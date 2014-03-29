Robottolmuimejad ja põrandapesurobotid

Kärcheri robottolmuimejad ja põrandapesurobotid pakuvad tõhusat ja diskreetset lahendust põrandate puhastamiseks. Madalad, ümarad ja vaiksed seadmed liiguvad eluruumides süstemaatiliselt, vältides täpselt takistusi ning puhastades iseseisvalt nii kõvasid põrandapindu kui ka madala karvaga vaipu. Tüütu ja vaevarikas põrandate käsitsi hooldamine kuulub nüüd minevikku. Kärcheril on sobiv mudel igaks vajaduseks. Olgu teie prioriteediks vaipade imemine, kõvade pindade pesemine või märg- ja kuivpuhastuse kombineerimine – meie lai funktsioonide valik vastab igale nõudmisele.

 

Kärcheri robottolmuimejad ja põrandapesurobotid: nutikas juhtimine täpseks puhastuseks.

Tutvu meie tootevalikuga

Robot vacuum and mop devices with efficient roller technology: RVF series

RVF-seeria: meie rulltehnoloogiaga varustatud robottolmuimejad ja põrandapesurobotid

Rulltehnoloogiaga robottolmuimejad ja põrandapesurobotid kuuluvad „kaks ühes“ seadmete segmendi tippmudelite hulka. Neil on harjaga imisõlm kuiva mustuse eemaldamiseks kõvadelt pindadelt ja vaipadelt, samas kui kõvasid põrandapindu saab märgpuhastada ülitõhusa rullmehhanismi abil. Puhastusprotsessi vältel niisutatakse ja pühitakse rulli pidevalt ning pärast töö lõpetamist puhastatakse see laadimisjaamas automaatselt. Tipptasemel RVF-seeria pakub silmapaistvat kuivimemist ja suurepärast märgpuhastust.

Robot vacuum and mop with rotating mopping discs: RVM series

RVM seeria: Pöörlevate pesuketastega robottolmuimejad ja põrandapesurobotid

Meie mikrokiudpatjadega varustatud pöörlevate pesuketastega „kaks ühes“ robottolmuimejad ja põrandapesurobotid suudavad eemaldada kuiva mustust nii kõvadelt põrandatelt kui ka vaipadelt, kasutades harjaga imisõlme, ning teostada kõvade pindade märgpuhastust. Mikrokiudpatju niisutatakse ja puhastatakse laadimisjaamas automaatselt. Puhastusprotsessi vältel patju eraldi ei niisutata – robot naaseb regulaarselt jaama, et neid uuesti niisutada. RVM-seeria paistab silma suurepärase kuivimemise ja põhjaliku märgpuhastusega.

Robot vacuums with wiping function: RVC and RCV series

RVC ja RCV seeria: pühkimisfunktsiooniga robottolmuimejad

Meie pühkimisfunktsiooniga robottolmuimejad on tõelised spetsialistid nii vaipade kui ka kõvade pindade kuivimemisel. Lisaks on neil suurepärane märg pühkimisfunktsioon kõvade pindade jaoks, kasutades seadme alaküljele kinnitatud mikrokiudlappi. Kerget mustust saab eemaldada lapiga, mida seadmes olev puhasveepaak puhastusprotsessi vältel kergelt niisutab, kuid mitte täielikult märjaks ei tee.
RVC-seeria pakub silmapaistvat kuivimemist ja head märgpuhastust.

Robot mops with roller technology: RCF series

RCF seeria: rulltehnoloogiaga põrandapesurobotid

Rulltehnoloogiaga põrandapesurobot RCF 3 on loodud eranditult kõvade põrandate põhjalikuks märgpuhastuseks. Seadme rull korjab üles kerge ja kuiva mustuse; eraldiseisev imifunktsioon puudub. Puhastusprotsessi vältel niisutatakse märgpuhastusrulli pidevalt, pühitakse see puhtaks ja hoitakse töö käigus puhtana, mis tagab suurepärased tulemused.
RCF 3 pakub kõvadel pindadel esmaklassilist märgpuhastust.

Omadused

Tere tulemast puhastusmaailma tulevikku!

Kärcheri robottolmuimejad ja põrandapesurobotid on tõelised universaalid, mis vastavad igale vajadusele. Olgu tegu kuiv- või märgpuhastusega või mõlemaga korraga – seadistage oma ideaalne puhastusgraafik mugavalt rakenduse kaudu ja nautige laitmatult puhtaid põrandaid.

Robot mopping up footprints

Autonoomne puhastamine

Avastage vaevatu viis puhastamiseks: meie nutikad robottolmuimejad ja põrandapesurobotid, mis on varustatud täiustatud LiDAR-navigatsiooni ja täpsete anduritega, teavad alati oma asukohta, väldivad usaldusväärselt takistusi ning tagavad säravalt puhtad põrandad. Nautige vaba aega, samal ajal kui robot teeb ära raske töö!

Autonomous cleaning

Rakendus

Meie tippmudeliga on kodu alati kontrolli all: tänu reaalajas kaamerapildile ja integreeritud kaugjuhtimispuldile saate robotit rakenduse kaudu kõikjalt navigeerida ning saata isegi häälsõnumeid. Kontrollige oma lemmikloomi millal iganes soovite – nii on kodune valve stressivaba.

Person controlling robot vacuum by smartphone app

Kärcheri FC rulltehnoloogia

Järeleproovitud Kärcheri FC rulltehnoloogia võimaldab robottolmuimejal ja põrandapesurobotil RCF 7 (või RCF 7) pakkuda silmapaistvat puhastustulemust erinevat tüüpi kõvadel põrandatel. Rull peseb alati puhta veega, mis pärineb puhasveepaagist, samal ajal kui must vesi kogutakse usaldusväärselt eraldi paaki. Tulemuseks on laitmatult puhtad põrandad.

Cross-section of the Kärcher FC roller technology

Multifunktsionaalne jaam

Kogege meie nutika multifunktsionaalse jaama mugavust – see on teie roboti "kodu". Robot naaseb iseseisvalt jaama, et laadida akut, täita puhasveepaak ja tühjendada mustaveepaak. Jaam teeb kõik toimingud automaatselt, et kohe, kui robot on taas kasutusvalmis, saaks see sujuvalt puhastamist jätkata. Lisaks pestakse pärast kasutamist roboti rull ja paagid ning rull kuivatatakse – see tagab maksimaalse autonoomsuse ja püsivalt puhta kodu.

RCF 3 mops and picks up dry dirt

RVF 7 – Universaalsete seadmete kategooria tippmudel

Uue põlvkonna rulltehnoloogiaga robottolmuimeja ja põrandapesurobot

Tolmu imemine või pesemine – meie RVF 7 suudab mõlemat

Sukelduge põrandapuhastuse uude dimensiooni koos meie nutika universaalse abilisega Kärcher RVF 7 Comfort. See innovaatiline robottolmuimeja ja põrandapesurobot ei saa mängleva kergusega hakkama mitte ainult kõvade põrandatega, vaid puhastab ka madalakarvalisi vaipu – ja seda täiesti autonoomselt, kinkides teile rohkem aega elu nauditavamate hetkede jaoks. Kogege muljetavaldavat imivõimsust, mis eemaldab mustuse, tolmu ja ebemed hetkega. Tänu Kärcheri järeleproovitud rulltehnoloogiale pakub RVF 7 ka esmaklassilist märgpuhastust, kusjuures rulli niisutatakse pidevalt ja seda hoitakse töö käigus puhtana. Nutikas multifunktsionaalne jaam on roboti autonoomsuse võti: see laeb robotit, täidab puhasveepaagi, tühjendab mustaveepaagi ja tolmumahuti ning peseb ja kuivatab rulli pärast töö lõpetamist. See tähendab, et teie RVF 7 Comfort on alati kasutusvalmis ja jätkab poolelijäänud puhastustöid sujuvalt – tagades täiuslikult hooldatud põrandad igal ajal, ilma et peaksite sõrmelegi tõstma.

Robot vacuum and mop with innovative roller technology
Robot vacuum and mop with innovative roller technology

Suurepäraseks kuivimemiseks vaipadel ja kõvadel põrandatel ning eriti põhjalikuks kõvade põrandate märgpuhastuseks.

  • Puhasveepaak robotis

  • Mustaveepaak robotis

  • Kuiva mustuse mahuti robotis

  • Imisõlm ja hari kõvade pindade ja vaipade kuivimemiseks

  • Pöörlev mikrokiudrull kõvade pindade märgpuhastuseks

  • Puhastamise ajal niisutatakse märgpuhastusrulli pidevalt puhasveepaagist, pühitakse puhtaks ja hoitakse töö käigus puhtana; lisaks pestakse rulli jaamas.

  • Mustuse tüübid: isegi kangekaelne ja sisseimbunud mustus, nagu kastmeplekid, jalajäljed ja kohviplekid.

  • Lihtne hooldus: kõik roboti osad, mis mustusega kokku puutuvad, on eemaldatavad ja pestavad. Rull on masinpestav 60 °C juures. See ei taga mitte ainult püsivalt suurepäraseid puhastustulemusi, vaid garanteerib ka teie väikese abilise pikaajalise töökindluse.

  • Kõvad põrandad (nt parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum või PVC)
    Madalakarvalised vaibad

Eelised, mis loovad erinevuse

Cleanliness redefined

Uus tase puhtuses

Meie roboti kaamera, andurite ja tehisintellekti (AI) kombinatsioon tuvastab mustuse ning kohandab puhastusprotsessi vastavalt sellele optimaalseks. Tänu meie tõhusale rulltehnoloogiale niisutatakse rulli pidevalt puhta vee ja puhastusvahendiga. Kahe paagi süsteem eemaldab kindlalt musta vee ja mustuseosakesed. Rulli pidev pöörlemine tagab suurte pindade hügieenilise ja kiire puhastamise ning hoiab ära mustuse laialimäärimise.

Powerful performance

Võimas jõudlus

Tõhus kuiva mustuse eemaldamine tänu 10 000 Pa imivõimsusele ja kahele külgharjale tagab suurepärased puhastustulemused isegi madalakarvalistel vaipadel.

Liftable brush and roller

Tõstetav hari ja rull

Robottolmuimeja ja põrandapesurobot tõstab rulli ja harja teatud ülesannete täitmiseks automaatselt üles – näiteks vaipade imemisel või vedelike koristamisel. See võimaldab seadmel optimaalselt kohanduda vastavalt konkreetsetele ruumidele ja tingimustele.

Live camera

Reaalajas kaamera

Reaalajas kaamera abil saate oma kodul igal ajal silma peal hoida. Lisaks on teil võimalik robotit rakenduse kaudu kaugjuhtida ja saata reaalajas häälsõnumeid – see tagab tõelise muretu meeleolu

Multifunctional station

Multifunktsionaalne jaam

Multifunktsionaalne jaam tühjendab autonoomselt roboti tolmumahuti ja mustaveepaagi ning täidab selle puhasveepaagi. Roboti rulli pestakse ja kuivatatakse jaamas automaatselt.

RVM 4 Comfort – keskklassi universaalne abiline

Pöörlevate puhastusketastega robottolmuimeja ja põrandapesurobot

Robot vacuum and mop with rotating mopping discs

Universaalne abiline laitmatult puhaste põrandate jaoks

Kogege vaevatut puhastamist meie mitmekülgse keskklassi mudeliga RVM 4 Comfort: see teostab kuivimemist muljetavaldava 15 000-paskalise imivõimsusega ning eemaldab tänu mikrokiudpatjadega pöörlevatele puhastusketastele isegi kangekaelse mustuse. Märgpuhastusprotsessi täiustab pesuüksus, mis ulatub ulatub servadele ja nurkadele väga lähedale. Robot naaseb iseseisvalt multifunktsionaalsesse jaama, et niisutada ja pesta puhastuspatju ning tühjendada tolmumahuti – tagades nii laitmatult puhtad põrandad.

Robot vacuum and mop with rotating mopping discs
Robot vacuum and mop with rotating mopping discs

Suurepäraseks kuivimemiseks vaipadel ja kõvadel põrandatel ning põhjalikuks kõvade põrandate märgpuhastuseks.

  • Puhasveepaak robotis: ei
  • Mustaveepaak robotis: ei
  • Kuiva mustuse mahuti robotis: jah
  • Imisõlm ja hari kõvade pindade ja vaipade kuivimemiseks
  • Pöörlevad puhastuskettad mikrokiudpatjadega kõvade pindade märgpuhastuseks
  • Mikrokiudpatju niisutatakse ja pestakse automaatselt jaamas. Robot naaseb regulaarselt jaama, et patju uuesti niisutada.
  • Mustuse tüübid: isegi kergelt sisseimbunud mustus, nagu heledad jalajäljed ja kohviplekid.
  • Lihtne hooldus: kõik roboti osad, mis mustusega kokku puutuvad, on eemaldatavad ja pestavad. Mikrokiudpatju võib pesta pesumasinas 60 °C juures. See ei taga mitte ainult püsivalt suurepäraseid puhastustulemusi, vaid garanteerib ka teie väikese abilise pikaajalise töökindluse.
  • Kõvad põrandad (nt parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum või PVC)
  • Madalakarvalised vaibad

Eelised, mis loovad erinevuse

Continuous cleanliness

Pidev puhtus

Paremaks puhastustulemuseks on robotil mikrokiudpatjadega pöörlevad puhastuskettad. Puhastuskettaid niisutatakse multifunktsionaalses jaamas. Puhastamise ajal naaseb robot regulaarselt jaama, kus mikrokiudpatju pestakse ja niisutatakse uuesti, et tagada põrandate hügieeniline puhtus.

Powerful performance

Võimas jõudlus

Tõhus kuiva mustuse eemaldamine tänu 15 000 Pa imivõimsusele ning põhiharja ja külgharjade kombinatsioonile.

Liftable mopping discs

Tõstetavad puhastuskettad

Vastava seadistuse korral tõstetakse puhastuskettad vaipade tuvastamisel automaatselt üles. See kaitseb teie vaipu ja tagab optimaalse puhastustulemuse kõigil pindadel.

Cleaning right up to the edge

Puhastamine täpselt servadeni

Laitmatu puhtus igas nurgas: innovaatiline puhastusketas ulatub täpselt servadeni, tagades põhjaliku ja järeleandmisteta puhtuse ning jätmata maha mingit mustust.

Multifunctional station

Multifunktsionaalne jaam

Multifunktsionaalne jaam tühjendab roboti tolmumahuti, niisutab regulaarselt mikrokiudpatju ning peseb ja kuivatab need pärast töö lõpetamist.

RVC 3 Comfort – Kuivimemise spetsialist

Pühkimisfunktsiooniga robottolmuimeja

KÄRCHER RVC 3 Comfort

Võimas imemisjõud, nutikas tehnoloogia

Uus kuivimemise spetsialist RVC 3 Comfort puhastab kõik tavapärased kodused kõvad põrandad ja madalakarvalised vaibad autonoomselt, süstemaatiliselt ja täie usaldusväärsusega. Kuni 15 000-paskalise imivõimsusega keskendub seade suurepärasele kuivimemisele, kuid suudab mikrokiudlapi abil eemaldada ka kergelt sisseimbunud mustuse. Tänu isetühjenemisjaamale tühjendatakse tolmumahuti regulaarsete ajavahemike järel automaatselt.

Robot vacuum with wiping function
Robot vacuum with wiping function

Suurepäraseks kuivimemiseks vaipadel ja kõvadel põrandatel ning kerge määrdumise pühkimiseks.

  • Puhasveepaak robotis: jah
  • Kuiva mustuse mahuti robotis: jah
  • Imisõlm ja hari kõvade pindade ja vaipade kuivimemiseks
  • Mikrokiust pühkimislapp kõvade pindade märgpuhastuseks
  • Pühkimislappi niisutatakse kergelt puhasveepaagi abil
  • Mustuse tüübid: peen tolm ja kergelt sisseimbunud mustus
  • Lihtne hooldus: kõik roboti osad, mis mustusega kokku puutuvad, on eemaldatavad ja pestavad. Mikrokiudlappi võib pesta pesumasinas 60 °C juures. See ei taga mitte ainult püsivalt suurepäraseid puhastustulemusi, vaid garanteerib ka teie väikese abilise pikaajalise töökindluse.
  • Kõvad põrandad (nt parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum või PVC)
  • Madalakarvalised vaibad

Eelised, mis loovad erinevuse

Overcomes every obstacle

Ületab iga takistuse

Robot suudab ületada kuni 25 mm kõrgusi lävepakke ja takistusi, mis ei takista selle tööd. See võimaldab seadmel hõlpsasti jõuda veidi erineva tasapinnaga põrandateni ja tagab täiusliku puhtuse kõikjal.

Powerful performance

Võimas jõudlus

Võimas kuiva mustuse eemaldamine tänu 15 000 Pa imivõimsusele ning põhiharja ja külgharjade kombinatsioonile.

Cleaning that meets your needs

Teie vajadustele vastav puhastus

Käsitsi eemaldatav pühkimisüksus tagab maksimaalse paindlikkuse ja vaevatu puhastamise täpselt teie vajaduste järgi: ainult kuivimemine, ainult märgpühkimine või mõlemad korraga.

No hair-wrapping

Juuksekarvade takerdumisvastane süsteem

Tänu külgharja erilisele disainile ja põhiharja innovaatilisele kammstruktuurile väheneb juuksekarvade mähkumine harjade ümber märkimisväärselt.

Self-emptying station

Automaatne tühjendusjaam

Isetühjenemisjaam tühjendab kuiva mustuse mahuti automaatselt. See tagab, et teie robot on alati kasutusvalmis.

RCF 3 – Kõvade pindade spetsialist

Rulltehnoloogiaga põrandapesurobot

Robot mop with roller technology

Teie abiline vaevatuks märgpuhastuseks

Avastage meie põrandapesurobot RCF 3 vaevatuks märgpuhastuseks. Tänu tõestatud rulltehnoloogiale eemaldab see kangekaelse mustuse ja manööverdab soovi korral automaatselt ümber vaipade. Kaks paaki tagavad pideva puhta vee pealevoolu ja musta vee tõhusa kogumise.

Robot mop with roller technology
Robot mop with roller technology

Eksklusiivselt kõvade põrandate eriti põhjalikuks märgpuhastuseks.

  • Puhasveepaak robotis: jah
  • Musta vee paak robotis: jah
  • Eraldi imisõlm puudub, kuid seade suudab sellegipoolest rulli abil koguda väikese koguse kerget kuiva mustust ja suunata selle musta vee paaki.
  • Pöörlev mikrokiudrull kõvade pindade märgpuhastuseks.
  • Puhastamise ajal niisutatakse märgpesurulli pidevalt puhasveepaagist, pühitakse puhtaks ja hoitakse seeläbi pidevalt puhtana.
  • Mustuse tüübid: isegi kangekaelne ja sisseimbunud mustus, nagu kastmeplekid, kingajäljed ja kohviplekid.
  • Lihtne hooldus: kõik roboti osad, mis mustusega kokku puutuvad, on eemaldatavad ja pestavad. Rulli võib pesta pesumasinas 60 °C juures. See ei taga mitte ainult püsivalt suurepäraseid puhastustulemusi, vaid garanteerib ka teie väikese abilise pikaajalise töökindluse.
  • Kõvad põrandad (nt parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum või PVC)

Eelised, mis loovad erinevuse

2-tank system

Kahe paagi süsteem

Vastavast paagist pidevalt puhta veega niisutatav rull tagab hügieenilise ja kiire puhastamise. Kahe paagi süsteem eraldab musta vee usaldusväärselt, et rull püsiks puhas ja mustust ei hõõrutaks lihtsalt mööda pinda laiali.

Removes loose dirt, too

Eemaldab ka lahtise mustuse

Kerge kuiva mustuse eemaldamine märgpesu ajal tänu pöörlevale rullile. RCF 3 regulaarsel kasutamisel ja tavapärase koduse määrdumise korral pole teil enam vajadust isegi tolmuimejat kapist välja võtta.

Wet-mopping while avoiding carpets

Märgpuhastus koos vaipade vältimisega

Andur tuvastab vaibad, mida vastava seadistuse valimisel automaatselt välditakse. See kaitseb teie vaipu märgumise eest ja tagab põrandapindade optimaalse puhastamise.

Clean and hygienic

Puhas ja hügieeniline

Avastage Kärcheri tõestatud FC-rulltehnoloogia puhastusjõud kõvadel põrandatel. See seade tagab rullile pideva puhta vee pealevoolu veatute tulemuste saavutamiseks ning tuvastab automaatselt vaibad, et tagada teie põrandatele alati optimaalne hooldus.

Convenient maintenance

Mugav hooldus

Kui töö on tehtud, on seadme puhastamine lapsemäng: kõik eemaldatavad osad saab lihtsalt kraani all puhtaks loputada ning rulli võib pesta pesumasinas 60 °C juures.

Autonoomne puhastamine – Kärcheri robotiäppidega on see lihtne!

Personalised cleaning schedule

Koosta puhastusgraafik

Individuaalne puhastusgraafik

Paindlik aja- ja ruumiplaneerimine

Ruumipõhised seadistused

Variety of cleaning modes

Avastage meie puhastusrežiimide mitmekesisus

Paindlikult valitav imivõimsus või veekogus

Intensiivne puhastus tugeva mustuse korral

Auto Boost funktsioon vaipade puhastamiseks

Localised soiling

Väikeste äparduste puhuks

Kohtpuhastus piiratud määrdumise korral

Personalisation made easy

Isikupärastamine on tehtud lihtsaks

Keelutsoonid või piirangualad

Vaipade vältimine vastavalt soovile

Valitavad tehisintellekti (AI) funktsioonid

Jaama parameetrite ja hooldusvälpade kohandamine

Accessory statistics

Lisatarvikute statistika

Ülevaade lisatarvikute ja kulutarvikute vahetusvälpadest

Other functions

Ja palju, palju muud...

Reaalajas kaamera ja manuaalne juhtimine

Kõlarid ja häälväljund

Puhastusajalugu

Korduma kippuvad küsimused ja vastused

Logo of Apple App Store

App Store

Laadi alla App Store'ist

Logo of Google Play Store

Google Play

Laadi alla Google Play´st

Esmakordne seadistus ja hooldus

RVF 7 Comfort

RVF 7

RVM 4 Comfort

RVC 3 Comfort

RVC 3

RCV 3

Lisatarvikud

KKK – Küsimused ja vastused

Üldised küsimused meie robottolmuimejate ja -põrandapesumasinate kohta. Täiendavad küsimused ja vastused leiate oma puhastusroboti jaoks mõeldud rakendusest:

Kõikidele tavapärastele kõvadele põrandapindadele ja lühikese karvaga vaipadele. Kui kasutate robotit puitpõrandatel, ärge unustage masinalt eemaldada mopiplaati, kui robot on eelnevalt teostanud märgpuhastust, vastasel juhul võib plaat põrandat kriimustada.

Üldiselt valgus roboti käitumist ei mõjuta, kuigi tumedad varjud võivad aktiveerida objektide tuvastamise funktsiooni mudelil RCV 5.

Veenduge, et laadimisjaam on vooluvõrku ühendatud. Soovitame paigaldada laadimisjaama seina äärde, nii et selle ette jääb 1,5 m ja vasakule ja paremale 0,5 m vaba ruumi.

Kui laadimisjaama puhastamise ajal liigutatakse, võib robotil seda pärast puhastamise lõppu raske üles leida olla.

Ei. Läbi laadimiskontaktide liikuv pinge on inimkehale ohutus vahemikus.

Veenduge, et pistikupesas on olemas vool ja laadimisjaam on korralikult pistikupesasse ühendatud. Kontrollige ka, et roboti laadimiskontaktid puudutavad laadimisjaamal olevaid laadimiskontakte. Kui kõik eespool nimetatud sammud probleemi ei lahenda, võtke palun ühendust Kärcheri teenindusega.

Enne seda, kui robot hakkab puhastama, pöörleb see kalibreerimiseks ümber enda telje. See on automaatne protsess. Kui robot siiski liigub koordineerimatult, kontrollige palun järgnevat:

  • Kukkumisandur on kaetud tolmu või mustusega – see võib põhjustada veasignaali. Puhastage kukkumisandur kergelt niiske puuvillase lapiga.

  • Ratta külge on midagi kinni jäänud, mis põhjustab roboti liikumise ringjooneliselt. Eemaldage võõrkeha ratta küljest.

  • Kokkupõrkeandur on vigane. Puudutage ja vajutage roboti ees ja külgedel paiknevaid kokkupõrkeandureid, et kontrollida, kas plaat lükkub automaatselt tagasi.
  • Kui kõik eespool nimetatud sammud probleemi ei lahenda, võtke palun ühendust Kärcheri teenindusega.
  • Kui te pole robotit mõnda aega kasutanud, laadige palun selle aku täis.
    Laadige robotit laadimisjaamas 3–5 tundi.

  • Aku tööaeg väheneb siis, kui aku kasutusiga hakkab lõppema.

    Kui kõik eespool nimetatud sammud probleemi ei lahenda, võtke palun ühendust Kärcheri teenindusega.
  • Aku laetuse tase on liiga madal, et graafikujärgset puhastamist alustada.

  • Puhastamise algusaega ei salvestatud. Kontrollige, kas puhastustoiming salvestati ja vastab teie nõuetele.

    Kui kõik eespool nimetatud sammud probleemi ei lahenda, võtke palun ühendust Kärcheri teenindusega.

Esmalt kontrollige, kas roboti kukkumisandur on tolmuga kaetud. Kui olete anduri ära puhastanud ja probleem püsib, võib andur ise olla vigane. Võtke palun ühendust Kärcheri teenindusega.

  • Kontrollige aku laetuse taset. Kui aku laetuse tase on liiga madal, laadige roboti aku täis ja proovige uuesti.

  • Robot ei lülitu sisse, kui ümbritseva õhu temperatuur on alla 0 °C või üle 35 °C.

Vajutage toitenupp alla. Robot ei tohi olla laadimisjaamas.

• Veenduge, et laadimisjaama ümber on piisavalt vaba ruumi (0,5 m külgedel ja 1,5 m ees) ning et laadimiskontaktid ei oleks tolmused ega kaetud muude võõrkehadega.

• Ümbritseva õhu temperatuur võib olla liiga madal (alla 0 °C) või liiga kõrge (üle 35 °C).

Jah, roboti saab käivitada ka toitenupust. Osasid funktsoone saab siiski kasutada vaid Wi-Fi ühenduse olemasolul läbi mobiilirakenduse.

1.Avage rakendus Google Home.
2. Vajutage valikut „Set up device“ (seadista seade) ja valige valik „Google Service“ (Google teenus).
3. Leidke valik „Skills“ (oskused).
4. Logige sisse oma kontole.
5. Valige vastavalt juhistele seade.

1. Avage rakendus Alexa ja vajutage valikut „More“ (rohkem), et liikuda menüüsse „Skill & Games“ (oskused ja mängud).
2. Leidke valik „Skills“ (oskused).
3. Klõpsake valikul „Activate“ (aktiveeri).
4. Logige sisse oma kontole.
5. Teostage ühendusprotsess.
6. Klõpsake valikul „Find devices“ (leia seadmed) ja valige vastavalt juhistele seade.

RCV 3:
Vajutage kodunuppu 5 sekundi vältel. Kui kuulete helisignaali, vabastage kodunupp, seejärel vajutage kodunuppu veel 5 sekundi vältel. Kui kuulete helisignaali, on süsteem lähtestatud. Kasutaja teave ja puhastusandmed kustutatakse, kuid masina versioon ja tarvikute hooldusandmed jäävad samaks.

RCV 5:
Vajutage kodunuppu 3 sekundi vältel. Kui kuulete helisignaali, on süsteem lähtestatud. Kasutaja teave ja puhastusandmed kustutatakse, kuid masina versioon ja tarvikute hooldusandmed jäävad samaks.

Esimesel kasutamisel liigub robot ruumis ringi ja kalibreerib end, kaardistades kogu toa. Seda tehes robot põrandat ei puhasta. Kalibreerimisprotsessi saab rakenduse kaudu uutel puhastatavatel aladel korrata.

Küsimused puhastusjõudluse kohta

Soovitame tungivalt robotit mitte kasutada põrandatel, kuhu on kogunenud vesi. Vedeliku sisse imemine võib robotit kahjustada.

Lülitage robot kohe välja ja kuivatage selle konteiner, filtrikoostu komponendid ja imiport. Kui komponendid on kuivad, paigaldage need tagasi ja taaskäivitage robot. Kui robot endiselt ei tööta, võtke palun ühendust Kärcheri teenindusega.

Kontrollige, et jäätmekonteiner ei oleks täis, kuna täis konteinerist võib mustus hakata välja pudenema. Tühjendage konteiner enne, kui see liiga täis saab.

Kontrollige aku laetuse taset. Kui aku laetuse tase on liiga madal, laadige roboti aku täis ja proovige uuesti.

• Veenduge, et robot ei oleks režiimis „Mitte häirida“, kuna sellisel juhul robot ei tööta.
• Robot ei alusta tööd enne, kui see on käsitsi laadimisjaama paigutatud.

• Tolmukonteiner on täis. Tühjendage konteiner.
• Filter on blokeeritud. Puhastage filter.
• Võõrkeha on jäänud harja vahele kinni. Eemaldage võõrkeha.

Eemaldage lapi hoidik ja valige rakendusest tolmu imemise režiim (Vacuum).

Veepaaki tohib kallata vaid vett.

Robot saab mööbli alt puhastada vaid siis, kui põranda ja mööbli vahel on piisav vahe.

Küsimused rakenduse kohta:

QR-koodi rakenduse Kärcher Home Robots alla laadimiseks leiate kasutusjuhendist. Rakenduse alla laadimiseks skännige QR-kood oma nutitelefoniga.

Kontrollige, et teie Wi-Fi võrgu töösagedus oleks 2,4 GHz. Kui teie WiFi võrk on kahesageduslik (2,4 GHz ja 5 GHz), proovige seada see sagedusele 2,4 GHz.

Veenduge, et robot paikneb ruuterile võimalikult lähedal.

 Jah, rakenduse abil saab roboti panna tööle ka üksikutes ruumides, valides ruumid kaardilt.

Asetage robot ja laadimisjaam uuele alale. Avage rakenduses kaartide loetelu ja valige uue kaardi koostamise valik.

Veenduge, et robot on võrguga ühendatud ja asub WLAN-i levialas.

Jah, robotit saab rakenduse abil ka eemalt juhtida.

Küsimused masina hoolduse kohta

Ei. Kui roboti aku on täiesti täis laetud, lülitub seade täiendavasse laadimisrežiimi, mis takistab ülelaadimist. Veenduge, et lapsed robotiga ei mängiks, ka siis, kui see on täis laetud.

Jah. Kui roboti aku on täiesti täis laetud, lülitub seade täiendavasse laadimisrežiimi, mis takistab ülelaadimist. Veenduge, et lapsed robotiga ei mängiks, ka siis, kui see on täis laetud. Kui te robotit mõnda aega ei kasuta, soovitame see välja lülitada ja originaalkarbis hoiustada.

Veaotsing

Kontrollige radarit ja eemaldage selle ümbert võõrkeha või liigutage robot taaskäivitamiseks mujale.

Pühkige roboti kukkumisandur puhtaks ja proovige uuesti (anduri asukoha kohta leiate teavet kasutusjuhendist).

Liigutage robot mujale ja proovige uuesti.

Vajutage kokkupõrkeandurit ja kontrollige, et sellel ei oleks võõrkehi. Taaskäivitage robot pärast võõrkehade eemaldamist.

Kui puhastusrobot on liiga kuum või külm, käivitage see alles siis, kui selle temperatuur on muutunud tavapäraseks.

Taaskäivitage seade või võtke ühendust klienditeenindusega.

Lülitage robot välja ja taaskäivitage see.

Roboti harja, külgharja või parema/vasaku ratta külge võib olla jäänud võõrkeha. Lülitage puhastusrobot välja ja eemaldage võõrkehad.