NÄPUNÄITEID KODU PUHASTAMISEKS

Näpunäiteid tolmu ja mustuse vältimiseks kodus

See on midagi, millega me kõik oleme kokku puutunud: olete oma kodus tolmust just lahti saanud, kui mööblile ja põrandale ilmub uus hall tolmukiht. Ja kogu töö tuleb teha uuesti. See võib valmistada pettumust. Pole ime, et meile ei meeldi teha neid majapidamistöid. Siin on mõned näpunäited mustusest vabanemiseks.