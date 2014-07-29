Pehme mööbli puhastamine

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Tekstiilipuhastaja &ndash; põhjalikuks puhastamiseks

Kärcheri tekstiilipuhastajad tagavad põhjaliku puhtuse vaiba sügavaimates kiududes. Puhastusvahend pritsitakse survega sügavale vaiba sisse ja tõmmatakse koos lahustunud mustusega välja, eemaldades efektiivselt õli, mustuse ja lõhnad.

Tekstiilipesuri tööpõhimõte

Puhastamise ajal pihustatakse puhastusvahendit sisaldav vesi puhastavale pinnale ja imetakse koos mustusega kohe jälle välja.

Hügieeniliselt puhas

Kärcheri tekstiilipuhastajad sobivad ideaalselt nii allergikutele kui ka kodudele, kus on lemmikloomad.

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Novaatorliku veefiltri tehnoloogiaga tolmuimejad

Erinevalt tavalistest filtrikotiga tolmuimejatest, põhineb uus veefiltriga tolmuimeja DS 5.800
vee loomulikul võimsusel, pööreldes filtris suure kiirusega. Üles imetud mustus läbib keerleva vee ja filtreeritakse õhust tõhusalt välja ning seotakse veega. Tulemus: ülimalt värske ja puhas heitõhk.

Veefiltri puhastamine on erakordselt lihtne.

Veefiltri üksikud osad tuleb lihtsalt jooksva kraanivee all ära loputada – kiire ja lihtne.

Tekstiilipesurid

Põhjalik puhtus sügavaimates kiududes.

Tekstiili impregneerija

Äärmiselt tõhus kaitse.

Veefiltriga tolmuimejad

Tänu veefiltrile filtreeritakse õhust välja 99,9% kõikidest osakestest.

Mööbli turbootsik

Äärmiselt põhjalik mööbli puhastamine. Ideaalne lemmiklooma karvade korral.