VEE- JA TOLMUIMEJAD
Avasta Kärcheri professionaalsed vee- ja tolmuimejad, mis on loodud igasuguste puhastustööde jaoks. Olgu tegemist kuiva tolmu, vedelike või kangekaelse mustusega, meie innovaatiline tehnoloogia tagab alati parima tulemuse. Kärcheri professionaalsed kuiv- ja märgpuhastusmasinad on varustatud võimsate mootorite ja tõhusate filtreerimissüsteemidega, mis muudavad puhastamise kiireks ja mugavaks. Avasta laia valiku erinevaid lisatarvikuid, mis võimaldavad sul puhastada iga nurga ja pinna nii kodus, töökojas kui ka garaažis. Valides Kärcheri, valid usaldusväärsuse, vastupidavuse ja märkimisväärse imemisvõimsuse.
Klass Tact
Seeria NT tolmuimejad, millel on patenteeritud Tact-süsteem, võimaldavad katkematut kasutust pidevalt kõrge imemisvõimsusega — seda isegi suurte koguste peene tolmu korral. Filter puhastab end ise võimsate õhupahvakute abil. Tact-süsteemiga tolmuimejad sobivad kasutamiseks ehitusplatsidel ja töökodades.
Klass Ap
Seeria Ap võimsad märg- ja kuivtolmuimejad eemaldavad nii vedelikud ja niiske mustuse kui ka keskmiselt peene tolmu. Tänu poolautomaatsele filtripuhastussüsteemile püsib filter puhas ja imemisvõimsus kõrge. Pikkadeks ja tõhusateks tööperioodideks.
Standardklass
Standardklassi tolmuimejad on välja töötatud spetsiaalselt suurema mustuse ja suurte koguste vedelike imemiseks. Neid äärmiselt töökindlaid ja vastupidavaid ning lihtsasti käsitsetavaid masinaid kasutavad professionaalsed puhastusettevõtted oma igapäevatöös.
Klassikaline
Seeria NT klassikalised tolmuimejad on taskukohase hinnaga ja töökindlad esmatasandi masinad, millel on suur imemisvõimsus ja mida on lihtne kasutada.
Turvatolmuimeja süsteemid
Kärcheri turvatolmuimejad kaitsevad kasutajat, kellel on oht hingata sisse peent tolmu või tervisele ohtlikku tolmu, nt asbestitolmu.
Spetsiaalsed tolmuimejad
Kärcher pakub eritolmuimejaid, mis vastavad pagaritöökodade ja tuletõrje erinõudmistele. Jäätmete kõrvalduspumbaga varustatud tuletõrjujate poolt kasutataval tolmuimejal on uusimad ohutussüsteemid; pagaritöökodades kasutatavad tolmuimejad on täiesti kuumuskindlad.
Kärcheri vee- ja tolmuimejad: välja töötatud professionaalseks kasutuseks
-
Seeria NT Tact tolmuimejad on välja töötatud kõige nõudlikemate tööstus- ja kaubandusvajaduste jaoks, muutes teie igapäevatöö maksimaalse võimsusega oluliselt lihtsamaks. Tööstuslike tolmuimejate isepuhastuvad filtrisüsteemid tagavad tugeva imivõimsuse – ja seda isegi suurte koguste peene tolmu korral.
-
Klassi Ap tööstuslikud tolmuimejad on tõeliselt multifunktsionaalsed, eemaldades nii kuiva, niiske kui ka märja mustuse. Näiteks sobivad need ideaalselt kõikideks autotööstuse puhastustoiminguteks.
-
Töökindla standardklassi masinad on eriti vastupidavad ja kasutajasõbralikud. Standardklassi masinaid kasutatakse enamasti vedelike imemiseks koristusteenuste käigus või hotellides ja restoranides.
-
Kärcheri eritolmuimejad pakuvad kohandatud lahendusi konkreetsetele kasutusvaldkondadele – näiteks sisseehitatud utiliseerimispumpadega tolmuimejad tuletõrjebrigaadidele ja ehitusettevõtetele või tolmuimejad pagaritöökodadele.
-
Ohutustolmuimejad tagavad tervise kaitse kõikjal, kus kasutajal on oht puutuda kokku M-klassi sissehingatava tolmu või ohtliku H-klassi tolmuga. Lisaks sellele hõlmab Kärcheri tootevalik plahvatuskindlaid tolmuimejaid seeriast NT, mis on ette nähtud kasutamiseks ohuklassi tsoonis 22.
Mis on vee- ja tolmuimeja?
Vee- ja tolmuimejad on ettenähtud kasutamiseks kaubanduses ja tööstuses ning hotelli- ja restoranisektoris. Need masinad eemaldavad pinnalt nii kuiva kui ka niiske mustuse, sealhulgas vedelikud. Profikasutuseks ette nähtud vee- ja tolmuimejad on asendamatud suurema ja väiksema mustuse eemaldamiseks – eriti heaks abiliseks on need mitmesuguseid puhastustoiminguid nõudvatel ehitusplatsidel ja töökodades.
Ükskõik, kas puhastamist vajab mahavalgunud vedelik või suur kogus peent tolmu, need masinad on kraad kangemad tavalistest kodumajapidamistele ja profikasutuseks mõeldud kuivtolmuimejatest, seda just mustuse tüübi ja koguse tõttu, mida need masinad suudavad koristada. Lisaks sellele on nende masinate korpus, toitejuhe, rattad jms piisavalt tugevad, et tulla toime igapäevaste väljakutseid pakkuvate puhastustoimingutega.
Lisagarantii
Filtripuhastussüsteemiga peene tolmu imurid
Tippkvaliteeti ei saavutata juhuslikult – selle taga on raske töö. Ehitusplatsidel ja töökodades tekib tihti suuri kuiva tolmu koguseid ja saepuru, materjalijäägid kukuvad põrandale ja jäävad seadmetesse kinni. Peene tolmu jaoks mõeldud Kärcheri tolmuimejad sobivad just selliste väljakutsetega toimetulekuks. Patenteeritud filtripuhastussüsteem Tact muudab suurte koguste peene tolmu imemise võimalikuks ilma tolmukotti vahetamata. Nii saab kasutada ära kogu mustusekonteineri suuruse ja lisaks ei ole vaja kulutada raha tolmukottide ostmiseks. Imivõimsus püsib püsivalt kõrgel, nii et saate maksimaalse võimsusega katkestamatult töötada – seda nii elektritööriistaga ühendatult kui ka tavapäraselt tolmu eemaldades.
Kärcher klassi Ap tolmuimejatel on poolautomaatne filtripuhastussüsteem väikeste kuni keskmiste koguste peene tolmu imemiseks. Loomulikult saavad need tõeliselt multifunktsionaalsed masinad ideaalselt hakkama ka suurema mustuste ja vedelike imemisega.
Veeimurid
Suuri vedelikukoguseid on ilma veeimurita keeruline eemaldada. Niiskus kahjustab põrandat ja võib libisemisohu tõttu põhjustada õnnetusi. Mahavalgunud vedelikest tingitud väljakutseid on lihtne Kärhceri veeimuritega ületada. Ükskõik, kas kasutate neid põrandate sügavpuhastuse teostamiseks või mahavalgunud vedelike eemaldamiseks – kõik Kärcheri vee- ja tolmuimejad kõrvaldavad kõik väiksemad ja suuremad vedelikukogused kiiresti ja usaldusväärselt. Kui vajate masinat peamiselt ainult märgimemiseks, sobivad teile Kärcheri standardklassi imurid.
Ohutustolmuimejad: ohtlike ainete ohutu kõrvaldamine
Ohutustolmuimeja tagab teile meelerahu. Ohutustolmuimejat saab kasutada ohtliku mustuse hõlpsaks imemiseks – ja seda nõuetekohasel viisil. Kui töötate keskkonnas, kus leidub sissehingatavat tolmu, kus on tegemist kantserogeensete materjalidega või kokkupuude asbestiga, on Kärcheri ohutustolmuimeja teie päästeingliks, lastes teil töötada säästvalt ja tervislikult. Tolmuklassi H jaoks sertifitseeritud lapikud kurdfiltrid hoiavad sisseimetud ained seal, kus need peavad olema – masina sees. Kärcheri patenteeritud filtripuhastussüsteem Tact võimaldab koristada pikemalt ja suure imivõimsusega. Kui kahjulike ainete koristamine tolmuimejaga on lihtne ja ohutu, saate te ise muretult tähtsamatele asjadele keskenduda.
Kuidas Kärcheri vee- ja tolmuimeja töötab?
Selleks et tulla toime väljakutseid pakkuvate nõudmistega, mida ehitusplatside, töökodade või tööstusettevõtete koristamine nõuab, on Kärcheri vee- ja tolmuimejatel sõltuvalt tolmu tüübist erinevad tööpõhimõtted.
Eristatakse kuiva ja märga mustust, kus mängib omakorda rolli ka mustuse spetsiifiline koostis. Kas tegemist on jämedateralise või tolmuse mustusega? Kas mustusel on väike või suur viskoossus? Igas olekus (tahkest vedelikuni) mustuse jaoks on olemas just selle mustuse eemaldamiseks sobiv Kärcheri vee- ja tolmuimeja.
Märja mustuse eemaldamine
Tänu mustusekonteineris tekitatud möödavoolupuhuri vaakumile liigub vedelik imivoolikut pidi masina mustusekonteinerisse. Selleks et ületäitmise korral vältida vedeliku sattumist ventilaatorisse, katkestab mehaaniline ujukisüsteem õhuvoolu, misjärel blokeerib ujuk imikanali, või lülitab elektrooniline automaatne katkestuslüliti tolmuimeja välja.
Mehaaniline ujukisüsteem
Kui vedeliku tase konteineris tõuseb, lükkab süsteem ujukit üles, kuni see blokeerib imikanali, takistades konteineri ületäitumist, mis tooks kaasa süsteemi üleujutuse.
Elektrooniline ujukisüsteem
Kui konteineris olev vedelik jõuab elektrijuhtivusega kontaktideni, lülitub masin ületäitumise vältimiseks välja.
Kuiva mustuse eemaldamine
Möödavoolupuhur tekitab konteineris vaakumi, mis kannab mustuse vooliku kaudu konteinerisse. Tolm eraldatakse ehk filtreeritakse lapiku või kassettfiltri abil. Aja jooksul ummistab tolm filtri, vähendades nii imivõimsust. Selle vältimiseks on osadel mudelitel poolautomaatne või automaatne filtripuhastussüsteem. Lühikese perioodi jooksul tekitatakse läbi filtri puhta poole liikuv õhuvoog, mis filtri tolmust puhastab. Tänu konteineril asuvale imivooliku avale hakkab sisseimetav mustus pöörlema ning raskemad ja suuremad mustuseosakesed settivad konteineri põhja.
Millised on poolautomaatse ja automaatse filtripuhastuse eelised?
Imivõimsuse kadumise minimeerimiseks tuleb tolmukotita koristamisel filtrit regulaarselt puhastada. Paljudel tolmuimejatel on selleks otstarbeks integreeritud filtripuhastussüsteem.
Automaatse filtripuhastuse eelised
- Pidevalt kõrge imivõimsus
- Puudub vajadus filtri eemaldamiseks
- Kokkupuude mustusega puudub
- Kasutaja ei hinga koristamise ajal tolmu sisse
- Puudub vajadus filtri mehaaniliseks puhastamiseks
- Säästab tööaega
- Aitab vältida seadme mittenõuetekohast kasutamist
- Kulusäästlik, kuna tolmukotte ei ole vaja
- Kogu konteineri maht kasutatakse ära (erinevalt tolmukotiga kasutamisest)
- Konteinerit ei tule seetõttu ka nii tihti tühjendada
AP
Filtripuhastussüsteem Ap (All-purpose)
Poolautomaatse filtripuhastussüsteemiga Ap saab kasutaja ise otsustada filtri puhastusintervallide üle. Filtri puhastamiseks lülitage masin sisse ja vajutage nuppu kiiresti kolm korda järjest – imivoolikul olev ava võiks sel ajal olla suletud (eriti jõuline puhastus).
Tact tolmuklass L
Vajadusepõhine filtripuhastustehnoloogia
Klassi L tolmu imemiseks mõeldud masinatel saab automaatse filtripuhastuse intervallid kaheastmeliselt määrata. Minimaalse seadistuse (MIN) korral (3) toimub puhastamine iga 60 sekundi järel. Maksimaalse seadistuse (MAX) korral (2) toimub puhastamine iga 15 sekundi järel. Vedelikke imedes või tolmukotti kasutades on filtripuhastussüsteem Tact välja lülitatud (1).
Tact tolmuklass M/H.
Vajadusepõhine filtripuhastustehnoloogia
Tolmuklasside M ja H ning automaatse filtripuhastuse korral valib masin ise ideaalse filtripuhastusintervalli. Elektroonilise diferentsiaalrõhu mõõtmise abil otsustab süsteem, kas puhastada filtrit iga 7, 15 või 60 sekundi järel või üldse mitte.
Ohutus – see on Tact
Soovime anda oma panuse ehitusvaldkonna töötajate kaitsmiseks peene tolmu eest. Seetõttu oleme välja töötanud seeria tolmuimejaid märja ja kuiva mustuse ning tolmu eemaldamiseks – tänu sellele, et Kärcheri masinatega saab imeda nii suuremat mustust kui ka tolmu, saab nende masinatega mustuse kõrvaldada otse selle tekkimiskohas. Kärcher on oma uue põlvkonna Tact-süsteemiga H- ja M-klassi tolmu koristamiseks ette nähtud vee- ja tolmuimejatega liikunud järgmisele tasemele.
Mida „Tact“ tähendab? Vajadusepõhine filtripuhastustehnoloogia
Tänu mitmetele uutele funktsioonidele, näiteks uuele anduritega kontrollitavale automaatsele filtripuhastussüsteemile (Tact), tuvastavad Kärcheri profiseeria vee- ja tolmuimejad ise, millal lapik kurdfilter puhastamise vajab – filtri puhastamiseks paneb süsteem õhu masinas hetkeks teistpidi liikuma, puhudes õhku läbi filtri. Selle tulemusena saab kasutaja töötada ilma imivõimsust kaotamata ja ilma töökatkestusteta. See revolutsiooniline süsteem tagab enneolematult suurte tolmukoguste imemise ilma filtri manuaalse puhastuseta, samuti väga väikese töömüra siis, kui tolmu on vähe.
Tänu eriti tõhusale filtripuhastussüsteemile on seeria Tact tolmuimejad ideaalsed nii tavalise kui ka ohtliku tolmu imemiseks. Filtritel on enneolematu kasutusiga – need tuleb asendada alles pärast 180 kg peene tolmu imemist (A-kategooria mineraaltolm). Seetõttu saate nautida pikemaid katkestusteta tööintervalle, püsivalt kõrget imivõimsust ja paremat kaitset peene tolmu eest.
Ülevaade masina omadustest
- Keskne pöördlüliti filtripuhastuse määramiseks ja kohandamiseks vastavalt teie vajadustele
- Imivooliku ühendus masina ülaosas, et tagada konteineri maksimaalne mahutavus ja lihtne tühjendamine
- Töökindel põrkeraua ja käepidemega konteiner pikema kasutusea ja mugava käsitsemise tagamiseks
- Riiul ja kinnituslahendus tööriistakastidele
- Vooliku ja toitejuhtme paindlik hoiustamine ja turvaline fikseerimine
- Pragude puhastamise otsaku ja tööriistamuhvi hoiustamine masina küljel, et vältida tarvikute kadumist
- Suured ja töökindlad metallrullikud optimaalse liikuvuse tagamiseks isegi ehitusplatside karmides oludes
Ülevaade lisatarvikute omadustest
- Tööriistamuhv koos õhu reguleerimise võimaluse ja kummikinnitiga, et tagada parim ühendus elektritööriistaga
- Lai põrandaotsak koos kiirvahetussüsteemiga märja ja kuiva mustuse imemiseks
- Ergonoomiline kaardus toru koos pehme käepidemega meeldivama kasutamise tagamiseks
- Täiustatud klikk-süsteem komponentide lihtsamaks vahetuseks (nt kaardus toru asemele tööriistamuhv)
- Mustusekindel bajonettühendus vooliku hõlpsaks eemaldamiseks masina küljest
Professionaalsed vee- ja tolmuimejad: tolmuklassid
Mida tähendavad tolmuklassid L, M ja H?
Tolm on segu õhust ja erineva kuju ja suurusega tahketest osakestest. Selle keemiline koostis ja füüsikalised omadused võivad olla väga erinevad. Tolm jagatakse muutujate alusel ja ohutaset arvestades klassidesse L, M ja H. Tolmus paiknevad kiud, näiteks eriti ohtlikud asbesti- ja mineraalide kiud (kui nende suurus on < 5 µm), võivad tungida ka sügavale hingamisteedesse. Tolmuklasside täpne tuvastamine on seetõttu oluline, et tuvastada võimalik oht ja valida endale õige tolmuimeja.
Klass L
Klassi L tolmuimejad sobivad eriti hästi pehme puidu-, kriidi- ja kipsitolmu imemiseks. L-klassi tolm kujutab endast mõõdukat riski. Sellise tolmu kõrvaldamiseks ei ole erilisi ettevaatusabinõusid.
Klass M
Klass L, uuendatud. Klassi M seadmed sobivad järgmistest materjalidest tekkiva tolmu ja mustuse imemiseks: lehtpuu puit, paneelmaterjalid, värvitolm, keraamika, betoon ja tellis. Klassi M seadmed on madalaima seadusega nõutava klassi seadmed, mis sobivad ehitusplatsidel kasutamiseks.
Klass H
Klassi H tolmuimejad on ideaalsed suurte koguste ohutute ning ohtlike/äärmiselt kantserogeensete ainete imemiseks (näiteks asbestitolm, plii, süsi, nikkel, koobalt, vask, kaadmium ja hallitus).
Tolmu klass
L
Maksimaalne läbitavuse aste
≤ 1.0 %
Seletus
- Tolm, mille töökeskkonna ohtlike ainete kokkupuute piirnorm (OEL-väärtus) on > 1 mg/m³
Tekkimine
- Lubjatolm
- Kipskrohvitolm
Tolmu klass
M
Maksimaalne läbitavuse aste
< 0.1 %
Seletus
- Tolm, mille OEL-väärtus on ≥ 0,1 mg/m³
- Puidutolm kuni max 1200 W/50 l
Tekkimine
- Puidutolm (pöök, tamm)
- Värvitolmuosakesed
- Keraamilise materjali tolm
- Plastitolm
Tolmu klass
H
Maksimaalne läbitavuse aste
< 0.005 %
Seletus
- Tolm, mille OEL-väärtus on < 0,1 mg/m³
- Kantserogeenne tolm (osa 35 GEStoffV [ohtlike ainete määrus])
- Patogeenne tolm
Tekkimine
- Kantserogeenne tolm (plii, süsi, koobalt, nikkel, tõrv, vask, kaadmium jms)
- Hallitus, bakterid
- Eosed
- Formaldehüüd
Tolmu klass
Erinõuetele vastav asbest*
Maksimaalne läbitavuse aste
< 0.005 %
Seletus
- Asbesti sisaldav tolm
Tekkimine
- Energiasalvestusega elektriküttest või soojusekraanidest pärinev asbestitolm
Tolmu klass
Plahvatusohtlikud tolmud (ATEX tsoon 22)
Maksimaalne läbitavuse aste
Erinõuetele vastav L-,M- või H-klassi tolm
Seletus
- Plahvatusohtliku tolmu klassid, mis liigitatakse tsooni 22
Tekkimine
- Paberitolm
- Jahutolm
Iga klassi tipptase
Tolmuimeja on alati vaid nii hea, kui hea on tema filter
Nüüd on õige aeg näitamaks oma tõelist palet. Kärcheri filtrid on värvikoodiga, mis näitab filtri kasutusvaldkonda. Pruun filter on mõeldud puidu- ja kiulise tolmu imemiseks. Punase värviga on tähistatud HEPA-filtrid. Musta värvi filtrid on kõige karmimateks puhastustoiminguteks. Sinist filtrit võib kasutada kõikjal. Roheline hea kuluefektiivsusega filter on ette nähtud kuiva tolmu imemiseks.
Puidutolmu kottfilter Wood
Kärcheri kottfilter mahub kõikidesse uusima põlvkonna ühe mootoriga Kärcheri seeria Tact tolmuimejatesse. PTFE-kattega kaheksa kassetti toimivad eriti tõhusalt igat tüüpi puidu- ja kiulise tolmu imemisel. Sertifitseeritud tolmuklassidele M ja L. Tolmu garanteeritud filtreerimismäär: 99,9%.
- Võimaldab imeda kiulist tolmu esmakordselt ka tolmukotita
- Tagab kõrge imivõimsuse (ei ummistu)
- Niiskuse- ja mädanemiskindel
Tolmuklass: M + L
Lapik kurdfilter Safety/HEPA
Esimene puhastatav H-klassi filter vee- ja tolmuimejatele. Üheastmeline ja saadaval ainult Kärcherilt. Sertifitseeritud tolmuklassile H. Tolmu garanteeritud filtreerimismäär: 99,995% (HEPA).
- Sobib ohtliku ja plahvatusohtliku tolmu imemiseks
- Uus PTFE-kattega filter on esimene puhastatav H-klassi filter turul. Sellega saab imeda suuri peene tolmu koguseid ka ilma tolmukotita
- Ohtliku tolmu imemisel on vajalik kasutada ohutusfiltri komplekti või tolmukotti
Tolmuklass: H
Ülimalt tõhus lapik kurdfilter Ultimate
Kärcheril on parim filtrilahendus puhastustoiminguteks, kus on vaja koristada suur kogus tolmu, mis on tekkinud näiteks värske betooni lihvimisel või tooneritega töötamisel – Kärcheri PTFE-kattega filter. Võib kasutada kõikides seeria NT Tact mudelites. Sertifitseeritud tolmuklassidele M ja L. Tolmu garanteeritud filtreerimismäär: 99,9%.
- Niiskuse- ja mädanemiskindel
- Tänu filtri pikale kasutuseale on koristamine veelgi kulutõhusam
- Tagab kõrge imivõimsuse (ei ummistu)
Tolmuklass: M + L
Lapik kurdfilter Wet & Dry
Need PES-filtrid (standardfilter Kärcheri uutes seeria NT Tact tolmuimejates) tagavad esmaklassilised tulemused nii märja kui ka kuiva mustuse imemisel. Sertifitseeritud tolmuklassidele M ja L. Tolmu garanteeritud filtreerimismäär: 99,9%.
- Niiskuse- ja mädanemiskindel
- Tänu filtri pikale kasutuseale on koristamine veelgi kulutõhusam
- Ideaalne pideva märg- ja kuivimemise funktsioonide vahetamise korral
Tolmuklass: M + L
Lapik kurdfilter Dry
Need paberfiltrid on ideaalseks valikuks kuiva tolmu imemisel – ka hinna mõttes. Võib kasutada kõikides seeria NT Tact tolmuimejates. Sertifitseeritud tolmuklassidele M ja L. Tolmu garanteeritud filtreerimismäär: 99,9%.
- Kõrge imivõimsus peene tolmu imemisel
- Kõrge tolmu kinnipüüdmise määr
- Pärast vedelike imemist tuleb filter kuivatada
Tolmuklass: M + L
Peentolm ehitusplatsidel
Ehitustolm on üldnimetus seda tüüpi tolmu kirjeldamiseks, mis tavaliselt tekib ehitusvaldkonna tööde tulemusena. Kui seda nõuetekohaselt ei ohjata, võivad sellise tolmuga kokkupuute tagajärjel tekkida tõsised hingamise ja tervisega seotud kõrvalmõjud. Kärcheri uued vee- ja tolmuimejad eristuvad teistest omasugustest tänu parandatud filtritehnoloogiale, mis aitab ohjata tolmust keskkonda ning kaitsta teid ja teisi tolmu kahjulike mõjude eest.
Mis on ehitustolm?
Ehitustolm on üldnimetus seda tüüpi tolmu kirjeldamiseks, mis tavaliselt tekib ehitusvaldkonna tööde tulemusena. Selline tolm on rohkem kui lihtsalt tüütu – kui seda nõuetekohaselt ei ohjata, võib selline tolm hingamist ja tervist raskelt kahjustada. Pikemad kokkupuuteperioodid teatud tüüpi tolmuga võivad põhjustada eluohtlikke kopsuhaigusi, mis võivad isegi osutuda surmavaks.
Oleme kõik teadlikud peenetest tolmuosakestest, näiteks inimeste naharakud, tekstiilikiud ja isegi põlenud meteoriidiosakesed, mis atmosfääris igapäevaselt hõljuvad. Ehitusvaldkonna töötajad peavad aga igapäevaselt palju ohtlikumat tüüpi tolmuga kokku puutuma.
Lõikamise, viilimise, lihvimise ja muul viisil materjalide töötlemise tulemusena tekib kolme põhilist tüüpi tolmu:
Ränidioksiidi tolm
Betoon, telliskivid, plaadid, mört ja liivakivi (tuntud ka kui respiratoorne kristalliline ränidioksiid ehk RCS)
Puidutolm
Okas- ja lehtpuupuit ning puidupõhised tooted nagu MDF ja vineer
Madalama toksilisusega tolm
Kips (nt kipsplaadis), lubjakivi, marmor ja dolomiit
Ennetus on alati parem kui ravi
Tekkimata tolm ei saa kedagi ohustada. Tolmu tekkimise ennetamiseks on mitmeid eri viise. Ja kui tolmu tekkimist täielikult vältida ei saa, on võimalik seda siiski siduda, see tolmuimejasse tõmmata või takistada selle sisenemist kopsudesse kaitseriietuse ja tolmumaskide abil.
Millist liiki tolmu ma sisse hingan?
- Kvartsi- ja asbestitolm on eriti ohtlik, sest see on kantserogeenne.
- Toksiline või kantserogeenne tolm mis pärineb pliist, kaadmiumist, vanaadiumist või mangaanist, ei kahjusta ainult teie kopse, vaid mõjutab ka teisi organeid, nagu teie maks ja põrn. Sellist liiki tolm tekib lisaks muudele töödele ka näiteks keevitamisel.
- Puidutolm (näiteks tamme- ja pöögitolm) võib kaugemas perspektiivis põhjustada ninavähki.
- Allergeenne tolm pärineb tavaliselt taimedelt või loomadelt ning seda esineb puhastustööde ajal hoonetes või hoonetel, mis on saastunud näiteks linnu väljaheidetega. Ka hallituseosed või mikroorganismid võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.
- Fibrinogeenne tolm põhjustab armkoe moodustumist ning muudab progresseeruvalt teie kopsukoe koostist pärast sagedasi pikemaajalisi kokkupuuteperioode. Pneumokonioos, mida teatakse ka kopsutolmustusena ning mida põhjustavad kvarts ja asbest, on üks kõige sagedamini esinevaid kutsehaigusi.
Kõige parem kaitse on alati vältimine
Tolm, mida ei tekitata esimeses kohas, ei saa ohustada kedagi. Tolmu tekkimise vältimiseks on palju erinevaid viise. Ja kui meil polegi võimalik tolmu vältida, saame me seda siiski siduda või tolmuimejaga imeda või takistada selle sisenemist meie kopsudesse, kandes kaitserõivastust ja tolmumaske.
Mida ma saan tolmu vältimiseks teha?
-
Eemaldage tolm tolmuimejaga kohe selle tekkimisel.
Paljud elektritööriistad on varustatud spetsiaalse avaga tolmuimeja ühendamiseks. Ühenduspesaga tolmuimejad lülituvad sisse automaatselt, kui nendega ühendatud elektritööriist käivitub. Kasutage alati sobivat filtrit.
-
Valige madala tolmutasemega töömeetodid, nt märg või niiske režiim.
-
Siduge tolm veega, nt lammutus- ja lihvimistöö ajal väliskeskkonnas.
-
Kasutage madala tolmutasemega tooteid, nt mördigraanuleid, valmissegatud betooni ja kipskrohvi.
Vältige tarbetut tolmu üles keerutamist. Kasutage kuivalt pühkimise ja puhurite asemel tolmuimejaid ning vaakumiga pühkimismasinaid.
-
Korraldage ja kasutage ära tööga seotud terviseriskide kaardistamisi.
-
Puhastage töökohti regulaarselt, õhutage tööruume piisavalt, hoidke töörõivad puhtad.
-
Eemaldage jäätmed kohe ning tolmu tekitamata.
-
Kontrollige regulaarselt tolmuimeja imemisvõimsust. Vajadusel puhastage filtrit või vahetage see välja. Püsivalt suure imemisvõimsuse tagamiseks kasutage automaatse filtripuhastusega tolmuimejaid.
-
Kandke kaitserõivastust ja tolmumaske. Kuigi kasutate neid eriti tolmuste tööde tegemisel endastmõistetavalt, peaksite vähemalt sobivat maski kandma alati isegi siis, kui tolmu mõju on nõrgem.