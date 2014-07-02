Automaatpesulad
Kärcheri automaatpesulad on ökonoomsed ja keskkonnasõbralikud. Teenindusjaamadesse, automüügifirmadesse, pesukeskustesse, kaubanduskeskustesse ja supermarketikettidesse.
CW 1 Klean!Fit
Lihtne. Tugev. Usaldusväärne.
Täiuslik lahendus autokauplustele ja autorendifirmadele, kes kasutavad automaatpesulat peamiselt oma teeninduseks.
CW 3 Klean!Star
Kiire. Tõhus. Elegantne.
Paindlik lahendus, mis vastab iga autopesuäri kõige olulisematele nõudmistele.
CW 5 Klean!Star iQ
Tark. Täpne. WOW.
Muljetavaldav lahendus operaatoritele, kes soovivad oma klientide autopesukogemust täiustada.