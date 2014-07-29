Pehme mööbli puhastamine

Tekstiilipuhastaja – põhjalikuks puhastamiseks

Kärcheri tekstiilipuhastajad tagavad põhjaliku puhtuse vaiba sügavaimates kiududes. Puhastusvahend pritsitakse survega sügavale vaiba sisse ja tõmmatakse koos lahustunud mustusega välja, eemaldades efektiivselt õli, mustuse ja lõhnad.

Tekstiilipesuri tööpõhimõte

Puhastamise ajal pihustatakse puhastusvahendit sisaldav vesi puhastavale pinnale ja imetakse koos mustusega kohe jälle välja.

Hügieeniliselt puhas

Kärcheri tekstiilipuhastajad sobivad ideaalselt nii allergikutele kui ka kodudele, kus on lemmikloomad.