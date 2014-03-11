Sõidukite puhastussüsteemid
Puhastage autod ja veokid ökonoomselt. Kärcher pakub erinevaid süsteeme autode ja kommertssõidukite sise- ja välipuhastuseks: portaalid ja iseteeninduslikud pesulad on vastupidavad ja tagavad täiuslikud puhastustulemused. Need tarbivad vähe vett ning on keskkonnasõbralikud. Meie paindlik kontseptsioon on täiuslikult kohandatud teie konkreetsetele nõudmistele — alates planeerimisest kuni individuaalse disainini. Juba aastakümneid on Kärcher olnud pesulasüsteemide edukas tootja. Meie kogemus pesulasüsteemide tootjana ja tuhanded paigaldatud teeninduskohad näitavad, et Kärcher on kogenud partner. Meie pesulasüsteemide meeskond annab teile meeleldi nõu.
Automaatpesulad
Kärcheri automaatpesulad on ökonoomsed ja keskkonnasõbralikud. Teenindusjaamadesse, automüügifirmadesse, pesukeskustesse, kaubanduskeskustesse ja supermarketikettidesse.
Bussi- ja veoautopesulad
Sõidukite kommertspesuks ette nähtud programmi abil saab Kärcheri seadmete ja erinevate pesuprogrammidega pesta kõiki eri tüüpi sõidukeid.
Iseteeninduspesulad
Pesukeskused või teenindusjaamad: Kärcheri kohandatud iseteeninduslikud pesulad vastavad kõikidele nõudmistele.
Tolmuimejad ja muud puhastusseadmed autopesulatele
Kärcheri iseteeninduslikud tolmuimejad tekitavad täiendavat käivet.
Käivitussüsteemid
Meie käivitussüsteemid ühendavad kohandatavuse ja mugavuse. Täiuslik lahendus igale asukohale, tagades lihtsa ja intuitiivse kasutamise.
Digitaalsed lahendused
Meie digitaalsete lahendustega saate oma autopesujaamu hõlpsalt hallata ja optimeerida igal ajal ja kõikjalt.
Veetaaskasutussüsteemid
Puhtad autod ja puhas südametunnistus. Meie veetaaskasutussüsteemidega investeerite majanduslikku jätkusuutlikkusse. Need lahendused tagavad vastutustundliku värske vee ja puhastusvahendite kasutamise.
Puhastustooted
Meie tipptasemel puhastustooted tagavad suurepärased tulemused. Nende kasutamine aitab teil säästa kulusid ning hoida väärtuslikke ressursse.
Bränd
Valides meid, on sinu kõrval kogenud partner, kes juhatab sind edu suunas aastakümnete pikkuse teadmiste ja kogemustega. Tugeva ettevõtte ja eduka sõidukite puhastussüsteemide tootjana aitame sul leida just sinu vajadustele sobivaima puhastuslahenduse. Meie kaubamärgi suurepärane maine aitab sul suurendada oma käivet ning ühiselt püstitatud eesmärkide saavutamisel oleme sinu kõrval. Sinu edu on meie missioon.
Kvaliteet
Meie tõestatud kvaliteet on sinu edu võti. Meie toodetes kasutatav tipptasemel tehnoloogia on end korduvalt usaldusväärsena tõestanud. Kui näed nime Kärcher, võid olla kindel, et see peegeldab Kärcheri vankumatut pühendumust kvaliteedile. Meie kvaliteedimärgis vastab oma lubadustele. Sama kehtib ka meie sõidukite puhastussüsteemide ja vastavate tarvikute kohta. On aeg alustada oma edulugu – meie süsteemidega oled alati täiuslikult varustatud.
Konsultatsioon
Aitame sul edu saavutada – juba esimesest hetkest alates. Kärcher toetab sind õige sõidukite puhastussüsteemi valikul kuni selle elluviimiseni. Täislahenduste tervikpakkujana oleme sinu kõrval alates esmasest objekti analüüsist kuni edukate turundustegevuste ja lõpliku paigalduseni. Ka pärast kasutuselevõttu võid loota meie esmaklassilisele teenindusele.
Teenindus
Puhas pesu, laitmatu teenindus. Tagame kõrgeima kvaliteedi kogu toote eluea vältel. Lisaks pakume sellele vastavat professionaalset teenust. Kärcheri klienditeenindus ja tehasekoolitusega teeninduspartnerid tagavad, et sinu paigaldatud süsteem toimib tõrgeteta ka pikaajaliselt. Kui miski ei toimi ootuspäraselt, leiame kiire lahenduse ja oleme sinu jaoks alati olemas.
Finantseerimine
Viime sinu rahalised lahendused täiuseni. Meie juures saad nii standardseid kui ka just sinu vajadustele ja nõudmistele kohandatud finantseerimislahendusi.
Jätkusuutlikkus
Puhas sõiduk tähendab head enesetunnet – ja puhast südametunnistust. Kuid sõidukite pesemisel on kaalul palju enamat kui lihtsalt suurepärane puhastustulemus. See tähendab meie süsteemide jätkusuutlikku ja vastutustundlikku kasutamist – kandes hoolt nii kasutajate kui ka klientide eest. Eesmärk on ressursside säästlik kasutamine: vesi, energia ja puhastusained peavad olema kasutusel targalt ja tõhusalt.
Rahulolu algusest peale: Kärcheri süsteemilahendused.
Autode edasimüüjatele, teenindusjaamadele, investoritele ja suurpesulatele - Kärcher tagab rahulolu algusest peale. Kärcher pakub keerulisi, väljapaistvalt kvaliteetseid ja ökonoomseid lahendusi igaks olukorraks ja igale operaatorile. See on midagi, millele võite alati loota – nii on olnud juba 80 aastat.
Kärcheri pesula ostmine on tasuv investeering.
Uue Kärcheri pesemisplatvormi või tunneli ehitusprotsess algab põhjaliku kliendikonsultatsiooniga, mille käigus viiakse läbi nii paiga kui kasumlikkuse hindamine, et selgitada välja pesula ja/või varustuse optimaalne suurus. Seejärel konfigureeritakse ja planeeritakse uus pesemisplatvorm teie täpsustuste järgi. Kas soovite osta portaalpesusüsteemi, selvepesulat või kaubikute pesulat: meie aitame teid teie esimeste küsimuste, planeerimisavalduste ja veekasutuslubade juures, ning teeme teie individuaalse pesulaprojekti teoks. See hõlmab täielikult nii kavandamisprotsessi kui teostamist. Kasutusvalmis süsteem on ehitatud vastavalt teie vajadustele. Me töötame kogenud partneritega, et pakkuda kõrgeimat kvaliteeti.
Toetus ka pärast esmast käivitust
Isegi pärast teie Kärcheri pesula kavandamist ja ehitust oleme oma klientidele käepärast, tuleme appi oma operaatoritega ja aitame teil süsteemiga töötada. Pakume tehnilist tutvustust ja väljaõpet ning anname abi klienditeeninduses ja turunduses, et tagada teie pesula maksimaalne kasum.
Oleme teie jaoks olemas!
Pakume sõbralikku ekspertnõu, mis tugineb individuaalsetel lahendustel ja vastame meeleldi kõigile teie küsimustele pesulate ja masinapuhastussüsteemide kohta. Kõik meie töötajad omavad põhjalikke teadmisi meie pesusüsteemidest, masinatest ja puhastusvahenditest, ning saavad teid telefoni teel professionaalselt nõustada. Võite kinni panna ka personaalse nõustamise aja.