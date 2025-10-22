Kaasaskantav madalsurvepesur
Pole vahet, kas matkad, sõidad rattaga või jalutad koeraga: õues liikumine on alati lõbus, aga tihti mitte väga puhas tegevus. Madalsurvepesuri OC 3 abil ei saa mustus sinust jagu ka siis, kui parajasti liikvel oled, ja loodus jääb õue – sinna, kuhu see kuulub.
Nutikas hoiulaeka kontseptsioon
Vooliku ja pesupüstoli saab mugavalt veepaagi alla hoiule panna. Nii jääb seade kompaktseks ja kergesti transporditavaks.
Paindlik aku
Sisseehitatud liitiumioonaku võimaldab puhastustöid tehes vabalt, vooluallikatest sõltumatult ringi liikuda.
Veepaak ja veetaseme näidik
4-liitrine veepaak (OC 3 Plus: 7 liitrit) on piisavalt suur kuni kahe jalgratta või mitme väiksema eseme puhastamiseks.
Tõhus madal surve
Lame madala survega veejuga teeb kergesti purunevad esemed põhjalikult ja õrnalt puhtaks.
Kaasaskantav survepesur
Kaasaskantav survepesur
Jalutuskäik looduses võib olla väga lõbus, ent mõnikord tekib sellest pärast koju palju pori. Kärcheri kaasaskantav survepesur ja seikluste jaoks mõeldud lisatarvikute karp Adventure Box pakuvad täiusliku lahenduse. Liitiumioonaku, eemaldatava 4-liitrise veepaagi ja spetsiaalsete lisaseadmetega seade peseb nii saabastelt kui lapsekärult maha muda, pori ja liiva enne, kui auto või kodu ära määrite. Seega on see suurepärane abimees perega looduses jalutamas käimiseks.
Kaasaskantav survepesur
Kaasaskantav survepesur
Jalgratta puhastamine võib näida mäekõrguse ülesandena, ent jalgrattasõiduks mõeldud lisatarvikute karbiga Bike Box varustatud kaasaskantava survepesuriga kulgeb sõit alati allamäge. Pesupüstol peseb turvaliselt puhtaks ratta õrnad osad, seadmele kinnitatav mitmeotstarbeline hari eemaldab aga kangekaelsema mustuse – kodarad, raam ja rehvid saavad laitmatult puhtaks. Komplekti kuuluvad sisseehitatud liitiumioonaku, eemaldatav 4-liitrine veepaak, puhastusvahend ja mikrokiudlapp.
Kaasaskantav survepesur
Kaasaskantav survepesur
Elu koeraga ei ole kerge. Iga kord pärast väljas käimist tuleb puhastada neljajalgset sõpra, või siis autot ja vaipu. Loomasõbraliku madalsurveotsakuga varustatud lemmikloomade pesemiseks mõeldud lisatarvikute karbiga kaasaskantav survepesur eemaldab pori ja muda just seal, kus vaja. Tänu seadme sisseehitatud liitiumioonakule ja eemaldatavale veepaagile saate ka kutsikad puhtaks. Kui kasutate kaasaskantavat survepesurit, on teie koer alati laitmatult puhas.
Lisatarvikud
Kaasaskantavat survepesurit saab optimaalselt täiendada mitmesuguste spetsiaalsete lisatarvikute ja tarvikukomplektidega. Lisaseadmete karbid seikluste, jalgrattasõidu ja lemmiklooma hooldamise jaoks aitavad kaasaskantava pesuriga veelgi paremad tulemused saavutada.
Kasutusvaldkonnad
Kaasaskantava survepesuri katsetamiskampaania
Kas leidub midagi, mida uudse mobiilse pesuriga puhtaks ei saa? Soovisime selle koos rahvusvahelise toote katsetajate seltskonnaga lõplikult välja selgitada. Kaasaskantava survepesuri katsetaja ametist oli huvitatud üle 7000 inimese. Lõpuks saatsime katseseadmed 350 katsetajale kaheksast erinevast riigist, kes rääkisid meile pärast oma kogemustest ja seadmele leitud kasutustest ning tegid ettepanekuid, missuguseid lisatarvikuid lisada ja kuidas platvormi KärcherToGo tõhustada. Siin on lühikokkuvõte sellest, mida toote katsetajatelt kuulsime.
Rõdul lillede kastmine ja palju muud
Daniel / Prantsusmaa - 24.03.2017 09:10
Minu esialgne tagasiside ja soovitused kasutajatele:
TUGEVUSED
• Kahe veejoa kvaliteet ja töökindlus
• Veejugade tõhusus
• Seade ei tekitanud häirivat müra, pärast sisse lülitamist ei olnud seda peaaegu üldse kuulda
• Seade kaalub üsna vähe ja on seega kergesti kaasas kantav
• Väga lihtne töökorda seada ja kasutada
• Peame ootama ja vaatama, kuidas seade pikema perioodi jooksul töötab, ent kvaliteetne ehitus ja kasutatud materjalid jätavad mulje, et see on töökindel
• Arvan, et see on atraktiivse ja laheda disainiga, mis on alati pluss
• 4-liitrisest veepaagist piisab üldiselt – valikus võiks olla ka kauem kasutatav XL-mudel või süsteem võiks olla kasutatav koos eraldiseisva suurema paagiga
• Seade on mõõtmete poolest kergesti hoiule pandav, mis on minu arvates kaasaskantava seadme puhul eelis – räägin sellest lähemalt ühe teise tähelepaneku all
MINU SOOVITUSED
• Nagu mõned teised on öelnud, oleks abi 12 V ühendusest
• Seadet tuleb 15-minutiliseks kasutamiseks 3 tundi laadida – kas seda saaks tõhustada?
• Transpordisanga kinnitamine ja kasutamine võiks olla mugavam, aga see on pisiasi
• Paagi kork ei sulgu korralikult ja seda on mõnikord raske paigale saada
Need on olulisemad tähelepanekud, mille olen praeguseks teinud – olen seni OC3-ga väga rahul ja mind teeb eriti rõõmsaks mõte sellest, et saan pesuri uskumatult praktilisi funktsioone kasutada järgmisel nädalavahetusel looduses aega veetes!
Kevade esimene jalgrattasõit ja linnarattalt talvel kogunenud mustuse eemaldamine
Andy / Ühendkuningriik - 26.03.2017 21:30
Täna on Ühendkuningriigis imekaunis päev ja kavatsen pärast maastikurattaga tehtud avariid esimest korda uuesti sõitma minna. Tõin linnaratta välja, et sellega kohalikel jalgrattateedel veidi sõita. Ilm oli soe ja kruusateed kohati tolmused. Tavaliselt oleks ee probleem või peaksin mõnelt sõbralt voolikut laenama, sest minu korteri garaažis ei ole elektrit ega vett.
Täna on kõik teisiti! Täitsin kaasaskantava Kärcheri veega ja kui rattaringilt tagasi jõudsin, ootas see mind ees. Seda on nii lihtne kasutada! Esmalt kandsin puhastusvahendi jalgrattale ja kui see jõudis veidi toimida, pesin ratta Kärcheri kaasaskantava survepesuriga puhtaks. Töö oli lihtne ja kiire.
Ma vajan seda seadet väga, sest selle omanikuna ei pea ma enam kunagi maastiku-, linna- või maanteejalgratta pesemiseks kellegi teise voolikut laenama, ja mis kõige parem – kuna tegemist on madalsurvepesuriga, ei pea ma muret tundma jalgratta kahjustamise pärast.
Survepesuriga pesemine hakkas mulle nii meeldima, et tegin puhtaks ka terve talve garaažis seisnud jalgrattahoidja ning mul jäi vett ja toidet üle ka Cobbi grilli loputamiseks. Siis olin valmis juba kõike pesema. Kahjuks sai enne, kui lapsed välja ilmusid, aku tühjaks ja vesi otsa.
Hästi tehtud Kärcher! Mul on vaid üks soovitus – pihustuspea otsak võiks olla vahetatav nii, et valida saaks ka intensiivsema, laiema veejoa.
Hüvasti talv, tere kevad!
Alexej / Venemaa - 20.03.2017 19:27
Esmalt otsustasin katsetada jalgrattalt kevadeks tolmu maha pesta. Kuna eelmisel päeval oli lund sadanud, ei saanud ma aga pesuriga õues tööd teha. Seepärast katsetasin seadet rõdul. Nagu videost näete, eemaldas seade mustuse fantastiliselt tõhusalt ja minu jalgratas näeb välja nagu oleks see uhiuus. Kuna vett oli piisavalt, otsustasin puhtaks teha ka talvesaapad, et need suveks hoiule panna. Veejoaga kergema mustuse eemaldamine oli imelihtne. Kangekaelsema mustusega kohtades tuli lihtsalt veejuga mõnda aega samas kohas hoida. Vesi sai otsa, ent aku ei olnud veel tühi. Täitsin paagi uuesti sooja veega ja mõtlesin, et jätkan katset ja teen puhtaks ka rõdupõranda plaadid – seda sain teha küll ainult ühes rõdu osas, sest miinuskraadide tõttu oli jalgratta puhastamise käigus tekkinud pihus põrandal jäätunud. Kasutasin pesupüstolid ilma lisatarvikuteta ja see oli väga tõhus. Pärast esimest kasutuskorda eemaldasin veepaagi, kallasin vee välja ja lasin paagil kuivada.
Minu tütarde mängumaja ja nukukäru rattad
Iain / Ühendkuningriik - 25.03.2017 15:00
See on väga väike, TIBATILLUKE! Olin seda toodet ka varem oma silmaga näinud, aga vist unustanud, kui kompaktne see on. Kaasaskantav seade mahub vaevata auto või veoauto pagasiruumi.
1. KASUTUSKORD:
Leian alati ettekäände jalgrattaga sõitmiseks! Pärast tunniajast sõitu mudases metsas saime pesurit korralikult katsetada. 4-liitrisest paagist jätkus pesuks, aga napilt! Pori ja muda maha saamiseks tuleb veejuga päris lähedalt ja otse rattale suunata, aga seade toimib! Korraliku töö tegemiseks oleks paak võinud ühe liitri võrra suurem olla.
2. KASUTUSKORD:
Päike särab ja kevad on käes, seepärast tahtsin puhtaks teha tütarde talvel mustust ja ämblikuvõrke kogunud mängumaja. Arvan, et tavaline survepesur oleks võinud majalt värvi maha pesta, seega sobis see väike kaasaskantav masin ideaalselt! Ämblikuvõrgud ja osa mustusest kadusid igasuguse vaevata ja töö läks igal juhul mugavamalt kui harja ja/või lapiga küürides. Kõik ämblikuvõrgud olid kadunud vähem kui kahe minutiga ja maja jäi palju kenamana suve ootama!
Järgmisena võtsin ette tütarde nukukäru rattad, mis said puhtaks mõne sekundiga.
Nüüd otsin järgmist asja, mida puhastada!
Päev võib alata!
Sergei / Venemaa - 28.03.2017 12:09
Kui proovisin esimest korda pesuriga koera käppasid pesta, hakkas ta masina häält väga kartma. Vähese harjutamise – ja paari maiustusega – õnnestus mul koera veenda, et kartmiseks ei ole põhjust, ning pärast kolmandat jalutuskäiku läks pesuriga käppade pesemine juba palju libedamalt. Mul on koera kõrval ka teine kirg – jalgrattasõit. Enamasti teen trenni, sõidan maanteel ja maastikel üsna märja ilmaga, seega pean pidevalt jalgrattaid puhastama. Kõrgsurvepesuri kasutamisel tungib vesi laagritesse ja pean ratta pärast pesemist ka täielikult ümber seadistama. Alternatiivsele variandile – veeämbri ja harjaga pesemisele – kulub väga kaua aega ja raskesti juurdepääsetavatest kohtadest ei saa mustust kätte. Seepärast ootasin Kärcheri kaasaskantavast pesurist palju. Ja see ei vedanud mind alt! Pihustasin jalgrattale vett, küürisin seda veidi harjaga ja loputasin – nii lihtne see oligi! Jalgratta ja rehvide puhastamiseks kulus vähem kui kaks paagitäit vett (maksimaalselt kaheksa liitrit), mis on suurepärane tulemus! Ilma akut laadimata saaks puhtaks vähemalt neli jalgratast. Aga paistis, et piir ei ole veel käes – pesuri aku ei olnud tühi ka siis, kui olin kasutanud 30 liitrit vett. Sooviksin ka märkida, et paaki võib panna sooja vee, mis on külma ilma korral meeldivam ja mugavam. Olen väga rahul – olen viimase kolme päeva jooksul pesurit iga päev kasutanud. On ilmne, et tootearendajad on põhjalikult disainile mõelnud. Ma ei oska mõelda, kuidas võiks seadet tulevikus põhjendatult edasi arendada. Sooviksin vaid, et lisatarvikute valik oleks suurem.
Esmamuljed
Malcolm / Ühendkuningriik - 23.03.2017 00:03
Esmamuljed
Lahti pakkimine läks kiiresti ja OC3 oli kergesti valmis seatav ja ruttu kasutusvalmis. Seade on kompaktsete mõõtmetega ning pean ka märkima, et mulle meeldib pesuri kandiline kuju, sest see on mugavalt hoiule pandav ja ei lähe transpordi käigus kergesti kummuli. Kui olin pihustusotsaku paagi alti välja võtnud ja paagi veega täitnud, oli käes aeg seadet katsetada. Mulle tundus, et pesur ei olnud pärast käivitamist piisavalt võimas, ent veejoa saab otsakuga fokusseerida nii, et ka üsna kangekaelne mustus tuleb maha.
Katsed viisin läbi veidi kiirustades, sest sain seadme alles 2 päeva tagasi. Võtsin survepesuri tööle kaasa, kus kasutasin seda labidate nädalavahetuse kaevetöödest puhastamiseks ja segumasina pesemiseks – pesur sai mõlema ülesandega kergesti hakkama. Pesupüstolit on mugav kasutada ja väike, väle püstol mahub segumasinasse ning peseb puhtaks ka labade vahelise ala.
Kasutasime seadet otseses võrdluses survepesuriga Mobi 12v.
Mobi eelised: veidi võimsam ja suurema paagiga. Miinused: tuleb ühendada autoga, tööulatus piirdub toitejuhtme pikkusega.
Kärcheri eelised: kohe kasutamiseks valmis, igal pool kasutatav. Miinused: väike paak, mida pidime Mobi paagiga võrreldes kolm korda sagedamini täitma.
Mõlema masinaga sai puhtaks jalgrattad ja need tegid tõhusama töö kui vooluvõrgu toitel töötav survepesur, kuna viimane võib kahjustada vedrustuse tihendeid ja tihendatud laagreid.
Jätkame testimist, ent lühidalt öeldes on OC3 nutikas masin. Võtame selle kaasa Portugali, Lousa jalgrattavõistlustele ja vaatame, kuidas see tuleb toime 9 võistlusratta puhastamisega!
Esimesed katsed
Simon / Saksamaa - 22.03.2017 09:30
Esimesed katsed
Esmalt katsetasin masinat jalgrattal. Pean tunnistama, et ei ole ratast vähemalt aasta aega puhastanud – arvan, et seda on ka fotodelt näha. Seega olid muda ja pori minu jalgrattal kuivanud ja kõvasti kinni. Hakkasin jalgratast pesema üsna väikeste ootustega, ent väikese Kärcheri võimsus üllatas mind. See eemaldas minu ootusi ületades kogu mustuse. Isegi harja ei olnud vaja. Tulemused on silmaga näha. Olen selle väikese seadme tööga väga rahul. Näiteks rattaga ringi sõites või võistlustel käies on väga praktiline, kui saate rehvid kohe, enne koju minekut puhtaks teha. Värske mustus tuleb muidugi veel kergemini maha. Ütleksin, et igal jalgratturil lihtsalt peab see masin olema. Märkasin ka jalgrataste pesemise käigus, et 4-liitristest veepaagist piisab vabalt ühe jalgratta pesemiseks. Kui soovite puhtaks saada kaks jalgratast, oleks aga abi tagavarapaagist või 6-liitrisest paagist. Seepärast soovitan – suurendage veepaagi mahtu kuue liitrini. See võimaldaks tõhusamalt tööd teha, ent seade jääks kaasas kandmiseks sobivatesse mõõtmetesse. Mugav oleks ka õlarihm. Voolik ei ole suurte esemete pesemiseks piisavalt pikk. Kui Kärcheri saaks õlale riputada, jääksid mõlemad käed töötamiseks vabaks. ...
Siis oli aeg Kärcherit koerale tutvustada. Kuna talle ei meeldi õues märjaks saada, kasutasime seadet toas vannis. Nagu fotodelt näha, toimis see ka siseruumis hästi. Siinkohal märkasin, et kahe rõhuseadega rõhu reguleerimise võimalus oleks tööd veidi hõlbustanud. Nii saaks survet sihipärasemalt kasutada. Rõhu muutmise lüliti saaks näiteks päästikule lisada. Käepideme poolenisti alla vajutamisel saaksite madalama surve kui selle põhjani vajutamisel. Standardotsak ei olnud lemmikloomade pesemiseks praktiline. Enamus veejoast läks koera käppadest täiesti mööda. Selle töö puhul oli suur abi lisatarvikute seas leiduvast koonusekujulisest pihustusotsakust....
Kärcheri kaasaskantav survepesur on suurlinnas elava jalgratturi unistus
Evgenija, Venemaa – 19.03.2017 19:03
Katsetasin seadet täna edukalt oma jalgrattal. Mu vaene ratas oli kaetud mustusega – osa eelmisest jalgrattahooajast, osa sel kevadel lumest sulavatel teedel sõitmisest. Mustus rehvidel, kuivanud pori raamil – selle maha pesemine oleks ühele inimesele päris suur töö.
Esmalt tahan öelda, et see survepesur sobib suures linnas korterelamutes elavatele inimestele ideaalselt! Varem võisin jalgratta pesemisest ainult unistada: minu vann ei ole piisavalt suur, voolikut ei ole võimalik üheksandalt korruselt tänavale vedada ja kui püüad rattaosade pesemiseks nendele pudelist vett valada ja neid märja lapiga pühkida, ei ole tulemused lihtsalt vaeva väärt.
Muud muljed.
EELISED:
Aku tööaeg. Arvasin, et hakkan reklaamitud aku 15-minutilise tööaja pärast nurisema. Minu üllatuseks kestis aku – mis ei olnud isegi täielikult laetud – aga tühjaks saamata terve pesuprotsessi lõpuni.
Veepaagi maht. Minu jaoks teine meeldiv üllatus – 4-liitrisest veepaagist piisas minu truu sõbra hoolikaks pesemiseks, ehkki kulutasin aega ka videote filmimisele.
Lame veejuga jalgratta pesemiseks. Selle tarviku abil pihustab pesur korraga veejoa laiale alale, mis tähendab, et säästate palju vett. Ilmselt just sellepärast sain ka 4-liitrise veepaagiga hakkama.
Vooliku pikkus. Voolik on pikendatav, mis tähendab, et sellega saab kergesti ümber jalgratta jalutada ja seda iga nurga alt pesta ilma, et peaks ka pesurit kaasas tassima.
Jalgratta pesemiseks sobiva seadme mõõtmed. Pesuri mõõtmed ja kuju võimaldavad seda jalgratta pakiraamil kaasa võtta. Minu jalgrattal ei ole kahjuks pakiraami. Kui see mul oleks, võtaksin pesuri hea meelega pikematele sõitudele kaasa.
MIINUSED:
Pesur ei suutnud raskesti juurdepääsetavatest kohtadest kogu pori ja õlijääke eemaldada – surve ja veejoa täpsus ei olnud selleks piisavalt tõhusad.
Must maapind. Pesuri mullale või asfaldile asetamine ei ole ideaalne variant. Selle rihmaga õlale riputamine, nagu mitmed teised katses osalejad on soovitanud, oleks aga ebamugav, kuna pesur on piisavalt raske ja libiseks pidevalt õlalt maha. Seade võiks olla näiteks seljakotina kantav või eemaldatava alusega, mille saaks eemaldada ja puhtaks teha.
MUUDATUSED:
Selleks, et puhtaks saaks kõik jalgratta osad, on kindlasti vaja sobivamaid lisatarvikuid, mille abil saaks ohjata veejoa survet ja suunda. Seesuguste lisatarvikute väljatöötamiseks on juba konkreetseid mõtteid välja pakutud, ent räägin nendest kahe järgmise punkti all täpsemalt.
Rihm või alus – vt eespoolt miinuste alt.
Puhastusvahendisahtel. Oleks väga hea, kui seadmel oleks puhastusvahendisahtel ja nupp selle kasutamiseks. Nupu abil saaks valida tavalise veerežiimi või režiimi, millel vesi voolab läbi puhastusvahendisahtli nii, et voolikust tuleb välja puhastusvahendi lahus.
KOKKUVÕTE:
Survepesur sobib suurepäraselt kiireks keskmiselt määrdunud jalgratta pesemiseks. Kardan, et pärast halva ilmaga sõitmist ei saaks porist ratast ilma spetsiaalsete lisatarvikuteta päris puhtaks.
BOONUS:
Pesin alles jäänud veega puhtaks oma matkasaapad. Selle tööga tuli survepesur toime mõne sekundiga – töö oli lihtne, pesur ei lõhkunud saapaid ning seega avastasin survepesurile uue kasutuse.