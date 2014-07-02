Tact-klass

NT tolmuimejad patenteeritud Tact süsteemiga tagavad katkestuseta kasutamise koos kõrge imemisvõimsusega – isegi suurte tolmukoguste korral. Tact tolmuimejad vastavad kõige rangematele ehitusobjektidel ja töökodades kehtivatele nõuetele.

    Meie märg-ja kuivpuhastuse tolmuimejad põhinevad aastakümnete pikkusel kogemusel. Ja paljude professionaalsete kasutajate kogemusel. Oleme oma uued NT Tact masinad loonud koostöös müügispetsialistidega, tööstusettevõtjate, sõidukite viimistlejate ja teiste tööstusharude esindajatega, et tagada NT Tact sobivus mistahes eesmärgiga ja rakendusega.

    NT30
    NT 30 Werkstatt
    NT 50 Konstruktion
    Tact Bild

    Lihtsalt takti küsimus

    Peentolm on tervisele ohtlik. Selleks, et tagada parim kaitse peentolmu vastu, oleme oma Tact süsteemi muutnud veelgi tõhusamaks. Selle tulemuseks on äärmiselt efektiivse filtripuhastusega võimas Tact tolmuimeja, millel on unikaalne filtri kasutusiga – 180 kg peentolmu (A kategooria mineraalne tolm) kuni filtri käsitsi puhastamise vajaduseni. See tagab veelgi pikema katkestusteta kasutusaja koos püsiva imemisvõimsusega ja parema kaitse peentolmu vastu.

    Eemaldatavad jäätmed: A kategooria mineraalne tolm
    Temperatuur: Toatemperatuur
    Tarvikud: Tolmuimejaga kaasasolev põhifilter ja voolikud

    Konkurendi masinad: Võrreldava suurusega mahuti ja seadmed

    Katse tulemused -  maksimaalne tolmukogus kuni põhifiltri käsitsi puhastamise vajaduseni või asendamiseni.

    Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 180 kg
    Konkurent A: 19 kg
    Konkurent B: 10 kg

    Tact Illustration

    Tugev konstruktsioon võib olla ka praktiline

    Innovatsioon algab mõttest. Meie uued Tact märg-ja kuivpuhastuse tolmuimejad on varustatud EASY töölülitiga mitmete funktsioonide ja töörežiimide mugavaks ühe nupu abil juhtimiseks.

    Tööriistakastid ja muud tööriistad saab ohutult paigutada mahuti peal asuvasse kummikattega hoiualasse ja kinnitada kinnitusaasadega.

    Ideaalne varustatus ehitusobjektidel kasutamiseks

    Ehitusobjektide karmide tingimustega toimetulekuks on meie NT Tact tolmuimejad töökindlate, tugevdatud mahutitega, mis on varustatud kaitserauaga, käepidemetega ja suurte vastupidavate piduritega metallratastega.    

    Parema efektiivsuse saavutamiseks

    Meie Tact tolmuimejad on varustatud 35 mm siseläbimõõduga (DN35) imivoolikutega. Selline suurem siseläbimõõt suurendab õhuvoolu ja vähendab jämedama struktuuriga mustuse eemaldamisel ummistuste tekkimise riski.

    Kurdfilter, kaitstud ja alati nõuetekohane

    Kõik uued Tact tolmuimejad on varustatud filtrikorpusega lapikutele kurdfiltritele. Vana filtri saab eemaldada tolmuvabalt. Filter on alati sisestatud nõuetekohaselt ja filtri materjal ning tihend on kaitstud. Lisaks sellele on kõik meie Tact tolmuimejad sertifitseeritud vastavalt L tolmuklassile, mis tähendab, et neil on vastavalt EN 60335-2-69 standardile 99% tolmueemaldamine tõhusus. Üllatute, kui näete, millise tulemuse annab see ehitusobjektil.

     

    Tact robust 406x406

    Põhiomadused

    Teie NT Tact teeb teid täiesti õnnelikuks. Te näete, et oleme mõelnud kõige peale, mis on oluline professionaalsetele kasutajatele: suurepärane imemisvõimsus, lihtne kasutamine, tugev konstruktsioon ja töökindlus ja tõhusam ja veelgi vaiksem Tact filtri puhastamise süsteem. Ja tarvikud, mis vastavad kõikidele teie vajadustele mitmekülgsuses ja funktsionaalsus osas.

