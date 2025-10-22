Ülimalt kerge ja erakordselt võimas

SELAKOTT-TOLMUIMEJA ON ÜLIKERGE!

Kui kannad oma varustust seljas, on kanderaami kaal ja ergonoomika kasutaja jaoks üliolulised. Seetõttu kasutab Kärcher mudeli BVL 5/1 Bp valmistamisel laiendatud polüpropüleeni (EPP). See materjal on vastupidav, kuid koosneb 96% ulatuses õhust, mistõttu on see erakordselt kerge. Lisaks summutab see müra ja on 100% taaskasutatav.

Tänu EPP-materjalile on BVL 5/1 Bp tühikaal vaid 3,3 kg ning koos akuga 4,6 kg – see teeb Kärcheri uue juhtmevaba seljakott-tolmuimeja üheks kõige kergemaks omasuguste seas.