Sõidukite puhastussüsteemid

Kärcheri pesula ostmine on tasuv investeering.

Uue Kärcheri pesemisplatvormi või tunneli ehitusprotsess algab põhjaliku kliendikonsultatsiooniga, mille käigus viiakse läbi nii paiga kui kasumlikkuse hindamine, et selgitada välja pesula ja/või varustuse optimaalne suurus. Seejärel konfigureeritakse ja planeeritakse uus pesemisplatvorm teie täpsustuste järgi. Kas soovite osta portaalpesusüsteemi, selvepesulat või kaubikute pesulat: meie aitame teid teie esimeste küsimuste, planeerimisavalduste ja veekasutuslubade juures, ning teeme teie individuaalse pesulaprojekti teoks. See hõlmab täielikult nii kavandamisprotsessi kui teostamist. Kasutusvalmis süsteem on ehitatud vastavalt teie vajadustele. Me töötame kogenud partneritega, et pakkuda kõrgeimat kvaliteeti.