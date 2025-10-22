BVL 5/1 BP AKUTOITEGA SELJAKOTT-TOLMUIMEJA

ÜLIKERGE JA ÄÄRMISELT VÕIMAS. Oma klassi kergeim tänu innovaatilisele EPP-materjalile. Ülikerge, ülivõimas ja muljetavaldavalt paindlik – Kärcheri BVL 5/1 Bp juhtmevaba seljakott-tolmuimeja on asendamatu abivahend kohtades, kus tavalised tolmuimejad ei saa hakkama, näiteks kitsastes ruumides, treppidel, redelitel, bussides, lennukites ja kinosaalides. Siit leiad kõik meie uue BVL 5/1 Bp akutoitel seljakott-tolmuimeja eelised.

Ülimalt kerge ja erakordselt võimas

 

UUS BVL 5/1 BP AKUTOITEGA SELJAKOTT-TOLMUIMEJA

Klassiruumide, kontorite, trepikodade, ladude või ühistranspordivahendite – bussidest kuni lennukiteni – puhastamisel on palju olukordi, kus on vaja kerget ja kompaktset tolmuimejat. Kärcheri uus BVL 5/1 BP akutoitega seljakott-tolmuimeja ühendab ülimalt kerge kaalu, suure imemisvõimsuse ja pika aku tööea ning kuulub Kärcheri Battery Power+ 36 V akude platvormi. Tolmuimejat mugavalt seljal kandes jääb tülikate tolmuimejate järele vedamine ja pistikupesade otsimine minevikku.

THE NEW BVL 5/1 BP BATTERY-POWERED BACKPACK VACUUM
Vacuuming stairs with the Kärcher cordless backpack vacuum cleaner BVL 5/1 Bp Pack
 
Cleaning the cockpit with the Kärcher cordless backpack vacuum cleaner BVL 5/1 Bp Pack
 
Clean chair with Kärcher cordless backpack vacuum cleaner BVL 5/1 Bp Pack
 
Clean curtains with the Kärcher cordless backpack vacuum cleaner BVL 5/1 Bp Pack
 
Clean upholstery with the Kärcher cordless backpack vacuum cleaner BVL 5/1 Bp Pack
 
Elevator clean with the Kärcher cordless backpack vacuum cleaner BVL 5/1 Bp Pack
 

ULTRA-LIGHTWEIGHT AND EXTREMELY POWERFUL!

SELAKOTT-TOLMUIMEJA ON ÜLIKERGE!

Kui kannad oma varustust seljas, on kanderaami kaal ja ergonoomika kasutaja jaoks üliolulised. Seetõttu kasutab Kärcher mudeli BVL 5/1 Bp valmistamisel laiendatud polüpropüleeni (EPP). See materjal on vastupidav, kuid koosneb 96% ulatuses õhust, mistõttu on see erakordselt kerge. Lisaks summutab see müra ja on 100% taaskasutatav.

Tänu EPP-materjalile on BVL 5/1 Bp tühikaal vaid 3,3 kg ning koos akuga 4,6 kg – see teeb Kärcheri uue juhtmevaba seljakott-tolmuimeja üheks kõige kergemaks omasuguste seas.

ULTRA-LIGHTWEIGHT!

MUUDA TÖÖ KERGEMAKS BVL 5/1 BP AKUTOITEL SELJAKOTT-TOLMUIMEJAGA!

Kanderihma saab kohandada kasutaja pikkuse järgi ning see sobib nii parema- kui ka vasakukäelistele. Akutoitel seljakott-tolmuimeja juhtpaneel asub kanderihmal, mistõttu on see alati mugavalt käeulatuses – olgu selleks aku laetuse kontrollimine, seadme sisse- ja väljalülitamine või energiasäästliku eco!efficiency režiimi aktiveerimine.

TAKE THE STRAIN OUT OF YOUR WORK!
RIGHT- OR LEFT-HANDED? CHANGE THE SUCTION HOSE IN NO TIME!

SELJAKOTT-TOLMUIMEJAGA EI SAAKS TÖÖ OLLA LIHTSAM!

BVL 5/1 Bp saab hõlpsasti kohandada nii parema- kui ka vasakukäelisele kasutajale. Ava lihtsalt seadme kinnitus, pööra tolmuanumat nii, et imivooliku ühendus oleks soovitud poolel (vasakul või paremal), seejärel kinnita voolik uuesti – ja oledki valmis tööks!

Nii lihtne see ongi. Vaata videot ja veendu ise!

SELJAKOTT-TOLMUIMEJA 36 V AKU

BVL 5/1 Bp juhtmevaba seljakott-tolmuimeja 36 V/6,0 Ah liitiumioonaku ühildub kõigi Kärcher Battery Power+ 36 V platvormi toodetega. Bp Pack versiooniga kaasas olev standardaku võimaldab töötada eco!efficiency režiimis kuni 50 minutit. Komplektis oleva kiirlaadijaga (saadaval ainult Pack versioonis) laeb aku 80% tasemeni 44 minutiga ja täislaetuks 68 minutiga. Kui sul on lisapatarei, saad töötada katkestusteta tundide kaupa. Vaata siia.

Aku on hooldusvaba ja vastupidav kuni 1 000 laadimistsüklit, mis tähendab madalamaid asenduskulusid ning pikemat eluiga sinu seljakott-tolmuimejale.

The 36 V 6.0 Ah Li-Ion battery

MAKSIMAALNE HÜGIEEN SELJAKOTT-TOLMUIMEJA HEPA-FILTRIGA

BVL 5/1 Bp akutoitel seljakott-tolmuimejale on lisavarustusena saadaval ka väga tõhus HEPA 14 filter. Tänu erakordsele 99,995% tolmutagastusvõimele püüab HEPA 14 filter kinni ka kõige pisemad osakesed. Selle kõrge filtreerimisvõime tagab, et peaaegu kõik aerosoolid, viirused ja bakterid jäävad filtrisse ega satu tagasi ümbritsevasse õhku. DIN EN 1822:2019 standardi kohaselt sertifitseeritud HEPA 14 filter vastab ka kõige rangematele ohutusnõuetele, mis kehtivad hügieenitundlikes keskkondades.

highly effective HEPA 13 filter

SELJAKOTT-TOLMUIMEJA HARJADETA MOOTORIGA

Harjadeta EC-mootoriga BVL 5/1 Bp akutoitel seljakott-tolmuimeja on erakordselt vastupidav mis pikendab selle kasutusiga. See teeb tolmuimejast ideaalase lahenduse intensiivseks kasutamiseks, suurendades samal ajal töö efektiivsust ja tootlikkust.

With a brushless EC drive

SELJAKOTT-TOLMUIMEJA LIHTNE KASUTUS

BVL 5/1 Bp akutoitel seljakott-tolmuimejat on väga lihtne kasutada. Juhtpaneel on kinnitatud kanderihmale, võimaldades mugavat kasutamist otse puusa kõrguselt. Sellelt saab jälgida aku laetuse taset, lülitada tolmuimeja sisse ja välja ning aktiveerida energiasäästliku eco!efficiency režiimi.

The BVL 5/1 Bp battery-powered backpack vacuum is very easy to operate

BVL 5/1 BP PACK AKUTOITEL SELJAKOTT-TOLMUIMEJA EELISED:

Miks valida akutoitel seljakott-tolmuimeja? Või teisisõnu – millised on selle eelised? Siin on peamised kasutegurid lühidalt:

Ready to operate in next to no time

Töövalmis kõigest mõne hetkega

 
Works without power cables

Töötab ilma toitekaablita

 
Lightweight and compact, making it easy to carry

Kerge ja kompaktne, lihtsasti kaasaskantav

 
Ideal for use in areas of high footfall

Ideaalne kasutamiseks suure külastatavusega aladel

 
Substantial cost savings from more efficient operation

Tõhusama tööga märkimisväärne kulude kokkuhoid

 
Access to the entire battery platform

Juurdepääs kogu akusüsteemi platvormile

 

BVL 5/1 BP AKUTOITEGA SELJAKOTI TOLMUIMEJA ON IDEAALNE VALIK:

Vacuuming between the shelves

NSPORT/LOGISTIKA

Laos võib olla raske vaba pistikupesa leida. BVL-iga on vahekäikude puhastamine imelihtne.

AWKWARD SPACES SUCH AS STAIRS

RASKESTI LIGIPÄÄSETAVAD KOHAD NAGU TREPID

Kas vajad kiiret ja põhjalikku treppide või lifti puhastust? BVL akutoitel seljakott-tolmuimejaga on see imelihtne!

in-store cleaning

JAEKAUBANDUS

Vähenda klientide segamist selle juhtmevaba seljakott-tolmuimejaga. Midagi kukkus ja poe põrand on määrdunud? BVL saab sellega hõlpsalt hakkama!

gym floor

JÕUSAALID

Puhasta jõusaal kiiresti ja üliefektiivselt BVL-iga. Seljakott-tolmuimejaga pääsed kohtadesse, kuhu tavaline tolmuimeja ei ulatu – näiteks treeningseadmete vahele.

Bar

KOHVIKUD JA RESTORAMID

Eemalda mustus ja segadus kiiresti, häirimata oma külalisi. BVL seljakott-tolmuimejaga tagad maksimaalse hügieeni minimaalse vaevaga – tolmuimeja kaalub vaid 4,6 kg.

AINULAADNE BVL 5/1 BP PACK JUHTMEVABA SELJAKOTT-TOLMUIMEJA ON NÜÜD SAADAVAL!

Uus ülikerge ja äärmiselt võimas BVL 5/1 Bp Pack juhtmevaba seljakott-tolmuimeja on ideaalne lahendus kiireks, vaevatuks ja tõhusaks puhastamiseks, eriti raskesti ligipääsetavates kohtades. See akutoitel seljakott-tolmuimeja on saadaval ka Bp Pack versioonina, mis sisaldab 36 V akut ja kiirlaadijat. Kas sul on juba mõni teine 36 V seade Kärcher Battery Power+ akusüsteemist? Sel juhul võib sulle sobida Bp versioon, mis sisaldab ainult seadet – ilma aku ja laadijata. Uue tolmuimeja tellimine on kiire ja lihtne meie veebipoes või lähima ametliku Kärcheri edasimüüja juures!

BVL 5/1 BP PACK AKUTOITEL SELJAKOTT-TOLMUIMEJA

Ülikerge akutoitel seljakott-tolmuimeja äärmiselt tugeva imemisvõimsusega. Maksimaalne paindlikkus – ilma toitekaablita ja minimaalse kaaluga!

Komplektis sisaldub:
1 x 36 V/6,0 Ah aku
1 x 36 V kiirlaadija

Seadet toidab vahetatav 36 V aku, mis sobib ka teistele Kärcher Battery Power+ akusüsteemi seadmetele. Rohkem infot akuplatvormi kohta leiad siit.

  • Õhuvool (l/s): 40
  • Imemisvõimsus (mbar): 223
  • Mahuti maht (l): 5
  • Võimsus (W): 500
  • Kaal koos 36 V/6,0 Ah akuga (kg): 4,6
  • Aku (V/Ah): 18/3,0
  • Standardvarustus sisaldab teleskoopimivart, polstridüüsi, kombineeritud põrandadüüsi, kitsast vahedüüsi ja 1 m imivoolikut.

36 V/6,0 Ah akuga töötab tolmuimeja umbes 22 minutit power-režiimis või kuni 50 minutit eco!efficiency-režiimis. Nipp: 36 V/7,5 Ah akuga saab töötada eco!efficiency-režiimis kuni 64 minutit.

 

BVL 5/1 BP PACK BATTERY-POWERED BACKPACK VACUUM

BVL 5/1 BP AKUTOITEL SELJAKOTT-TOLMUIMEJA

Ülikerge akutoitel seljakott-tolmuimeja erakordselt tugeva imemisvõimsusega. Maksimaalne paindlikkus – ilma toitekaablita ja minimaalse kaaluga!

PANE TÄHELE: see seade tarnitakse ilma kiirlaadija ja akuta. Vajadusel saad need eraldi tellida siit.

Toiteallikaks on 36 V vahetatav aku, mis sobib kasutamiseks ka teiste Battery Power+ akusüsteemi seadmetega. Rohkem teavet akuplatvormi kohta leiad siit.

  • Õhuvooluhulk (l/s): 40
  • Imemisvõimsus (mbar): 223
  • Mahuti maht (l): 5
  • Võimsus (W): 500
  • Kaal koos 36 V/6,0 Ah akuga (kg): 4,6
  • Aku (V/Ah): 18/3,0
  • Standardvarustus sisaldab teleskoopimivart, polstridüüsi, kombineeritud põrandadüüsi, kitsast vahedüüsi ja 1 m imivoolikut.

1 x 36 V/6,0 Ah akuga töötab tolmuimeja umbes 22 minutit power-režiimis või kuni 50 minutit eco!efficiency-režiimis. Nipp: 36 V/7,5 Ah akuga saab töötada eco!efficiency-režiimis kuni 64 minutit.

BVL 5/1 BP BATTERY-POWERED BACKPACK VACUUM

ORIGINAALTARVIKUD KÄRCHER JUHTMEVABALE SELJAKOTT-TOLMUIMEJALE

Originaalsed Kärcheri tarvikud tagavad, et saad oma BVL 5/1 Bp Pack tolmuimejast maksimaalse jõudluse. Tarvikuid saad kiiresti ja lihtsalt tellida meie veebipoest.

Accessories
FLEECE FILTER BAGS

FLIISIST FILTRIKOTID
Maksimaalse imemisvõimsuse tagamiseks on tolmuklassi M kolmekihilised, rebenemiskindlad fliisist filtrikotid hädavajalikud. Telli oma BVL 5/1 Bp Pack seljakott-tolmuimejale sobivad fliisfiltrikotid siit. Ühes pakis on 10 filtrikotti.

Rohkem infot
HEPA 14 FILTER

HEPA 14 FILTER
See valikuline HEPA-filtrikassett suurendab filtreerimise tõhusust ja parandab väljuva õhu kvaliteeti. Filter tuleks välja vahetada maksimaalselt pärast 50 töötundi.

Rohkem infot
BATTERY POWER+ BATTERY 36 V 7.5 AH

BATTERY POWER+ AKU 36 V/7.5 AH
Kasuta oma BVL 5/1 Bp Pack juhtmevaba seljakott-tolmuimejat maksimaalselt! Selle lisakuga saad töötada eco!efficiency-režiimis kuni 64 minutit.

Rohkem infot
battery technology
Click here to find out more about our battery technology

    

Kuidas töötab BVL 5/1 Bp Pack akutoitel seljakott-tolmuimeja?

Meie uus ülikerge ja võimas BVL 5/1 Bp Pack juhtmevaba seljakott-tolmuimeja on ideaalne valik kõigile, kes vajavad tugevat imemisvõimsust ka raskesti ligipääsetavates kohtades. Tänu erakordselt madalale kaalule – vaid 4,6 kg – ja uuenduslikule akutehnoloogiale on BVL 5/1 Bp Pack valmis igaks ülesandeks. Kõrge jõudlusega 36-voldise liitiumioonaku toel, mis kuulub Kärcher Battery Power+ akusüsteemi, sobib see eriti hästi väiksemate pindade regulaarseks puhastamiseks kontorites, kauplustes ja kliinikutes, samuti hotellides, restoranides, sööklates, koolides ja haiglates. Lühidalt öeldes – kõikjal, kus tavalist tolmuimejat kasutada ei saa.

Ideal for airplanes

Ideaalne lennukites kasutamiseks

Isegi raskesti ligipääsetavad kohad, nagu pagasiriiulid, on seljakott-tolmuimejaga lihtsasti puhastatavad. Kuna ma ei pea enam tolmuimejat tõstma, on mul üks käsi vaba, mis teeb töö palju lihtsamaks. Selle kerge kaal ja kaablivabadus muudavad selle ideaalseks kasutamiseks lennukites.

Even up a ladder

Isegi redelil töötades

Seljakott-tolmuimejaga pääsen meie hotellitubades iga viimase kui nurga ja praoni. Ja kui ma ei ulatu, võtan lihtsalt redeli.

Freedom of movement

Liikumisvabadus

Kui kasutan seljakott-tolmuimejat, saan puhastada kogu meie spaakompleksi külalisi häirimata. Pole tülikat toitekaablit, mis võiks külalisi takistada ja nüüd pääseme puhastama ka selliseid alasid nagu bassein, kuhu tavalise tolmuimejaga ligi ei pääseks.