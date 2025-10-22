Kaasaskantav madalsurvepesur

Rõdul lillede kastmine ja palju muud

Daniel / Prantsusmaa - 24.03.2017 09:10

Minu esialgne tagasiside ja soovitused kasutajatele:

TUGEVUSED

• Kahe veejoa kvaliteet ja töökindlus

• Veejugade tõhusus

• Seade ei tekitanud häirivat müra, pärast sisse lülitamist ei olnud seda peaaegu üldse kuulda

• Seade kaalub üsna vähe ja on seega kergesti kaasas kantav

• Väga lihtne töökorda seada ja kasutada

• Peame ootama ja vaatama, kuidas seade pikema perioodi jooksul töötab, ent kvaliteetne ehitus ja kasutatud materjalid jätavad mulje, et see on töökindel

• Arvan, et see on atraktiivse ja laheda disainiga, mis on alati pluss

• 4-liitrisest veepaagist piisab üldiselt – valikus võiks olla ka kauem kasutatav XL-mudel või süsteem võiks olla kasutatav koos eraldiseisva suurema paagiga

• Seade on mõõtmete poolest kergesti hoiule pandav, mis on minu arvates kaasaskantava seadme puhul eelis – räägin sellest lähemalt ühe teise tähelepaneku all

MINU SOOVITUSED

• Nagu mõned teised on öelnud, oleks abi 12 V ühendusest

• Seadet tuleb 15-minutiliseks kasutamiseks 3 tundi laadida – kas seda saaks tõhustada?

• Transpordisanga kinnitamine ja kasutamine võiks olla mugavam, aga see on pisiasi

• Paagi kork ei sulgu korralikult ja seda on mõnikord raske paigale saada

Need on olulisemad tähelepanekud, mille olen praeguseks teinud – olen seni OC3-ga väga rahul ja mind teeb eriti rõõmsaks mõte sellest, et saan pesuri uskumatult praktilisi funktsioone kasutada järgmisel nädalavahetusel looduses aega veetes!