Aurupesur tolmuimejaga
aurupuhastus, märg- ja kuivimemine. Kärcheri auruimurid puhastavad kolmekordse tõhususega ja seda vaid ühe liigutusega. Need kõikjal kasutatavad masinad on ideaalsed kodumajapidamises erinevate toimingute teostamiseks. Lihtne, mugav, ajasäästlik ja töötab kemikaalideta.
Lihtne, mugav ja ajasäästlik. Auruga tolmuimemine ilma kemikaalideta.
Kärcheri aurutolmuimejad ühendavad endas aurpesurite eelised ja kuivtolmuimejate võimsuse. Näiteks võivad need imeda põrandalt üles prügi, põranda niisutada ja seejärel kuivatada, kõik ühe lihtsa protseduuriga. Need muljetavaldavad mitmekülgsed seadmed ja sobivad lisatarvikud puhastavad iga kodu lihtsalt, mugavalt, kiirest ja kemikaalideta.
Hügieeniliselt puhas
Vannitubade ja WCde puhul ei piisa ainult puhtast väljanägemisest. SV 7 aurutolmuimeja tagab kuuma auru kasutades laitmatu puhtuse ja hügieenilisuse.
Allergikud võivad kergemalt hingata
Tolmu imemine neljaastmelise filtrisüsteemiga, aga ilma tolmukotita. Tolm seotakse veefiltriga. HEPA filter eemaldab osakesed isegi sissehingatavast õhust. Heitõhk on puhtam, kui õhk toas.
Kaks ühes
Auruga pesemine ja tolmu imemine on võimalik ilma filtrit vahetamata. Üles imetud vesi imendub läbi veefiltri.