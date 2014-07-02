KUIVTOLMUIMEJAD - laitmatu puhtus igas kodus

Kärcheri juhtmeta harjavad tolmuimejad avaldavad muljet kõvade põrandate ja vaipade kõrge puhastusvõimega, on paindlikud ja vastupidavad. Rullhari puhastab eriti põhjalikult ja sirgendab kiud täiusliku puhastustulemuse saavutamiseks. Kärcheri juhtmevabad harjavad tolmuimejad annavad tulemuse ka automaatse põrandatuvastuse, harjapuhastusfunktsiooni, LED-ekraani ja eriti madala kliirensiga.