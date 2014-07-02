Aurupesurid ja auruimurid

Hügieeniline puhastus ilma puhastusvahenditeta Kärcheri aurupesurid ja auruimurid puhastavad ökonoomselt ja hügieeniliselt — ilma kemikaalideta. Tänu laiale lisatarvikute valikule on need masinad sobilikud kõikide kõvade põrandapindade, klaasi ja keraamiliste plaatidega kaetud pindade puhastamiseks. Need masinad puhastavad põhjalikult ka kõik garnituurid ja tekstiilpinnad.