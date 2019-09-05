NÄPUNÄITEID KODU PUHASTAMISEKS
Kärcheri läbi viidud globaalse puhastuskäitumise uuringu kohaselt kulutavad inimesed igal nädalal oma kodu koristamisele umbes 3 tundi 20 minutit. Selleks kasutatakse palju erinevaid puhastusvahendeid või majapidamistarbeid. Nii siseruumides kui ka väljas saab seda tööd teha palju kiiremini, kui pidada silmas õige töö näpunäiteid, mis tähendab, et teil jääb elus rohkem aega headele asjadele.
Kodu puhastamise praktilised näpunäited, nipid ja tööjuhised
Siit leiate hulga näpunäiteid ja soovituslikke rakendusnäiteid oma kodu korrastamiseks. Nii kõrgsurvepuhasti kui tolmulapiga - meil on olemas kogu teave korraliku ja kiire puhastamise kohta.
Näpunäited puhastamiseks siseruumides
Puhastage puitpõrandaid kiiresti ja õrnalt
Puitpõrandad muutuvad üha populaarsemaks ka nende välimuse tõttu. Kuid puhastamisel on soovitatav olla ettevaatlik, sest puitpõrandad on veetundlikud. Kuidas peaksite siis põrandakatet kahjustamata toimima? Õige põrandapuhastiga jääb muretsemine ilusa parketi pärast minevikku.
Aurupuhastus, mis tagab hügieenilise puhtuse ilma kemikaalideta
Aurupuhastid eemaldavad isegi kangekaelse mustuse kiiresti ja lihtsalt - ja ilma mistahes kemikaalideta. Nad tagavad kodus igal pool puhtuse kõige loomulikumal viisil, mis muudab nad tõeliseks alternatiiviks tavalistele puhastusmeetoditele. Nii vannitoas, köögis kui elutoas saab neid kasutada väga erineval viisil.
Kuidas puhastada kaminat?
Kõik inimesed, kellel on kamin, ootavad talviseid hubaseid tunde tulepaistel. Mõnusa soojuse ja hubisevate leekide nautimiseks tuleks silmas pidada teatud punkte.
Aknapesu: kevadpuhastuse põhitoiming
Hulk suuri aknaid ujutab kodu valgusega üle ja muudab selle sõbralikuks. Nad määrduvad aga vihma, õietolmu ja muu peentolmu tõttu kiiresti ning rikuvad vaate. Samuti jätavad aknaklaasidele sageli sõrmejälgi ja plekke lapsed ja lemmikloomad. Nende näpunäidete varal saab aknaid puhastada jätmata neile triipe.
Põranda hooldusprogramm
Väärisparkett, vastupidavad plaadid või praktiline linoleum - õige põrand igaks eluvajaduseks. Kuid kuidas püsivad erinevad põrandakatted püsivalt ilusad? Anname näpunäiteid kodule.
5 näpunäidet puhtale lemmikloomadega kodule
Lemmikloomad lisavad elu teie nelja seina vahele - aga ka teatud hulga mustust. Olgu see koer, kes veab pori värskelt pestud põrandale, kass, kes ajab toitu kausi kõrvale maha või merisiga, kes poetab puurist välja karvaebemeid.
Näpunäiteid tolmu ja mustuse vältimiseks kodus
See on midagi, millega me kõik oleme kokku puutunud: olete oma kodus tolmust just lahti saanud, kui mööblile ja põrandale ilmub uus hall tolmukiht. Ja kogu töö tuleb teha uuesti. See võib valmistada pettumust. Pole ime, et meile ei meeldi teha neid majapidamistöid. Siin on mõned näpunäited mustusest vabanemiseks.
Kevadpuhastus on tehtud lihtsaks
Talv on aegamööda lõppemas ja külmadele kuudele järgnev põhjalik kevadpuhastus on paljudele inimestele muutunud juba traditsiooniks. On olemas head kavatsused ja vajadus alustada aastat uuel viisil, mis annab tõuke koristustööde alustamiseks. Kuid mida kevadpuhastus tähendab? Ja milliseid tööriistu ja ressursse on vaja? Need näpunäited näitavad teile, kuidas saada maja korda kiiresti ja tõhusalt.
Näpunäiteid välispuhastuseks
Jalgrattapuhastus: näpunäiteid hoolduseks nii kodus kui liikvel
Pärast jalgrattaga sõitmist metsas või heinamaal või poristel radadel või tolmustel teedel on selle põhjalik puhastamine vältimatu. Õige seadme ja sobivate lisaseadmete abil on see lapsemäng - kas garaaži ees, aias või liikvel.
Pärast telkimist, matkamist ja surfamist saab kõik puhtaks
Niisiis, on aeg oma matkasaapad või ratas kaasa võtta ja suunduda maale. See on lihtsalt üks neist tegevustest, mille käigus asjad määrduvad. Tolmust ja porist vabanemiseks pakub Kärcher kohe praktilist abi ja kasulikke näpunäiteid peaaegu igaks puhkuseolukorraks: mobiilne madalsurvepesur OC 3.
Autopesu - ise tehtud, hästi tehtud
Kas auto määrdunud tuuleklaas muutub üha läbipaistmatumaks? Või on kallid pisikesed tagaistmele jätnud koormate viisi küpsisepuru ja mahla? Sel juhul on tõesti õige aeg auto uuesti põhjalikult puhastada. Õige varustusega saab seda tehakse kiiresti - ja see on isegi lõbus.
Enne talve: tehke oma maja ja aed korda
Suvi on lõppemas, soojad päevad terrassil on loetud ja aias pole palju muud teha. Nüüd on õige aeg aiamööbel ja -tehnika talvevaheajaks ette valmistada. Näitame teile, kuidas seda teha!