Pehme mööbli puhastamine
Tekstiilipuhastaja – põhjalikuks puhastamiseks
Kärcheri tekstiilipuhastajad tagavad põhjaliku puhtuse vaiba sügavaimates kiududes. Puhastusvahend pritsitakse survega sügavale vaiba sisse ja tõmmatakse koos lahustunud mustusega välja, eemaldades efektiivselt õli, mustuse ja lõhnad.
Tekstiilipesuri tööpõhimõte
Puhastamise ajal pihustatakse puhastusvahendit sisaldav vesi puhastavale pinnale ja imetakse koos mustusega kohe jälle välja.
Hügieeniliselt puhas
Kärcheri tekstiilipuhastajad sobivad ideaalselt nii allergikutele kui ka kodudele, kus on lemmikloomad.
Novaatorliku veefiltri tehnoloogiaga tolmuimejad
Erinevalt tavalistest filtrikotiga tolmuimejatest, põhineb uus veefiltriga tolmuimeja DS 5.800
vee loomulikul võimsusel, pööreldes filtris suure kiirusega. Üles imetud mustus läbib keerleva vee ja filtreeritakse õhust tõhusalt välja ning seotakse veega. Tulemus: ülimalt värske ja puhas heitõhk.
Veefiltri puhastamine on erakordselt lihtne.
Veefiltri üksikud osad tuleb lihtsalt jooksva kraanivee all ära loputada – kiire ja lihtne.
Tekstiilipesurid
Põhjalik puhtus sügavaimates kiududes.
Tekstiili impregneerija
Äärmiselt tõhus kaitse.
Veefiltriga tolmuimejad
Tänu veefiltrile filtreeritakse õhust välja 99,9% kõikidest osakestest.
Mööbli turbootsik
Äärmiselt põhjalik mööbli puhastamine. Ideaalne lemmiklooma karvade korral.