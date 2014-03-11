JUHTMEVABA ELEKTRIHARI

Tippvõimsus ühes seadmes: juhtmeta elektrihari on kiirem kui tolmuimeja jaSee tähendab, et saate hõlpsalt puhastada põrandalt mustuse ja tolmu – ilma tüütu kaablita või ebamugava kummardamiseta

 

KB 5

Tolmuimejast kiiremini kasutatav

Probleem, millega on tuttavad kõik – kohe, kui oled tolmuimemise lõpetanud, on põrandal juba taas purud. Kärcheri juhtmevaba põrandahari sobib suurepäraselt koristamispäevade vaheliseks põranda pühkimiseks – ilma, et peaksid taas tolmuimeja välja võtma. Kompaktse moodsa disainiga juhtmevaba elektriharja saab hoida just seal, kus vaja, ning see on alati kasutamiseks valmis.

Üks seade, palju kasutusvõimalusi

Kas põrandal on toidujääke? Määrdunud vaip? Akuga põrandahari on tõeline universaalne tööriist, mida saab kasutada kõigil kõvadel põrandapindadel, nagu laminaat ja plaadid, samuti vaipadel. Selle jõudlus räägib enda eest: mustus eemaldatakse täielikult, mitte ei liigutata ringi, ning sama kehtib ka kuni 10 mm kõrgusega vaipade kohta. Harjad tungivad sügavale kiududesse, tagades usaldusväärse ja tõhusa puhastamise.

Kärcher cordless electric broom

Efektiivne kõige väiksemas ruumis

Kärcheri juhtmeta elektrihari uuenduslik Adaptive Cleaning System tagab esmaklassilised puhastustulemused: painduv liigutatav pühkimisserv, optimaalne mustuse suunamise süsteem ja spetsiaalne puhastushari transpordivad mustuse ohutult jäätmemahutisse, jätmata põrandale mustusejääke või tolmu laiali ajamata.

Kärcher cordless electric broom

Alati valmis järgmise töö jaoks

KB 5 juhtmevaba põrandahari paistab silma oma liitium-ioonaku ja kuni 30-minutilise tööajaga kõvadel põrandapindadel. See tähendab, et saate oma põrandad kiiresti ära pühkida – maksimaalse liikumisvabadusega, ilma tüütute kaablite ja vooluvõrgu otsimise vajaduseta.

Kärcher cordless electric broom

Mugavam kui tavaline hari

Juhtmevaba elektriharja KB 5 ainulaadsed omadused teevad sellest täiusliku tolmuimeja ja tavalise harja vahelise lahenduse. Klõpsa ringidele ja avasta omadused ja funktsioonid, mille poolest see põrandahari on eriline.

 

Kärcher cordless electric broom

Kerge ja ergonoomiline

Koristamine on tehtud lihtsaks: käepärase ja väga kerge juhtmeta elektriharjaga saate hoida oma maja puhtana, hoides samal ajal oma selga.

Kärcher cordless electric broom

Tuleb toime iga väljakutsega

Juhtmevaba põrandahari ulatub kergesti ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse nagu kappide või diivani alla.

Kärcher cordless electric broom

Muljetavaldavalt paindlik

Tänu juhtmevaba põrandaharja liikuvatele kahekordsetele liigenditele saab hõlpsasti vältida selliseid esemeid nagu toolijalad.

Kärcher cordless electric broom

Nurgad ja servad

Täiuslik puhtus kogu pinnal: Kärcheri juhtmevaba põrandahari pühib isegi kõige kaugematest nurkadest.

KB 5 Start

Mugav käivitamine

Juhtmevaba põrandahari käivitub automaatselt kui liigutate käepidet tagasi.

parking position

Püstiseisuasend

Juhtmevaba põrandahari on alati käepärast oma kompaktse disainiga. Lisaks seisab see iseseisvalt püsti, mis võimaldab igal ajal mugavalt pause teha.

KB 5 emptying

Puhastamine ja hooldus

 

 

  • Kiire harja ja prügikasti eemaldamine
  • Lihtne tühjendada, ilma et peaksite mustusega kokku puutuma
  • Lihtne universaalse harja puhastamine

Hüvasti, mustus!

Loomadega koos elamine tähendab ka seda, et mustus levib kodus kiiremini – isegi kui olete just pühkinud ja puhastanud. Väikesed purud ja lahtised loomakarvad on eriti kangekaelsed vaipadel ja uksemattidel. Tavaline hari siin ei aita. Mis saaks teile siin abiks olla? Kärcheri juhtmevaba põrandahari. Juhtmevaba põrandaharjaga saate kiiresti, tõhusalt ja pingutuseta puhastada mustad kohad, eemaldada kassiliiva, koeratoidu ja loomakarvad.