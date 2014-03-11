Veeautomaadid – keskkonnasõbralik veeallikas

Ökoloogiline joogielamus

Keskkonnakaitse on täna olulisem kui kunagi varem ja mõjutab meid kõiki. Meie Kärcheris oleme uhked, et anname head eeskuju ja 2023. aastal on meid autasustatud Saksamaa Jätkusuutlikkuse Auhinnaga "Ressursid" kategoorias.

Kas tead, et joogiveevarustuse valik mõjutab oluliselt ettevõtte süsiniku jalajälge? Sellised tegurid nagu pakendite tootmine, ringlussevõtt, transport ja elektritarbimine mängivad siin määravat rolli. Seetõttu tuleks joogiveevarustuse valikul arvestada ökoloogilisi aspekte.

CO₂ heitkoguste analüüs:

Darmstadti Tehnikaülikooli uuring võrdles kolme erineva joogiveevarustussüsteemi CO₂ heitkoguseid: gallonisüsteemid, pudelivee masinad ja Kärcheri WPD 100 veeautomaat. Iga töötaja jaoks, kes tarbib päevas 1,5 liitrit jahutatud, naturaalselt vett ja 30 töötajaga ettevõttes, säästab WPD 100 veeautomaat rohkem kui 1,6 tonni CO₂ võrreldes pudelivee masinatega. WPD 100 CO₂ heitkogused moodustavad vaid umbes 16,4% galloniveesüsteemi heitkogustest.