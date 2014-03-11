Kasutamise nõuanded:
Siit leiate selge, lühida ülevaate puhastuslahendustest, teemade kaupa. Kui teie puhastusvajadused ei ole nimekirjas võtke meiega ühendust.
Väljas
Auto pesemine
Siit leiate sobivad tooted ja lisatarvikud autode kiireks ja põhjalikuks puhastamiseks.
Terrassi pesemine
Siit leiate sobivad tooted ja lisatarvikud oma terrasside kevadiseks suurpuhastuseks.
Aia kastmine
Tänu kaugjuhtimisele saate meie aiapumpadega automaatselt kasta suuri aia pindalasid.
Pühkimine
Öelge oma harjale ja prügikühvlile hüvasti: Kärcheri kuivpühkimismasinatega puhastate jalgteed, teed, sissesõiduteed ja aiad viis korda kiiremini.
Sammaldunud sillutiskivid
Kärcheri pihustuspritsid on ideaalne valik sambla eemaldamiseks sillutatult pindadelt.
Aiamööbli puhastamine
Õhusaaste ja eelmise talve tulemusel tekkinud inetute plekkide eemaldamine aiamööblilt on meie survepesuritega lihtne töö.
Torude puhastamine
Torupuhastuse komplekt on ideaalne ummistunud torude, nii sise- kui ka välistingimustes, puhastamiseks.
Fassaadi puhastamine
Kärcher ei paku ainult ideaalseid seadmeid kodumajapidamises kasutamiseks: ka majad ise muutuvad aja jooksul mustaks ning Kärcher pakub puhastusseadmeid, mis toovad tagasi nende esialgse sära.
Siseruumid
Auruga puhastamine
Siit leiate mitmesuguseid nõuandeid meie aurupesurite kasutusvõimalustest: puhastage lihtsalt köögid, põrandad, praod, furnituur, vannitoad, WCd, aknad, peeglid ja palju muud.
Auruga triikimine
Pidev aururõhk muudab isegi paksude kangaste triikimise lihtsaks. See säästab triikimisele kuluvat aega kuni 50%.
Akende pesemine
Mustade akendega toimetulekuks pakub Kärcher täiuslikku lahendust igale nõudmisele. Avastage aknapesu erinevad seadmed.
Vaipade puhastamine
Vaiba puhastamine on õige Kärcheri tootega lihtne
Pehme mööbli puhastamine
Kärcheri tekstiilipesur tagab põhjaliku puhtuse polsterdatud pindade sügavaimates kiududes.
Majapidamise veevarustus
Majapidamise varustamiseks veega soovitame kasutada kodu- ja aiapumpa.
Puurimine, pühkimine, tolmu imemine
Kus hööveldatakse puitu, seal pudenevad höövlilaastud – puhastus asjatundjana pakub Kärcher terviklikku seadmete valikut ja kasulikke lisatarvikuid tõhusaks puhastustööde teostamiseks kodus ja kodu ümber.