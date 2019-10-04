PUHTUS PÄRAST TELKIMIST, MATKAMIST, SURFAMIST JMS

Kui olete käinud lastega porise ilmaga õues, saab seadme abil vihmapüksid ja -jope ning kummikud üle loputada juba maja ees. Kui teil on käepärast aiavoolik, saab puhastamiseks kasutada ka madalsurvepesurit.

Nii jääb kogu mustus õue. Samuti saab puhastada laste jalgrattaid, tõukerattaid ja muid mänguasju. Välisukse juures peaks siiski kasutama porimatte või vanu käterätikuid.