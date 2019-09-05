NIPID, KUIDAS VÄLTIDA TOLMU JA MUSTUST OMA KODUS

See on miski, millega me oleme juba väga tuttavad: sa oled just saanud lahti mustusest oma kodus ja juba jälle on järgmine hall kiht sinu mööblil ja põrandatel. Ja nii algab kogu töö algusest peale. See võib olla ärritav. Pole ime, et meile ei meeldi teha selliseid majapidamistöid. Siin on mõned nipid, kuidas mustusest jagu saada: