Kasutamise nõuanded:

Siit leiate selge, lühida ülevaate puhastuslahendustest, teemade kaupa. Kui teie puhastusvajadused ei ole nimekirjas võtke meiega ühendust.

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Väljas

Autoreinigung

Auto pesemine

Siit leiate sobivad tooted ja lisatarvikud autode kiireks ja põhjalikuks puhastamiseks.

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Terrassi pesemine

Siit leiate sobivad tooted ja lisatarvikud oma terrasside kevadiseks suurpuhastuseks.

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Aia kastmine

Tänu kaugjuhtimisele saate meie aiapumpadega automaatselt kasta suuri aia pindalasid.

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Pühkimine

Öelge oma harjale ja prügikühvlile hüvasti: Kärcheri kuivpühkimismasinatega puhastate jalgteed, teed, sissesõiduteed ja aiad viis korda kiiremini.

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Sammaldunud sillutiskivid

Kärcheri pihustuspritsid on ideaalne valik sambla eemaldamiseks sillutatult pindadelt.

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Aiamööbli puhastamine

Õhusaaste ja eelmise talve tulemusel tekkinud inetute plekkide eemaldamine aiamööblilt on meie survepesuritega lihtne töö.

Rohrreinigung

Torude puhastamine

Torupuhastuse komplekt on ideaalne ummistunud torude, nii sise- kui ka välistingimustes, puhastamiseks.

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Fassaadi puhastamine

Kärcher ei paku ainult ideaalseid seadmeid kodumajapidamises kasutamiseks: ka majad ise muutuvad aja jooksul mustaks ning Kärcher pakub puhastusseadmeid, mis toovad tagasi nende esialgse sära.

Siseruumid

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Auruga puhastamine

Siit leiate mitmesuguseid nõuandeid meie aurupesurite kasutusvõimalustest: puhastage lihtsalt köögid, põrandad, praod, furnituur, vannitoad, WCd, aknad, peeglid ja palju muud.

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Auruga triikimine

Pidev aururõhk muudab isegi paksude kangaste triikimise lihtsaks. See säästab triikimisele kuluvat aega kuni 50%.

Fensterreinigung

Akende pesemine

Mustade akendega toimetulekuks pakub Kärcher täiuslikku lahendust igale nõudmisele. Avastage aknapesu erinevad seadmed.

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Vaipade puhastamine

Vaiba puhastamine on õige Kärcheri tootega lihtne

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Pehme mööbli puhastamine

Kärcheri tekstiilipesur tagab põhjaliku puhtuse polsterdatud pindade sügavaimates kiududes.

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Majapidamise veevarustus

Majapidamise varustamiseks veega soovitame kasutada kodu- ja aiapumpa.

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Puurimine, pühkimine, tolmu imemine

Kus hööveldatakse puitu, seal pudenevad höövlilaastud – puhastus asjatundjana pakub Kärcher terviklikku seadmete valikut ja kasulikke lisatarvikuid tõhusaks puhastustööde teostamiseks kodus ja kodu ümber.