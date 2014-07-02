Tact-klass

Tugev konstruktsioon võib olla ka praktiline

Innovatsioon algab mõttest. Meie uued Tact märg-ja kuivpuhastuse tolmuimejad on varustatud EASY töölülitiga mitmete funktsioonide ja töörežiimide mugavaks ühe nupu abil juhtimiseks.

Tööriistakastid ja muud tööriistad saab ohutult paigutada mahuti peal asuvasse kummikattega hoiualasse ja kinnitada kinnitusaasadega.

Ideaalne varustatus ehitusobjektidel kasutamiseks

Ehitusobjektide karmide tingimustega toimetulekuks on meie NT Tact tolmuimejad töökindlate, tugevdatud mahutitega, mis on varustatud kaitserauaga, käepidemetega ja suurte vastupidavate piduritega metallratastega.

Parema efektiivsuse saavutamiseks

Meie Tact tolmuimejad on varustatud 35 mm siseläbimõõduga (DN35) imivoolikutega. Selline suurem siseläbimõõt suurendab õhuvoolu ja vähendab jämedama struktuuriga mustuse eemaldamisel ummistuste tekkimise riski.

Kurdfilter, kaitstud ja alati nõuetekohane

Kõik uued Tact tolmuimejad on varustatud filtrikorpusega lapikutele kurdfiltritele. Vana filtri saab eemaldada tolmuvabalt. Filter on alati sisestatud nõuetekohaselt ja filtri materjal ning tihend on kaitstud. Lisaks sellele on kõik meie Tact tolmuimejad sertifitseeritud vastavalt L tolmuklassile, mis tähendab, et neil on vastavalt EN 60335-2-69 standardile 99% tolmueemaldamine tõhusus. Üllatute, kui näete, millise tulemuse annab see ehitusobjektil.