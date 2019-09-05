NIPID, KUIDAS VÄLTIDA TOLMU JA MUSTUST OMA KODUS
See on miski, millega me oleme juba väga tuttavad: sa oled just saanud lahti mustusest oma kodus ja juba jälle on järgmine hall kiht sinu mööblil ja põrandatel. Ja nii algab kogu töö algusest peale. See võib olla ärritav. Pole ime, et meile ei meeldi teha selliseid majapidamistöid. Siin on mõned nipid, kuidas mustusest jagu saada:
Tuuluta mustuse vastu
Niiskuse suurendamine peatab esiteks tolmu nii kiire leviku kodus. Iseäranis talvekuudel, kuna kütmine muudab välisõhu eriti kuivaks.
Nii et külmaperioodil aseta veekauss oma radiaatorite peale. Vesi aurustub ja nii muutub toaõhk niiskemaks. Kuid tuuluta ainult lühikest aega, kuna akende lahti jätmine pikaks ajaks toob liiga palju tolmu sinu koju.
Samuti toimivad mikrofiiberlapid hästi nende antistaatilise toime tõttu. Sest isegi niiskuseta kleepuvad tolmuosakesed mikrofiiberlapile. Mis tähendab, et neid on väga hea kasutada veetundlikul mööblil. Samas pead olema ettevaatlik kõrgläikega mööbli puhul. Mikrofiiber võib neid kriimustada või võtta nende läike.
Tugevat mustust riiulitelt ja kummutitelt saab puhastada ka tolmuimeja mööbliharjaga.
Kuuluta sõda tolmu- ja mustusemagnetitele
Antiikmööbel
Antiikmööbel on tõeline pilgupüüdja kodus, kuid sageli ka tõeline tolmumagnet. Teisalt ei tohi neid õrnu esemeid tolmust puhastata niiske lapiga. Korrapäraseks koristuseks kasuta lihtsalt kuiva tolmulappi.
Tühjad ornamendid või praod, mida on keeruline puhastada harjasharjaga. Püüa vett mitte kasutada isegi kõige tugevama mustuse korral ja kasuta ainult puidule või vineerile sobilikke puhastusvahendeid. Alati järgi tootja juhiseid.
Radiaatorid
Talveperioodil koguneb suur hulk tolmu radiaatorivahedesse ja ribide vahele. Kitsas radiaatorihari suudab need puhastada hetkega. Kui sul pole seda kodus, tõmba mikrofiiberlapp silikoonist taignaspaatli ümber ja pühi tolm vahedest.
Lisaks võid kasutada aurupesurit ribiradiaatoril. Hoia rätikut radiaatori taga ja all ning puhasta vahed aurujoaga.
Vaibad ja kardinad
Vaibad, kardinad ja voodipesu on tõelised tolmulõksud. Seetõttu tuleb vaipu regulaarsed tolmuimejaga puhastada ning voodiriideid tuleb värskes õhus tuulutada, et tolmuosakesed ei jõuaks levida kõikjale sinu kodus.
Pese kardinaid paar korda aastas. Riputa kardinad üles, kui need on veel niisked, et vältida koledate kortsude teket.
Aknaklaasid
Redelite tõstmine, ämbrite vedamine: kõrgete akende pesemine näiteks talveaias on väga tüütu ülesanne. Siin on praktiline lahendus: aknapesuri pikenduskomplekt tähendab, et isegi raskesti ulatuvaid kohti on lihtne pesta põrandalt.
Ja kui kriuksuvad puhtad aknaklaasid moodustavad poole võitlusest, siis ära unusta aknatihendeid. Pese neid vee või aknapuhastusvahendi ja lapiga. Kasuta õrnalt niisket lappi ja püüa mitte seda kõvasti pigistada, et vältida piiskade alla valgumist. Lisaks saab aknaraamide vahesid puhastada aurupesuriga.
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