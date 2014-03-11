Veeautomaadid – keskkonnasõbralik veeallikas
Kontorisse ja äripindadele värskenduseks – Kärcheri veeautomaadid on varustatud sertifitseeritud automaatse hügieenisüsteemi ning innovaatilise filtrisüsteemiga. Kuluteadlik ja keskkonnasäästlik alternatiiv gallonpakenditele ja pudeliveele.
Naudi mitmeid eeliseid – osta, rendi või liisi juba täna!
Kärcheri veevõrku ühendatavate veeautomaatidega saad pakkuda töötajatele, klientidele, külastajatele või õpilastele loodusliku maitsega, suurepärase kvaliteediga filtreeritud vett otse kraanist. Naudi mitmeid eeliseid.
- Patenteeritud hügieenisüsteem – ilma kemikaalideta
- Madal energiakulu
- Säästlik ja keskkonnasõbralik joogivesi
- Otse kraanist – ilma gallonpakenditeta
- Täisteenuse paketid
- Kuni 6 erinevat veetüüpi, sh kuum vesi näiteks tee valmistamiseks
- Töötajate rahulolu kasv
Kasutusalad
Kontor
Avalda positiivset ja jätkusuutlikku mõju oma ettevõtte keskkonnajalajäljele, vältides plastjäätmete teket. Paku oma töötajatele piisavas koguses filtreeritud ja värsket joogivett, et toetada nende kõrget töövõimekust.
Tööstus
Sobib tööstusettevõtetele, tootmishallidele ja logistikakeskustele. Naudi puhast, toidukvaliteediga joogivett ning taga oma töötajatele optimaalne joogiveevarustus kõrge töövõimekuse tagamiseks.
Omavalitsused ja avalikud asutused
Lühenda külastajate ooteaega ja paku loodusliku maitsega, kvaliteetselt filtreeritud joogivett otse kraanist – Kärcheri veeautomaatidega. Vähenda plastijäätmeid ja paranda oma ettevõtte keskkonnajalajälge jätkusuutlikul moel.
Tervise- ja hoolekandeasutused
Tänu patenteeritud hügieenisüsteemile sobivad meie WPD 200 Advanced veeautomaadid ideaalselt kasutamiseks kliinikutes, arstikabinettides ja hoolekandeasutustes. Paku oma töötajatele, hooldajatele ja patsientidele värsket, filtreeritud, toidukvaliteediga kraanivett. Innovatiivne filtrisüsteem eemaldab usaldusväärselt kahjulikud ained ja mikroorganismid. Automaatne termiline desinfitseerimine tagab, et WPD 200 Advanced jääb pidevalt hügieeniliseks.
Ökoloogiline joogielamus
Keskkonnakaitse on täna olulisem kui kunagi varem ja mõjutab meid kõiki. Meie Kärcheris oleme uhked, et anname head eeskuju ja 2023. aastal on meid autasustatud Saksamaa Jätkusuutlikkuse Auhinnaga "Ressursid" kategoorias.
Kas tead, et joogiveevarustuse valik mõjutab oluliselt ettevõtte süsiniku jalajälge? Sellised tegurid nagu pakendite tootmine, ringlussevõtt, transport ja elektritarbimine mängivad siin määravat rolli. Seetõttu tuleks joogiveevarustuse valikul arvestada ökoloogilisi aspekte.
CO₂ heitkoguste analüüs:
Darmstadti Tehnikaülikooli uuring võrdles kolme erineva joogiveevarustussüsteemi CO₂ heitkoguseid: gallonisüsteemid, pudelivee masinad ja Kärcheri WPD 100 veeautomaat. Iga töötaja jaoks, kes tarbib päevas 1,5 liitrit jahutatud, naturaalselt vett ja 30 töötajaga ettevõttes, säästab WPD 100 veeautomaat rohkem kui 1,6 tonni CO₂ võrreldes pudelivee masinatega. WPD 100 CO₂ heitkogused moodustavad vaid umbes 16,4% galloniveesüsteemi heitkogustest.
Omadused
Kas oled uudishimu täis, et teada saada, mis teeb WPD 200 nii ainulaadseks? Avastage selle eripärad.
Termiline puhastus ilma kemikaalideta
Patenteeritud hügieenisüsteem tagab ööpäevaringse joogikõlbuliku kraanivee. Automaatne termiline desinfitseerimine koos spetsiaalse filtrisüsteemiga välistab bakterite ja viiruste leviku. Nii saad nautida tervislikku, suurepärase maitsega vett – hügieeniliselt ja turvaliselt!
Personaliseerimine
Kui räägime hea joogivee maitsest, oleme kõik ühel meelel aga kui jutt käib veeautomaadi välimusest siis soovime sulle pakkuda maksimaalset personaalsust. See tähendab, et WPD 200 klaaspaneel on trükitav vastavalt sinu eelistustele – saad kujundada oma veeautomaadi just nii nagu soovid.
Disain
Olgugi tegu lauapealse või iseseisva seadmega – tänu oma modernsele ja minimalistlikule disainile sobitub kompaktne WPD 200 joogiveeautomaat suurepäraselt igasse ruumi. Puuteanduritega nupud ja multifunktsionaalne värviekraan tagavad lihtsa ja iseenesestmõistetava kasutamise. Läbimõeldud disaini juurde kuulub ka eriti kõrge väljastusala, mis võimaldab mugavalt täita suuremaid anumaid.
Jätkusuutlikkus
WPD 200 veeautomaadi soetamisega saad anda oma panuse: joogiveevarustus mängib olulist rolli sinu ettevõtte või organisatsiooni süsiniku jalajäljes. Joogivesi ei pea olema vaid hea maitsega. See peaks olema ka keskkonnasõbralik. WPD 200 on jätkusuutlik alternatiiv gallonpakenditele ja plastpudelitele.
Funktsioonid
Kuus veetüüpi
Kärcheri veeautomaat pakub sõltuvalt valitud konfiguratsioonist kuni kuut erinevat veetüüpi. Valikus on toatemperatuuriga, jahutatud, kergelt või tugevalt gaseeritud, samuti kuum ja eriti kuum vesi. See mitmekesisus tagab kasutajatele just nende vajadustele vastava värskenduse, tuues tööpäeva pisut rohkem mugavust.
Kolm jahutusklassi
Erinevate jahutusklasside abil suudab Kärcheri veeautomaat kohanduda täpselt vastavalt vajadusele, sõltumata paigalduspaigast. WPD 55 varustab veega kuni 30 kasutajat, WPD 200 aga kuni 100 kasutajat. Rohkem kui 100 kasutaja jaoks saab WPD 200-le paigaldada täiendava jahuti.
Värvid ja mudelid
Kärcheri veeautomaat on saadaval lauapealse või iseseisva seadmena. WPD 200 on saadaval valge või musta värviga, võimaldades suurepäraselt sulanduda erinevatesse ruumidesse ja keskkondadesse ning kohanduda paigalduskoha nõudmistega.
Hügieeniline puhastus
Kärcheri veeautomaadid on varustatud integreeritud puhastussüsteemiga. Advanced-seerias on kõik veetootmisvõrgud regulaarselt puhastatud kuuma vee abil automaatse termilise protsessi käigus. Basic-seeria masinad ja WPD 55 puhastatakse keemiliselt.
Innovatiivne filtri disain
Innovatiivne filtrilahendus koosneb Active-Pure filtrist, Hy-Protect filtrist või alternatiivselt mõlema filtritüübi kombinatsioonist. See eemaldab viirused, bakterid ja kahjulikud ained, nagu kloor ja raskmetallid ning tagab puhta ja tervisliku joogivee. Väärtuslikud mineraalid jäävad vette.