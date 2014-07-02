Mis on vee- ja tolmuimeja?

Vee- ja tolmuimejad on ettenähtud kasutamiseks kaubanduses ja tööstuses ning hotelli- ja restoranisektoris. Need masinad eemaldavad pinnalt nii kuiva kui ka niiske mustuse, sealhulgas vedelikud. Profikasutuseks ette nähtud vee- ja tolmuimejad on asendamatud suurema ja väiksema mustuse eemaldamiseks – eriti heaks abiliseks on need mitmesuguseid puhastustoiminguid nõudvatel ehitusplatsidel ja töökodades.

Ükskõik, kas puhastamist vajab mahavalgunud vedelik või suur kogus peent tolmu, need masinad on kraad kangemad tavalistest kodumajapidamistele ja profikasutuseks mõeldud kuivtolmuimejatest, seda just mustuse tüübi ja koguse tõttu, mida need masinad suudavad koristada. Lisaks sellele on nende masinate korpus, toitejuhe, rattad jms piisavalt tugevad, et tulla toime igapäevaste väljakutseid pakkuvate puhastustoimingutega.