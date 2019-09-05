ÄRGE MURETSEGE KAUNI PARKETI PÄRAST – PUHTAD PUITPÕRANDAD KIIRESTI JA ÕRNALT
Nii elutoas, magamistoas, söögitoas või esikus on puitpõrandad muutumas üha populaarsemaks sealhulgas ka tänu nende välimusele. Kuid puhastamisel on soovitatav olla ettevaatlik: puitpõrandad on vee suhtes tundlikud. Kuidas peaks siis tegutsema ilma põrandakatet kahjustamata? Õige põrandapuhastusvahendiga on kauni parkettpõranda pärast muretsemine eilne päev.
Puitpõrandate eriomadused
Puitpõrandate korral eristatakse parketti, põrandalaudu ja laminaati, kusjuures parkett ja põrandalauad koosnevad ainult puidust, samal ajal kui laminaat on valmistatud kiudmaterjalide ja erinevate ainete segust. Igal põrandakattematerjali tüübil on omad spetsiifilised omadused:
Niiske pühkimine juhtmevaba FC 3 ja FC 5 põrandapesumasiantega
Kuna puitpõrandad on tundlikud niiskuse suhtes, siis on oluline nende puhastamisel kasutada võimalikult vähe vett. Juhtmevaba FC 3 ja FC 5 põrandapesumasinad on ideaalsed õrnaks ja niiskeks pühkimiseks, kuna nad jätavad endast maha minimaalse jääkniiskuse, mis kuivab täielikult mõne minuti jooksul.
Juhtmevaba FC 3
- Elektrooniline pühkimissüsteemAkutoitel puhasti kuni 60 m² põrandapinna puhastamiseks
- Ühe mahuti süsteem: puhta vee mahuti mikrokiudrullide pidev niisutamine puhta veega
- Määrdunud vesi kraabitakse rullidelt maha ja kogutakse mahutisse
- Õhuke kuju teeb võimalikuks servade ja nurkade ning ka mööblialuste pindade hõlpsa puhastamise
- Võrreldes mopi kasutamisega säästetakse kuni 90 % vett
FC 5 ja Juhtmevaba FC 5
- Kaks ühes puhastussüsteem: pühib ära ja imeb musta vee ära samaaegselt
- Töötab juhtmega või akutoitel ilma juhtmeta
- Kahe mahuti süsteem: FC 5 põrandapesumasinal on üks puhta vee mahuti ja üks musta vee mahuti
- Kaks pöörlevat mikrokiudrulli
- Rulli isepuhastuv funktsioon parkimisjaamas
- Rullide asend võimaldab pühkida servades
- Võrreldes mopi kasutamisega kuni 85 protsendine veesääst
Oluline märkus
Enne juhtmevaba FC 3 põrandapesumasinaga puhastamist tuleb põrandalt lahtine jämeda-ja peeneteraline mustus eemaldada tolmuimejaga. Kuigi FC 5 põrandapesumasin on varustatud imifunktsiooniga ja see saab imeda väiksemaid mustuseosakesi, ei asenda see puhastamist tolmuimejaga.
Puitpõrandate puhastamine samm-sammult
1. Enne puhastamist eemaldage puitpõrandatelt tolmuimeja, juhtmeta elektriharja või tavalise harja abil tolm ja jämedateraline mustus.
2. Eemaldage FC 3/FC 5 veemahuti ja täitke veega kuni tähiseni. Lisage pesemisvahendit vastavalt doseerimisjuhistele.
3. Paigaldage FC 3/FC 5 põrandapesumasinale pesemisrullid, pöörake tähelepanu seadme ja rulli värvikoodidele (sinine sinisega, roheline rohelisega).
4. Lülitage seade sisse ja alustage puhastamist, liigutades masinat aeglaselt edasi ja tagasi. Märkus: FC 5 kasutamisel niisutage rulle enne kasutamist parkimisjaamas.
5. Pärast puhastamist eemaldage seadmest musta vee paak, tühjendage see täielikult ja loputage puhtaks puhta veega.
6. Eemaldage mikrokiudrullid, peske neid kangapehmendusvahendit lisamata pesumasinas temperatuuril 60 °C ja jätke kuivama.
7. Pärast kasutamise laadige akutoitel seadme aku täiesti täis – kuni LED-näidikutuli peatab vilkumise.
8. Paigaldage seade mugavalt parkimisjaama kuni järgmise kasutuskorrani ja paigaldage rullid seadmele.
Täiendavad nõuanded
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Musta vee paagi ületäitmise ärahoidmiseks on soovitatav FC 5 puhta vee paak täita ainult poole ulatuses.
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Põranda ülemäärase niisutamise ärahoidmiseks ära puhastage ühte kohta liiga kaua.
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Õlitatud või vahatatud põrandate korral vältige samuti ühe koha pikaajalist puhastamist, kuna see võib põhjustada õli või vaha eemaldamise.
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Õrna pinnakattega põrandate korral, nagu näiteks töötlemata korkpõrandad, tuleb nende veekindlust katsetada silmapaistmatuse kohas.
See kõik taandub pesuvahendile
Et puitpõrand ei oleks ainult puhas, vaid ka hästi hooldatud, tuleks puhastamiseks kasutada puhastusvahendit, mis lisaks puhastuskomponendile sisaldab ka hoolduskomponenti. Konkreetse puitpõranda jaoks sobivad puhastusvahendid sõltuvad sellest, kuidas puitpõranda pinda on töödeldud:
- Töödeldud puitpõrandad: RM 534 puhastusvahend on ideaalseks lahenduseks töödeldud puitpõrandate (parkett, kork ja laminaat) põhjalikuks ja õrnaks puhastamiseks. Tänu selle niiskuskaitsele on põrand kaitstud ka pundumise eest.
- Õlitatud/vahatatud puitpõrandad: RM 535 puhastusvahend koos spetsiaalse hoolduskomponendiga, mis jätab endast maha vöödivaba poolmati läike ning kaitseb põrandat ka niiskuse eest, on ideaalseks lahenduseks õlitatud või vahatatud puitpõrandate puhastamiseks ja hooldamiseks.
Õige toode igale vajadusele
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