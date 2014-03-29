Robottolmuimejad ja põrandapesurobotid
Kärcheri robottolmuimejad ja põrandapesurobotid pakuvad tõhusat ja diskreetset lahendust põrandate puhastamiseks. Madalad, ümarad ja vaiksed seadmed liiguvad eluruumides süstemaatiliselt, vältides täpselt takistusi ning puhastades iseseisvalt nii kõvasid põrandapindu kui ka madala karvaga vaipu. Tüütu ja vaevarikas põrandate käsitsi hooldamine kuulub nüüd minevikku. Kärcheril on sobiv mudel igaks vajaduseks. Olgu teie prioriteediks vaipade imemine, kõvade pindade pesemine või märg- ja kuivpuhastuse kombineerimine – meie lai funktsioonide valik vastab igale nõudmisele.
Kärcheri robottolmuimejad ja põrandapesurobotid: nutikas juhtimine täpseks puhastuseks.
Tutvu meie tootevalikuga
RVF-seeria: meie rulltehnoloogiaga varustatud robottolmuimejad ja põrandapesurobotid
Rulltehnoloogiaga robottolmuimejad ja põrandapesurobotid kuuluvad „kaks ühes“ seadmete segmendi tippmudelite hulka. Neil on harjaga imisõlm kuiva mustuse eemaldamiseks kõvadelt pindadelt ja vaipadelt, samas kui kõvasid põrandapindu saab märgpuhastada ülitõhusa rullmehhanismi abil. Puhastusprotsessi vältel niisutatakse ja pühitakse rulli pidevalt ning pärast töö lõpetamist puhastatakse see laadimisjaamas automaatselt. Tipptasemel RVF-seeria pakub silmapaistvat kuivimemist ja suurepärast märgpuhastust.
RVM seeria: Pöörlevate pesuketastega robottolmuimejad ja põrandapesurobotid
Meie mikrokiudpatjadega varustatud pöörlevate pesuketastega „kaks ühes“ robottolmuimejad ja põrandapesurobotid suudavad eemaldada kuiva mustust nii kõvadelt põrandatelt kui ka vaipadelt, kasutades harjaga imisõlme, ning teostada kõvade pindade märgpuhastust. Mikrokiudpatju niisutatakse ja puhastatakse laadimisjaamas automaatselt. Puhastusprotsessi vältel patju eraldi ei niisutata – robot naaseb regulaarselt jaama, et neid uuesti niisutada. RVM-seeria paistab silma suurepärase kuivimemise ja põhjaliku märgpuhastusega.
RVC ja RCV seeria: pühkimisfunktsiooniga robottolmuimejad
Meie pühkimisfunktsiooniga robottolmuimejad on tõelised spetsialistid nii vaipade kui ka kõvade pindade kuivimemisel. Lisaks on neil suurepärane märg pühkimisfunktsioon kõvade pindade jaoks, kasutades seadme alaküljele kinnitatud mikrokiudlappi. Kerget mustust saab eemaldada lapiga, mida seadmes olev puhasveepaak puhastusprotsessi vältel kergelt niisutab, kuid mitte täielikult märjaks ei tee.
RVC-seeria pakub silmapaistvat kuivimemist ja head märgpuhastust.
RCF seeria: rulltehnoloogiaga põrandapesurobotid
Rulltehnoloogiaga põrandapesurobot RCF 3 on loodud eranditult kõvade põrandate põhjalikuks märgpuhastuseks. Seadme rull korjab üles kerge ja kuiva mustuse; eraldiseisev imifunktsioon puudub. Puhastusprotsessi vältel niisutatakse märgpuhastusrulli pidevalt, pühitakse see puhtaks ja hoitakse töö käigus puhtana, mis tagab suurepärased tulemused.
RCF 3 pakub kõvadel pindadel esmaklassilist märgpuhastust.
Omadused
Tere tulemast puhastusmaailma tulevikku!
Kärcheri robottolmuimejad ja põrandapesurobotid on tõelised universaalid, mis vastavad igale vajadusele. Olgu tegu kuiv- või märgpuhastusega või mõlemaga korraga – seadistage oma ideaalne puhastusgraafik mugavalt rakenduse kaudu ja nautige laitmatult puhtaid põrandaid.
Autonoomne puhastamine
Avastage vaevatu viis puhastamiseks: meie nutikad robottolmuimejad ja põrandapesurobotid, mis on varustatud täiustatud LiDAR-navigatsiooni ja täpsete anduritega, teavad alati oma asukohta, väldivad usaldusväärselt takistusi ning tagavad säravalt puhtad põrandad. Nautige vaba aega, samal ajal kui robot teeb ära raske töö!
Rakendus
Meie tippmudeliga on kodu alati kontrolli all: tänu reaalajas kaamerapildile ja integreeritud kaugjuhtimispuldile saate robotit rakenduse kaudu kõikjalt navigeerida ning saata isegi häälsõnumeid. Kontrollige oma lemmikloomi millal iganes soovite – nii on kodune valve stressivaba.
Kärcheri FC rulltehnoloogia
Järeleproovitud Kärcheri FC rulltehnoloogia võimaldab robottolmuimejal ja põrandapesurobotil RCF 7 (või RCF 7) pakkuda silmapaistvat puhastustulemust erinevat tüüpi kõvadel põrandatel. Rull peseb alati puhta veega, mis pärineb puhasveepaagist, samal ajal kui must vesi kogutakse usaldusväärselt eraldi paaki. Tulemuseks on laitmatult puhtad põrandad.
Multifunktsionaalne jaam
Kogege meie nutika multifunktsionaalse jaama mugavust – see on teie roboti "kodu". Robot naaseb iseseisvalt jaama, et laadida akut, täita puhasveepaak ja tühjendada mustaveepaak. Jaam teeb kõik toimingud automaatselt, et kohe, kui robot on taas kasutusvalmis, saaks see sujuvalt puhastamist jätkata. Lisaks pestakse pärast kasutamist roboti rull ja paagid ning rull kuivatatakse – see tagab maksimaalse autonoomsuse ja püsivalt puhta kodu.
RVF 7 – Universaalsete seadmete kategooria tippmudel
Uue põlvkonna rulltehnoloogiaga robottolmuimeja ja põrandapesurobot
Tolmu imemine või pesemine – meie RVF 7 suudab mõlemat
Sukelduge põrandapuhastuse uude dimensiooni koos meie nutika universaalse abilisega Kärcher RVF 7 Comfort. See innovaatiline robottolmuimeja ja põrandapesurobot ei saa mängleva kergusega hakkama mitte ainult kõvade põrandatega, vaid puhastab ka madalakarvalisi vaipu – ja seda täiesti autonoomselt, kinkides teile rohkem aega elu nauditavamate hetkede jaoks. Kogege muljetavaldavat imivõimsust, mis eemaldab mustuse, tolmu ja ebemed hetkega. Tänu Kärcheri järeleproovitud rulltehnoloogiale pakub RVF 7 ka esmaklassilist märgpuhastust, kusjuures rulli niisutatakse pidevalt ja seda hoitakse töö käigus puhtana. Nutikas multifunktsionaalne jaam on roboti autonoomsuse võti: see laeb robotit, täidab puhasveepaagi, tühjendab mustaveepaagi ja tolmumahuti ning peseb ja kuivatab rulli pärast töö lõpetamist. See tähendab, et teie RVF 7 Comfort on alati kasutusvalmis ja jätkab poolelijäänud puhastustöid sujuvalt – tagades täiuslikult hooldatud põrandad igal ajal, ilma et peaksite sõrmelegi tõstma.
Eelised, mis loovad erinevuse
Uus tase puhtuses
Meie roboti kaamera, andurite ja tehisintellekti (AI) kombinatsioon tuvastab mustuse ning kohandab puhastusprotsessi vastavalt sellele optimaalseks. Tänu meie tõhusale rulltehnoloogiale niisutatakse rulli pidevalt puhta vee ja puhastusvahendiga. Kahe paagi süsteem eemaldab kindlalt musta vee ja mustuseosakesed. Rulli pidev pöörlemine tagab suurte pindade hügieenilise ja kiire puhastamise ning hoiab ära mustuse laialimäärimise.
Võimas jõudlus
Tõhus kuiva mustuse eemaldamine tänu 10 000 Pa imivõimsusele ja kahele külgharjale tagab suurepärased puhastustulemused isegi madalakarvalistel vaipadel.
Tõstetav hari ja rull
Robottolmuimeja ja põrandapesurobot tõstab rulli ja harja teatud ülesannete täitmiseks automaatselt üles – näiteks vaipade imemisel või vedelike koristamisel. See võimaldab seadmel optimaalselt kohanduda vastavalt konkreetsetele ruumidele ja tingimustele.
Reaalajas kaamera
Reaalajas kaamera abil saate oma kodul igal ajal silma peal hoida. Lisaks on teil võimalik robotit rakenduse kaudu kaugjuhtida ja saata reaalajas häälsõnumeid – see tagab tõelise muretu meeleolu
Multifunktsionaalne jaam
Multifunktsionaalne jaam tühjendab autonoomselt roboti tolmumahuti ja mustaveepaagi ning täidab selle puhasveepaagi. Roboti rulli pestakse ja kuivatatakse jaamas automaatselt.
RVM 4 Comfort – keskklassi universaalne abiline
Pöörlevate puhastusketastega robottolmuimeja ja põrandapesurobot
Universaalne abiline laitmatult puhaste põrandate jaoks
Kogege vaevatut puhastamist meie mitmekülgse keskklassi mudeliga RVM 4 Comfort: see teostab kuivimemist muljetavaldava 15 000-paskalise imivõimsusega ning eemaldab tänu mikrokiudpatjadega pöörlevatele puhastusketastele isegi kangekaelse mustuse. Märgpuhastusprotsessi täiustab pesuüksus, mis ulatub ulatub servadele ja nurkadele väga lähedale. Robot naaseb iseseisvalt multifunktsionaalsesse jaama, et niisutada ja pesta puhastuspatju ning tühjendada tolmumahuti – tagades nii laitmatult puhtad põrandad.
Eelised, mis loovad erinevuse
Pidev puhtus
Paremaks puhastustulemuseks on robotil mikrokiudpatjadega pöörlevad puhastuskettad. Puhastuskettaid niisutatakse multifunktsionaalses jaamas. Puhastamise ajal naaseb robot regulaarselt jaama, kus mikrokiudpatju pestakse ja niisutatakse uuesti, et tagada põrandate hügieeniline puhtus.
Võimas jõudlus
Tõhus kuiva mustuse eemaldamine tänu 15 000 Pa imivõimsusele ning põhiharja ja külgharjade kombinatsioonile.
Tõstetavad puhastuskettad
Vastava seadistuse korral tõstetakse puhastuskettad vaipade tuvastamisel automaatselt üles. See kaitseb teie vaipu ja tagab optimaalse puhastustulemuse kõigil pindadel.
Puhastamine täpselt servadeni
Laitmatu puhtus igas nurgas: innovaatiline puhastusketas ulatub täpselt servadeni, tagades põhjaliku ja järeleandmisteta puhtuse ning jätmata maha mingit mustust.
Multifunktsionaalne jaam
Multifunktsionaalne jaam tühjendab roboti tolmumahuti, niisutab regulaarselt mikrokiudpatju ning peseb ja kuivatab need pärast töö lõpetamist.
RVC 3 Comfort – Kuivimemise spetsialist
Pühkimisfunktsiooniga robottolmuimeja
Võimas imemisjõud, nutikas tehnoloogia
Uus kuivimemise spetsialist RVC 3 Comfort puhastab kõik tavapärased kodused kõvad põrandad ja madalakarvalised vaibad autonoomselt, süstemaatiliselt ja täie usaldusväärsusega. Kuni 15 000-paskalise imivõimsusega keskendub seade suurepärasele kuivimemisele, kuid suudab mikrokiudlapi abil eemaldada ka kergelt sisseimbunud mustuse. Tänu isetühjenemisjaamale tühjendatakse tolmumahuti regulaarsete ajavahemike järel automaatselt.
Eelised, mis loovad erinevuse
Ületab iga takistuse
Robot suudab ületada kuni 25 mm kõrgusi lävepakke ja takistusi, mis ei takista selle tööd. See võimaldab seadmel hõlpsasti jõuda veidi erineva tasapinnaga põrandateni ja tagab täiusliku puhtuse kõikjal.
Võimas jõudlus
Võimas kuiva mustuse eemaldamine tänu 15 000 Pa imivõimsusele ning põhiharja ja külgharjade kombinatsioonile.
Teie vajadustele vastav puhastus
Käsitsi eemaldatav pühkimisüksus tagab maksimaalse paindlikkuse ja vaevatu puhastamise täpselt teie vajaduste järgi: ainult kuivimemine, ainult märgpühkimine või mõlemad korraga.
Juuksekarvade takerdumisvastane süsteem
Tänu külgharja erilisele disainile ja põhiharja innovaatilisele kammstruktuurile väheneb juuksekarvade mähkumine harjade ümber märkimisväärselt.
Automaatne tühjendusjaam
Isetühjenemisjaam tühjendab kuiva mustuse mahuti automaatselt. See tagab, et teie robot on alati kasutusvalmis.
RCF 3 – Kõvade pindade spetsialist
Rulltehnoloogiaga põrandapesurobot
Teie abiline vaevatuks märgpuhastuseks
Avastage meie põrandapesurobot RCF 3 vaevatuks märgpuhastuseks. Tänu tõestatud rulltehnoloogiale eemaldab see kangekaelse mustuse ja manööverdab soovi korral automaatselt ümber vaipade. Kaks paaki tagavad pideva puhta vee pealevoolu ja musta vee tõhusa kogumise.
Eelised, mis loovad erinevuse
Kahe paagi süsteem
Vastavast paagist pidevalt puhta veega niisutatav rull tagab hügieenilise ja kiire puhastamise. Kahe paagi süsteem eraldab musta vee usaldusväärselt, et rull püsiks puhas ja mustust ei hõõrutaks lihtsalt mööda pinda laiali.
Eemaldab ka lahtise mustuse
Kerge kuiva mustuse eemaldamine märgpesu ajal tänu pöörlevale rullile. RCF 3 regulaarsel kasutamisel ja tavapärase koduse määrdumise korral pole teil enam vajadust isegi tolmuimejat kapist välja võtta.
Märgpuhastus koos vaipade vältimisega
Andur tuvastab vaibad, mida vastava seadistuse valimisel automaatselt välditakse. See kaitseb teie vaipu märgumise eest ja tagab põrandapindade optimaalse puhastamise.
Puhas ja hügieeniline
Avastage Kärcheri tõestatud FC-rulltehnoloogia puhastusjõud kõvadel põrandatel. See seade tagab rullile pideva puhta vee pealevoolu veatute tulemuste saavutamiseks ning tuvastab automaatselt vaibad, et tagada teie põrandatele alati optimaalne hooldus.
Mugav hooldus
Kui töö on tehtud, on seadme puhastamine lapsemäng: kõik eemaldatavad osad saab lihtsalt kraani all puhtaks loputada ning rulli võib pesta pesumasinas 60 °C juures.
Autonoomne puhastamine – Kärcheri robotiäppidega on see lihtne!
Koosta puhastusgraafik
Individuaalne puhastusgraafik
Paindlik aja- ja ruumiplaneerimine
Ruumipõhised seadistused
Avastage meie puhastusrežiimide mitmekesisus
Paindlikult valitav imivõimsus või veekogus
Intensiivne puhastus tugeva mustuse korral
Auto Boost funktsioon vaipade puhastamiseks
Väikeste äparduste puhuks
Kohtpuhastus piiratud määrdumise korral
Isikupärastamine on tehtud lihtsaks
Keelutsoonid või piirangualad
Vaipade vältimine vastavalt soovile
Valitavad tehisintellekti (AI) funktsioonid
Jaama parameetrite ja hooldusvälpade kohandamine
Lisatarvikute statistika
Ülevaade lisatarvikute ja kulutarvikute vahetusvälpadest
Ja palju, palju muud...
Reaalajas kaamera ja manuaalne juhtimine
Kõlarid ja häälväljund
Puhastusajalugu
Korduma kippuvad küsimused ja vastused