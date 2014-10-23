Ideaalne lisa: Kächeri puhastus- ja hooldusvahendid.

Juba üle 30. aasta on Kärcher oma puhastus- ja hooldusvahendite väljatöötamisel ja tootmisel ning nendes kasutatavate toormaterjalide valikul pannud suurt rõhku keskkonna aspektidele ja ressursside säilitamisele. Spetsiaalselt seadmetele välja töötatud puhastusvahendid garanteerivad lisaks optimaalsetele puhastustulemustele ka vee, aja ja energia säästlikkuse. Mingis ulatuses biolagunevus on alati tagatud. eco!ogic universaalse puhastaja tootmisel on Kärcher veel ühe sammu võrra kaugemale läinud, kasutades pindaktiivsetes ainetes ainult 100% taaskasutatavat toorainet ja pudelid on tehtud >96% taimedel põhinevast plastist – veel üks pluss keskkonnakaitsele.