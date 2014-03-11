JUHTMEVABA ELEKTRIHARI

Hüvasti, mustus!

Loomadega koos elamine tähendab ka seda, et mustus levib kodus kiiremini – isegi kui olete just pühkinud ja puhastanud. Väikesed purud ja lahtised loomakarvad on eriti kangekaelsed vaipadel ja uksemattidel. Tavaline hari siin ei aita. Mis saaks teile siin abiks olla? Kärcheri juhtmevaba põrandahari. Juhtmevaba põrandaharjaga saate kiiresti, tõhusalt ja pingutuseta puhastada mustad kohad, eemaldada kassiliiva, koeratoidu ja loomakarvad.