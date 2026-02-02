Elektriline jääkaabits EDI 4 – säästa aega ja vaeva

Talv toob endaga kaasa jäised aknaklaasid, mille puhastamine on tüütu ja aeganõudev. Kärcheri elektriline jääkaabits EDI 4 teeb sellele probleemile lõpu, muutes autoklaasi puhastamise kiireks ja lihtsaks. See seade on loodud spetsiaalselt selleks, et eemaldada jää klaasidelt vaevata ja ilma suurte pingutusteta.

Unusta käsitsi nühkimine ja kraapimine! Elektriline jääkaabits EDI 4 teeb kogu töö sinu eest. Kompaktne ja kerge disain muudab seadme mugavaks kasutada ja hõlpsasti autos hoiustada. Vali Kärcheri elektriline jääkaabits ja naudi soojemat ja kiiret sõidueelseid ettevalmistusi!