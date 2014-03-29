Robottolmuimejad ja põrandapesurobotid

Tolmu imemine või pesemine – meie RVF 7 suudab mõlemat

Sukelduge põrandapuhastuse uude dimensiooni koos meie nutika universaalse abilisega Kärcher RVF 7 Comfort. See innovaatiline robottolmuimeja ja põrandapesurobot ei saa mängleva kergusega hakkama mitte ainult kõvade põrandatega, vaid puhastab ka madalakarvalisi vaipu – ja seda täiesti autonoomselt, kinkides teile rohkem aega elu nauditavamate hetkede jaoks. Kogege muljetavaldavat imivõimsust, mis eemaldab mustuse, tolmu ja ebemed hetkega. Tänu Kärcheri järeleproovitud rulltehnoloogiale pakub RVF 7 ka esmaklassilist märgpuhastust, kusjuures rulli niisutatakse pidevalt ja seda hoitakse töö käigus puhtana. Nutikas multifunktsionaalne jaam on roboti autonoomsuse võti: see laeb robotit, täidab puhasveepaagi, tühjendab mustaveepaagi ja tolmumahuti ning peseb ja kuivatab rulli pärast töö lõpetamist. See tähendab, et teie RVF 7 Comfort on alati kasutusvalmis ja jätkab poolelijäänud puhastustöid sujuvalt – tagades täiuslikult hooldatud põrandad igal ajal, ilma et peaksite sõrmelegi tõstma.