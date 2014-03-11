JUHTMEVABA ELEKTRIHARI
Tippvõimsus ühes seadmes: juhtmeta elektrihari on kiirem kui tolmuimeja jaSee tähendab, et saate hõlpsalt puhastada põrandalt mustuse ja tolmu – ilma tüütu kaablita või ebamugava kummardamiseta
Tolmuimejast kiiremini kasutatav
Probleem, millega on tuttavad kõik – kohe, kui oled tolmuimemise lõpetanud, on põrandal juba taas purud. Kärcheri juhtmevaba põrandahari sobib suurepäraselt koristamispäevade vaheliseks põranda pühkimiseks – ilma, et peaksid taas tolmuimeja välja võtma. Kompaktse moodsa disainiga juhtmevaba elektriharja saab hoida just seal, kus vaja, ning see on alati kasutamiseks valmis.
Üks seade, palju kasutusvõimalusi
Kas põrandal on toidujääke? Määrdunud vaip? Akuga põrandahari on tõeline universaalne tööriist, mida saab kasutada kõigil kõvadel põrandapindadel, nagu laminaat ja plaadid, samuti vaipadel. Selle jõudlus räägib enda eest: mustus eemaldatakse täielikult, mitte ei liigutata ringi, ning sama kehtib ka kuni 10 mm kõrgusega vaipade kohta. Harjad tungivad sügavale kiududesse, tagades usaldusväärse ja tõhusa puhastamise.
Efektiivne kõige väiksemas ruumis
Kärcheri juhtmeta elektrihari uuenduslik Adaptive Cleaning System tagab esmaklassilised puhastustulemused: painduv liigutatav pühkimisserv, optimaalne mustuse suunamise süsteem ja spetsiaalne puhastushari transpordivad mustuse ohutult jäätmemahutisse, jätmata põrandale mustusejääke või tolmu laiali ajamata.
Alati valmis järgmise töö jaoks
KB 5 juhtmevaba põrandahari paistab silma oma liitium-ioonaku ja kuni 30-minutilise tööajaga kõvadel põrandapindadel. See tähendab, et saate oma põrandad kiiresti ära pühkida – maksimaalse liikumisvabadusega, ilma tüütute kaablite ja vooluvõrgu otsimise vajaduseta.
Kerge ja ergonoomiline
Koristamine on tehtud lihtsaks: käepärase ja väga kerge juhtmeta elektriharjaga saate hoida oma maja puhtana, hoides samal ajal oma selga.
Tuleb toime iga väljakutsega
Juhtmevaba põrandahari ulatub kergesti ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse nagu kappide või diivani alla.
Muljetavaldavalt paindlik
Tänu juhtmevaba põrandaharja liikuvatele kahekordsetele liigenditele saab hõlpsasti vältida selliseid esemeid nagu toolijalad.
Nurgad ja servad
Täiuslik puhtus kogu pinnal: Kärcheri juhtmevaba põrandahari pühib isegi kõige kaugematest nurkadest.
Mugav käivitamine
Juhtmevaba põrandahari käivitub automaatselt kui liigutate käepidet tagasi.
Püstiseisuasend
Juhtmevaba põrandahari on alati käepärast oma kompaktse disainiga. Lisaks seisab see iseseisvalt püsti, mis võimaldab igal ajal mugavalt pause teha.
Puhastamine ja hooldus
- Kiire harja ja prügikasti eemaldamine
- Lihtne tühjendada, ilma et peaksite mustusega kokku puutuma
- Lihtne universaalse harja puhastamine
Hüvasti, mustus!
Loomadega koos elamine tähendab ka seda, et mustus levib kodus kiiremini – isegi kui olete just pühkinud ja puhastanud. Väikesed purud ja lahtised loomakarvad on eriti kangekaelsed vaipadel ja uksemattidel. Tavaline hari siin ei aita. Mis saaks teile siin abiks olla? Kärcheri juhtmevaba põrandahari. Juhtmevaba põrandaharjaga saate kiiresti, tõhusalt ja pingutuseta puhastada mustad kohad, eemaldada kassiliiva, koeratoidu ja loomakarvad.