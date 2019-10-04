PUHTUS PÄRAST TELKIMIST, MATKAMIST, SURFAMIST JMS

On aeg pakkida kokku oma matkajalatsid või jalgratas ning suunduda maale! Paratamatult saab selliste tegevuste käigus varustus tihti mustaks. Tolmu ja muda kiireks eemaldamiseks on Kärcheril vahend ja soovitused peaaegu igaks puhastustoiminguks puhkuse ajal: mobiilne madalsurvepesur OC 3.

surfamine
surfivarustuse puhastamine

Kalipsode ja surfivarustuse puhastamine

Kui tahate oma kalipso kanga tekstuuri hoida algupärasena, tuleks pärast surfamist varustuselt kiiresti eemaldada kõik soolase vee jäägid. Kuna rannas tihti puudub loputamiseks sobiv veeallikas, on mobiilne seade Mobile OC 3 Outdoor Cleaner eriti sobiv puhastusseade sarnastes olukordades.

Praktiline lisaefekt: saate eemaldada samaaegselt ka liiva. Enne kalipso puhastamist veenduge siiski, et see on täiesti kuiv. Sõltuvalt kangast võib puhastamine võtta aega, seega varuge kannatust. Puhastamise kiirendamiseks võite keerata kalipso pahupidi.

Telkimis- ja matkvarustuse puhastamine

Matkajalatsite õige puhastamine

matkajalatsite puhastamine

Alustage suurema mustuse eemaldamisega puhastusseadme OC 3 veejoaga, vajadusel kasutage ka harja. Jalatsite põhjalikuks puhastamiseks eemaldage saapapaelad ja sisetallad.

matkajalatsite puhastamine

Peske jalatsi sisemus vee ja puhastusvahendiga ning seejärel loputage puhta veega.

matkajalatsite puhastamine

Peske jalatsi sisemus vee ja puhastusvahendiga ning seejärel loputage puhta veega.

matkajalatsite puhastamine

Kui jalatsid on kuivanud, kandke nendele sobivat jalatsite hooldusvaha.

telkimisvarustus

Telkimisvarustuse puhastamine

Enne koju suundumist või järgmisse sihtpunkti teele asumist tuleks puhastada kaasasolevad nõud, kokkuklapitavad toolid ja muud tarvikud. Kogu varustuse saab kiirelt puhastada puhastusseadmega OC 3.

Seadme paagis on 4 liitrit vett, millega saab puhastada muljetavaldava koguse esemeid, kui sellest siiski ei piisa, võib seadme külge ühendada imemisvooliku lisavarustuse komplektist koos reisimistarvikutega. Selle abil saab vett imeda ka suurest kanistrist või ämbrist. Kui seadme aku hakkab puhkuse lõpus tühjaks saama, kasutage auto adapterit, mis tagab seadmele toite läbi auto aku.

Mobiilse survepesuri OC 3 lehele

Kasutamine kodus

Kui olete käinud lastega porise ilmaga õues, saab seadme abil vihmapüksid ja -jope ning kummikud üle loputada juba maja ees. Kui teil on käepärast aiavoolik, saab puhastamiseks kasutada ka madalsurvepesurit.

Nii jääb kogu mustus õue. Samuti saab puhastada laste jalgrattaid, tõukerattaid ja muid mänguasju. Välisukse juures peaks siiski kasutama porimatte või vanu käterätikuid.

kummikud

Samuti võite olla huvitatud järgmistest teemadest:

tolm ja mustus teie kodus

Nipid, kuidas vältida tolmu ja mustust oma kodus

See on miski, millega me oleme juba väga tuttavad: sa oled just saanud lahti mustusest oma kodus ja juba jälle on järgmine hall kiht sinu mööblil ja põrandatel.

> Loe edasi

köök

Põranda hooldusprogramm

Väärisparkett, vastupidavad plaadid või praktiline linoleum - õige põrand igaks eluvajaduseks. Kuid kuidas püsivad erinevad põrandakatted püsivalt ilusad? Anname näpunäiteid kodule.

> Loe edasi

aknapesur

Puhtad aknad: kevadpuhastuse ülim distsipliin

Palju suuri aknaid muudavad kodud valgusküllaseks ja sõbralikuks. Kuid nad muutuvad kiiresti mustaks vihma ja õietolmu tõttu ning peen tolm ja mustus rikuvad vaate. Aknad peavad taluma palju, kuna lapsed ja eriti putukad jätavad aknaruutudele pidevalt näpujälgi ja plekke. 

> Loe edasi