal on löökrõhk kõige tugevam kohe otsiku ees: see tähendab, et tõrksat mustust tuleb puhastada lähedalt, samal ajal kui kergemat mustust või tundlikke pindasid peaks puhastama suurema vahemaaga.
- Kuna sammal mitte ainult ei moodusta sillutatud pindadele tihke kihi vaid jääb sillutise kivipooridesse püsima, siis kasutati sambla eemaldamiseks turbootsikut.
- See tekitab pöörleva joa, mis ühendab endas kontsentreeritud punktjoa ja pindala jõudlusega lehvikjoa puhastusjõu.
- Hoidke kõrgsurvejuga vertikaalselt sillutatud pinna suhtes ja puhastage aeglaselt ühest samblaga kaetud ala otsast teiseni, umbes 20-30 cm kõrguselt.
- Pihustuspritsi (spetsiaalne lisatarvik) pritsimiskaitse kaitseb teid vee tagasipritsimise eest.
Sobivad seadmed ja lisatarvikud
K 2 Premium Home survepesur
Kergem mustus
Pritsimiskaitse
Pihustuspritsi pritsimiskaitse Kindel kasutaja kaitse pritsiva vee eest.