BVL 5/1 BP AKUTOITEGA SELJAKOTT-TOLMUIMEJA
ÜLIKERGE JA ÄÄRMISELT VÕIMAS. Oma klassi kergeim tänu innovaatilisele EPP-materjalile. Ülikerge, ülivõimas ja muljetavaldavalt paindlik – Kärcheri BVL 5/1 Bp juhtmevaba seljakott-tolmuimeja on asendamatu abivahend kohtades, kus tavalised tolmuimejad ei saa hakkama, näiteks kitsastes ruumides, treppidel, redelitel, bussides, lennukites ja kinosaalides. Siit leiad kõik meie uue BVL 5/1 Bp akutoitel seljakott-tolmuimeja eelised.
Ülimalt kerge ja erakordselt võimas
UUS BVL 5/1 BP AKUTOITEGA SELJAKOTT-TOLMUIMEJA
Klassiruumide, kontorite, trepikodade, ladude või ühistranspordivahendite – bussidest kuni lennukiteni – puhastamisel on palju olukordi, kus on vaja kerget ja kompaktset tolmuimejat. Kärcheri uus BVL 5/1 BP akutoitega seljakott-tolmuimeja ühendab ülimalt kerge kaalu, suure imemisvõimsuse ja pika aku tööea ning kuulub Kärcheri Battery Power+ 36 V akude platvormi. Tolmuimejat mugavalt seljal kandes jääb tülikate tolmuimejate järele vedamine ja pistikupesade otsimine minevikku.
SELAKOTT-TOLMUIMEJA ON ÜLIKERGE!
Kui kannad oma varustust seljas, on kanderaami kaal ja ergonoomika kasutaja jaoks üliolulised. Seetõttu kasutab Kärcher mudeli BVL 5/1 Bp valmistamisel laiendatud polüpropüleeni (EPP). See materjal on vastupidav, kuid koosneb 96% ulatuses õhust, mistõttu on see erakordselt kerge. Lisaks summutab see müra ja on 100% taaskasutatav.
Tänu EPP-materjalile on BVL 5/1 Bp tühikaal vaid 3,3 kg ning koos akuga 4,6 kg – see teeb Kärcheri uue juhtmevaba seljakott-tolmuimeja üheks kõige kergemaks omasuguste seas.
MUUDA TÖÖ KERGEMAKS BVL 5/1 BP AKUTOITEL SELJAKOTT-TOLMUIMEJAGA!
Kanderihma saab kohandada kasutaja pikkuse järgi ning see sobib nii parema- kui ka vasakukäelistele. Akutoitel seljakott-tolmuimeja juhtpaneel asub kanderihmal, mistõttu on see alati mugavalt käeulatuses – olgu selleks aku laetuse kontrollimine, seadme sisse- ja väljalülitamine või energiasäästliku eco!efficiency režiimi aktiveerimine.
SELJAKOTT-TOLMUIMEJAGA EI SAAKS TÖÖ OLLA LIHTSAM!
BVL 5/1 Bp saab hõlpsasti kohandada nii parema- kui ka vasakukäelisele kasutajale. Ava lihtsalt seadme kinnitus, pööra tolmuanumat nii, et imivooliku ühendus oleks soovitud poolel (vasakul või paremal), seejärel kinnita voolik uuesti – ja oledki valmis tööks!
Nii lihtne see ongi. Vaata videot ja veendu ise!
SELJAKOTT-TOLMUIMEJA 36 V AKU
BVL 5/1 Bp juhtmevaba seljakott-tolmuimeja 36 V/6,0 Ah liitiumioonaku ühildub kõigi Kärcher Battery Power+ 36 V platvormi toodetega. Bp Pack versiooniga kaasas olev standardaku võimaldab töötada eco!efficiency režiimis kuni 50 minutit. Komplektis oleva kiirlaadijaga (saadaval ainult Pack versioonis) laeb aku 80% tasemeni 44 minutiga ja täislaetuks 68 minutiga. Kui sul on lisapatarei, saad töötada katkestusteta tundide kaupa. Vaata siia.
Aku on hooldusvaba ja vastupidav kuni 1 000 laadimistsüklit, mis tähendab madalamaid asenduskulusid ning pikemat eluiga sinu seljakott-tolmuimejale.
MAKSIMAALNE HÜGIEEN SELJAKOTT-TOLMUIMEJA HEPA-FILTRIGA
BVL 5/1 Bp akutoitel seljakott-tolmuimejale on lisavarustusena saadaval ka väga tõhus HEPA 14 filter. Tänu erakordsele 99,995% tolmutagastusvõimele püüab HEPA 14 filter kinni ka kõige pisemad osakesed. Selle kõrge filtreerimisvõime tagab, et peaaegu kõik aerosoolid, viirused ja bakterid jäävad filtrisse ega satu tagasi ümbritsevasse õhku. DIN EN 1822:2019 standardi kohaselt sertifitseeritud HEPA 14 filter vastab ka kõige rangematele ohutusnõuetele, mis kehtivad hügieenitundlikes keskkondades.
SELJAKOTT-TOLMUIMEJA HARJADETA MOOTORIGA
Harjadeta EC-mootoriga BVL 5/1 Bp akutoitel seljakott-tolmuimeja on erakordselt vastupidav mis pikendab selle kasutusiga. See teeb tolmuimejast ideaalase lahenduse intensiivseks kasutamiseks, suurendades samal ajal töö efektiivsust ja tootlikkust.
SELJAKOTT-TOLMUIMEJA LIHTNE KASUTUS
BVL 5/1 Bp akutoitel seljakott-tolmuimejat on väga lihtne kasutada. Juhtpaneel on kinnitatud kanderihmale, võimaldades mugavat kasutamist otse puusa kõrguselt. Sellelt saab jälgida aku laetuse taset, lülitada tolmuimeja sisse ja välja ning aktiveerida energiasäästliku eco!efficiency režiimi.
BVL 5/1 BP PACK AKUTOITEL SELJAKOTT-TOLMUIMEJA EELISED:
Miks valida akutoitel seljakott-tolmuimeja? Või teisisõnu – millised on selle eelised? Siin on peamised kasutegurid lühidalt:
Töövalmis kõigest mõne hetkega
Töötab ilma toitekaablita
Kerge ja kompaktne, lihtsasti kaasaskantav
Ideaalne kasutamiseks suure külastatavusega aladel
Tõhusama tööga märkimisväärne kulude kokkuhoid
Juurdepääs kogu akusüsteemi platvormile
BVL 5/1 BP AKUTOITEGA SELJAKOTI TOLMUIMEJA ON IDEAALNE VALIK:
NSPORT/LOGISTIKA
Laos võib olla raske vaba pistikupesa leida. BVL-iga on vahekäikude puhastamine imelihtne.
RASKESTI LIGIPÄÄSETAVAD KOHAD NAGU TREPID
Kas vajad kiiret ja põhjalikku treppide või lifti puhastust? BVL akutoitel seljakott-tolmuimejaga on see imelihtne!
JAEKAUBANDUS
Vähenda klientide segamist selle juhtmevaba seljakott-tolmuimejaga. Midagi kukkus ja poe põrand on määrdunud? BVL saab sellega hõlpsalt hakkama!
JÕUSAALID
Puhasta jõusaal kiiresti ja üliefektiivselt BVL-iga. Seljakott-tolmuimejaga pääsed kohtadesse, kuhu tavaline tolmuimeja ei ulatu – näiteks treeningseadmete vahele.
KOHVIKUD JA RESTORAMID
Eemalda mustus ja segadus kiiresti, häirimata oma külalisi. BVL seljakott-tolmuimejaga tagad maksimaalse hügieeni minimaalse vaevaga – tolmuimeja kaalub vaid 4,6 kg.
AINULAADNE BVL 5/1 BP PACK JUHTMEVABA SELJAKOTT-TOLMUIMEJA ON NÜÜD SAADAVAL!
Uus ülikerge ja äärmiselt võimas BVL 5/1 Bp Pack juhtmevaba seljakott-tolmuimeja on ideaalne lahendus kiireks, vaevatuks ja tõhusaks puhastamiseks, eriti raskesti ligipääsetavates kohtades. See akutoitel seljakott-tolmuimeja on saadaval ka Bp Pack versioonina, mis sisaldab 36 V akut ja kiirlaadijat. Kas sul on juba mõni teine 36 V seade Kärcher Battery Power+ akusüsteemist? Sel juhul võib sulle sobida Bp versioon, mis sisaldab ainult seadet – ilma aku ja laadijata. Uue tolmuimeja tellimine on kiire ja lihtne meie veebipoes või lähima ametliku Kärcheri edasimüüja juures!
BVL 5/1 BP PACK AKUTOITEL SELJAKOTT-TOLMUIMEJA
Ülikerge akutoitel seljakott-tolmuimeja äärmiselt tugeva imemisvõimsusega. Maksimaalne paindlikkus – ilma toitekaablita ja minimaalse kaaluga!
Komplektis sisaldub:
1 x 36 V/6,0 Ah aku
1 x 36 V kiirlaadija
Seadet toidab vahetatav 36 V aku, mis sobib ka teistele Kärcher Battery Power+ akusüsteemi seadmetele. Rohkem infot akuplatvormi kohta leiad siit.
- Õhuvool (l/s): 40
- Imemisvõimsus (mbar): 223
- Mahuti maht (l): 5
- Võimsus (W): 500
- Kaal koos 36 V/6,0 Ah akuga (kg): 4,6
- Aku (V/Ah): 18/3,0
- Standardvarustus sisaldab teleskoopimivart, polstridüüsi, kombineeritud põrandadüüsi, kitsast vahedüüsi ja 1 m imivoolikut.
36 V/6,0 Ah akuga töötab tolmuimeja umbes 22 minutit power-režiimis või kuni 50 minutit eco!efficiency-režiimis. Nipp: 36 V/7,5 Ah akuga saab töötada eco!efficiency-režiimis kuni 64 minutit.
BVL 5/1 BP AKUTOITEL SELJAKOTT-TOLMUIMEJA
Ülikerge akutoitel seljakott-tolmuimeja erakordselt tugeva imemisvõimsusega. Maksimaalne paindlikkus – ilma toitekaablita ja minimaalse kaaluga!
PANE TÄHELE: see seade tarnitakse ilma kiirlaadija ja akuta. Vajadusel saad need eraldi tellida siit.
Toiteallikaks on 36 V vahetatav aku, mis sobib kasutamiseks ka teiste Battery Power+ akusüsteemi seadmetega. Rohkem teavet akuplatvormi kohta leiad siit.
ORIGINAALTARVIKUD KÄRCHER JUHTMEVABALE SELJAKOTT-TOLMUIMEJALE
Originaalsed Kärcheri tarvikud tagavad, et saad oma BVL 5/1 Bp Pack tolmuimejast maksimaalse jõudluse. Tarvikuid saad kiiresti ja lihtsalt tellida meie veebipoest.
FLIISIST FILTRIKOTID
Maksimaalse imemisvõimsuse tagamiseks on tolmuklassi M kolmekihilised, rebenemiskindlad fliisist filtrikotid hädavajalikud. Telli oma BVL 5/1 Bp Pack seljakott-tolmuimejale sobivad fliisfiltrikotid siit. Ühes pakis on 10 filtrikotti.
HEPA 14 FILTER
See valikuline HEPA-filtrikassett suurendab filtreerimise tõhusust ja parandab väljuva õhu kvaliteeti. Filter tuleks välja vahetada maksimaalselt pärast 50 töötundi.
BATTERY POWER+ AKU 36 V/7.5 AH
Kasuta oma BVL 5/1 Bp Pack juhtmevaba seljakott-tolmuimejat maksimaalselt! Selle lisakuga saad töötada eco!efficiency-režiimis kuni 64 minutit.
Kuidas töötab BVL 5/1 Bp Pack akutoitel seljakott-tolmuimeja?
Meie uus ülikerge ja võimas BVL 5/1 Bp Pack juhtmevaba seljakott-tolmuimeja on ideaalne valik kõigile, kes vajavad tugevat imemisvõimsust ka raskesti ligipääsetavates kohtades. Tänu erakordselt madalale kaalule – vaid 4,6 kg – ja uuenduslikule akutehnoloogiale on BVL 5/1 Bp Pack valmis igaks ülesandeks. Kõrge jõudlusega 36-voldise liitiumioonaku toel, mis kuulub Kärcher Battery Power+ akusüsteemi, sobib see eriti hästi väiksemate pindade regulaarseks puhastamiseks kontorites, kauplustes ja kliinikutes, samuti hotellides, restoranides, sööklates, koolides ja haiglates. Lühidalt öeldes – kõikjal, kus tavalist tolmuimejat kasutada ei saa.
Ideaalne lennukites kasutamiseks
Isegi raskesti ligipääsetavad kohad, nagu pagasiriiulid, on seljakott-tolmuimejaga lihtsasti puhastatavad. Kuna ma ei pea enam tolmuimejat tõstma, on mul üks käsi vaba, mis teeb töö palju lihtsamaks. Selle kerge kaal ja kaablivabadus muudavad selle ideaalseks kasutamiseks lennukites.
Isegi redelil töötades
Seljakott-tolmuimejaga pääsen meie hotellitubades iga viimase kui nurga ja praoni. Ja kui ma ei ulatu, võtan lihtsalt redeli.
Liikumisvabadus
Kui kasutan seljakott-tolmuimejat, saan puhastada kogu meie spaakompleksi külalisi häirimata. Pole tülikat toitekaablit, mis võiks külalisi takistada ja nüüd pääseme puhastama ka selliseid alasid nagu bassein, kuhu tavalise tolmuimejaga ligi ei pääseks.