Aurupesurid ja auruimurid
Hügieeniline puhastus ilma puhastusvahenditeta Kärcheri aurupesurid ja auruimurid puhastavad ökonoomselt ja hügieeniliselt — ilma kemikaalideta. Tänu laiale lisatarvikute valikule on need masinad sobilikud kõikide kõvade põrandapindade, klaasi ja keraamiliste plaatidega kaetud pindade puhastamiseks. Need masinad puhastavad põhjalikult ka kõik garnituurid ja tekstiilpinnad.
Auruimurid
Kärcheri auruimurid on äärmiselt mugavad kasutada ja tagavad tõhusad puhastustulemused kõikidel kõvadel pindadel. Lai lisatarvikute valik võimaldab teostada erinevaid spetsiifilisi puhastustoiminguid.
Aurupesurid
Hügieeniline, kulusäästlik ja keskkonnasõbralik: Kärcheri aurupesurid puhastavad kõik kõvad pinnad ilma keemiliste puhastusvahenditeta.