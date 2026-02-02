Elektriline jääkaabits EDI 4 – säästa aega ja vaeva
Talv toob endaga kaasa jäised aknaklaasid, mille puhastamine on tüütu ja aeganõudev. Kärcheri elektriline jääkaabits EDI 4 teeb sellele probleemile lõpu, muutes autoklaasi puhastamise kiireks ja lihtsaks. See seade on loodud spetsiaalselt selleks, et eemaldada jää klaasidelt vaevata ja ilma suurte pingutusteta.
Unusta käsitsi nühkimine ja kraapimine! Elektriline jääkaabits EDI 4 teeb kogu töö sinu eest. Kompaktne ja kerge disain muudab seadme mugavaks kasutada ja hõlpsasti autos hoiustada. Vali Kärcheri elektriline jääkaabits ja naudi soojemat ja kiiret sõidueelseid ettevalmistusi!
No Ice Ice Baby!
No Ice Ice Baby!
Elektriline jääkaabits EDI 4
EDI 4 elektriline jääkaabits teeb viimaks lõpu raskele tükk-tüki haaval jää eemaldamisele. Pöörleva ketta ja kuue tugeva plastikust teraga jääkaabits eemaldab auto tuuleklaasilt raskusteta isegi kõige raskema jää ühe liigutusega. Kui EDI 4 on ooterežiimil, siis vajutage õrnalt seadmele - pöördketas hakkab uuesti tööle ning jää tuleb lahti nagu võluväel.
Kui terad peaksid kuluma, siis saab pöördketast vahetada ilma tööriistadeta (ketas on saadaval varuosana). Jääkaabitsa modernne ja kompaktne disain ning kaitsekate muudavad seadme käsitsemise ja hoiustamise lihtsaks. Ühest aku laadimiskorrast piisab mitmeks kasutuseks Integreeritud LED tuli vilgub, kui seade vajab laadimist
Omadused
Kasutamine
Jääkaabitsa pöördketta abil saab juba ühe liigutusega eemaldada kõige kõvema jää auto tuuleklaasilt.
Sobib nii auto tuule- kui küljeklaasidele.
Jääkaabitsa kompaktne, modernne disain võimaldab seadet kasutada ja hoiustada ohutult ja lihtsasti.