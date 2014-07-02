KUIVTOLMUIMEJAD - laitmatu puhtus igas kodus

Kompaktsed ja vaiksed: mobiilsed ja kompaktsed Kärcheri tolmuimejad on spetsiaalselt välja töötatud professionaalidest klientidele.

Kärcher Kuivtolmuimejad

Kuivtolmuimejad

Need mitmekülgsed ja äärmiselt vaikselt töötavad, eco!efficiency energiasäästurežiimiga tolmuimejad on suure jõudlusega, mitmekülgsed ja sobivad erinevate põrandakatete puhastamiseks. Vastupidav fliisfilter tagab ühtlaselt suure imemisvõimsuse.

Kärcher Harjavad tolmuimejad

Harjavad tolmuimejad

Kärcheri harja-tüüpi tolmuimejad on suure imemisvõimsusega ja toimivad elektriharja põhimõttel. Need puhastavad kiudude vahelt ka kõige tõrksamad mustuseosakesed.

Kärcher Akutoitel tolmuimeja

Akutoitel tolmuimeja

Kärcheri juhtmevabad tolmuimejad on äärmiselt vaiksed ja neil ei ole segavat toitejuhet. Need masinad sobivad suurepäraselt äripindade puhastamiseks tööpäeva ajal.

Kärcher Akutoitel harjavad tolmuimejad

Akutoitel harjavad tolmuimejad

Kärcheri juhtmeta harjavad tolmuimejad avaldavad muljet kõvade põrandate ja vaipade kõrge puhastusvõimega, on paindlikud ja vastupidavad. Rullhari puhastab eriti põhjalikult ja sirgendab kiud täiusliku puhastustulemuse saavutamiseks. Kärcheri juhtmevabad harjavad tolmuimejad annavad tulemuse ka automaatse põrandatuvastuse, harjapuhastusfunktsiooni, LED-ekraani ja eriti madala kliirensiga.

Kärcher Elektrihari

Elektrihari

Vaikne elektrihari diskreetseks ja kiireks vahepuhastuseks. Harja saab vahetada tööriistade abita, liitiumioonakut on lihtne eemaldada. Aku pikk kestvus ja täiendav vahetusaku tagavad katkestusteta töö.

Kärcher !Keine Chance für Staub.!

