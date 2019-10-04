PUHTUS PÄRAST TELKIMIST, MATKAMIST, SURFAMIST JMS
On aeg pakkida kokku oma matkajalatsid või jalgratas ning suunduda maale! Paratamatult saab selliste tegevuste käigus varustus tihti mustaks. Tolmu ja muda kiireks eemaldamiseks on Kärcheril vahend ja soovitused peaaegu igaks puhastustoiminguks puhkuse ajal: mobiilne madalsurvepesur OC 3.
Kalipsode ja surfivarustuse puhastamine
Kui tahate oma kalipso kanga tekstuuri hoida algupärasena, tuleks pärast surfamist varustuselt kiiresti eemaldada kõik soolase vee jäägid. Kuna rannas tihti puudub loputamiseks sobiv veeallikas, on mobiilne seade Mobile OC 3 Outdoor Cleaner eriti sobiv puhastusseade sarnastes olukordades.
Praktiline lisaefekt: saate eemaldada samaaegselt ka liiva. Enne kalipso puhastamist veenduge siiski, et see on täiesti kuiv. Sõltuvalt kangast võib puhastamine võtta aega, seega varuge kannatust. Puhastamise kiirendamiseks võite keerata kalipso pahupidi.
Telkimis- ja matkvarustuse puhastamine
Matkajalatsite õige puhastamine
Alustage suurema mustuse eemaldamisega puhastusseadme OC 3 veejoaga, vajadusel kasutage ka harja. Jalatsite põhjalikuks puhastamiseks eemaldage saapapaelad ja sisetallad.
Peske jalatsi sisemus vee ja puhastusvahendiga ning seejärel loputage puhta veega.
Peske jalatsi sisemus vee ja puhastusvahendiga ning seejärel loputage puhta veega.
Kui jalatsid on kuivanud, kandke nendele sobivat jalatsite hooldusvaha.
Telkimisvarustuse puhastamine
Enne koju suundumist või järgmisse sihtpunkti teele asumist tuleks puhastada kaasasolevad nõud, kokkuklapitavad toolid ja muud tarvikud. Kogu varustuse saab kiirelt puhastada puhastusseadmega OC 3.
Seadme paagis on 4 liitrit vett, millega saab puhastada muljetavaldava koguse esemeid, kui sellest siiski ei piisa, võib seadme külge ühendada imemisvooliku lisavarustuse komplektist koos reisimistarvikutega. Selle abil saab vett imeda ka suurest kanistrist või ämbrist. Kui seadme aku hakkab puhkuse lõpus tühjaks saama, kasutage auto adapterit, mis tagab seadmele toite läbi auto aku.
Kasutamine kodus
Kui olete käinud lastega porise ilmaga õues, saab seadme abil vihmapüksid ja -jope ning kummikud üle loputada juba maja ees. Kui teil on käepärast aiavoolik, saab puhastamiseks kasutada ka madalsurvepesurit.
Nii jääb kogu mustus õue. Samuti saab puhastada laste jalgrattaid, tõukerattaid ja muid mänguasju. Välisukse juures peaks siiski kasutama porimatte või vanu käterätikuid.
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