KASTMISSÜSTEEMID
Kärcher annab vihmale uue tähenduse. Kärcheri lai kastmisseadmete sari toob naeratuse iga aiapidaja näole. Täiuslikult koos töötama loodud pumpade ja kastmisseadmete abil saate vastutustundlikult loodusressursse kasutada. See tähendab väärtusliku vee kõige tõhusamat ja säästlikumat kasutamist. Uuenduslik tehnoloogia ja täpsed andurid tagavad taimede varustamise täpselt nende kasvamiseks vajalike veekogustega. Selleks, et saaksite oma aia ilu maksimaalselt nautida, pakub Kärcher tõhusaid voolikuotsikuid, pihusteid, niisutussüsteeme, voolikuid, veesüsteemide taimereid, pumpasid, voolikuühendussüsteeme ja hoiusüsteeme. Teie valik on alati õige - ükskõik, missuguse Kärcheri toote kasuks otsustate.
Automaatne kastmine
Isegi kui olete puhkusel, ei pea te oma aia pärast enam muretsema: Kärcheri veetaimerid reguleerivad kastmist täpselt vastavalt paikapandud kastmisplaanile.
Kärcher Rain System™
Kärcheri uut kastmissüsteemi Kärcher Rain System® saab kasutada hekkide, põõsaste, köögivilja- ja lillepeenarde kastmiseks. Vesi tagatakse täpselt õiges koguses, mis muudab süsteemi keskkonna- ja rahakotisõbralikuks.
Otsikud ja pihustustorud
Absoluutne võitja: Kärcheri pihustuspüstolid ja -torud avaldavad muljet oma ergonoomilise disaini ja kasutusmugavusega. Pihustusmustrit saab vastavalt soovile reguleerida.
Sprinklerid
Kastetud saavad ka aia kaugeimas nurgas asuvad taimed: tänu meie laiale ringjate vihmutite valikule leiate oma aia jaoks alati sobivaima lahenduse, olgu teie aed suur või võike, tasapinnaline või kallakul.
Konnektorid/kraani adapterid
Ühendamine, kinnitamine, lahtiühendamine ja parandamine: Kärcher pakub õigeid konnektoreid kõikidele saadaolevatele kiirkinnitussüsteemidele ja standardse läbimõõduga voolikutele.
Voolikud
Kärcheri aiatöövoolikud on äärmiselt vastupidavad ja paiduvad ning ei lähe kergesti sõlme, samuti on need väga funktsionaalsed ja kergesti kasutatavad. Seega ei sega teid aiatööde tegemisel ükski takistus!
Vooliku hoiustamine ja voolikukäru
Liikumisvabadus: nüüd kui voolikut saab voolikukäru abil vaevata punktist A punkti B vedada, ei ole vooliku vaevarikas lohistamine läbi aia enam vajalik.
Kärcher Rain System®
Hekid, lillepeenrad, põõsad või maitsetaimed – Kärcheri uus, arukas kastmissüsteem kasutab suunatud, niiskuskontrolliga veejaotust, et varustada iga taime individuaalselt, täpselt sellise veekogusega, mida see vajab. Kärcheri uus Rain System® ühendab endas mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised. Süsteem töötab kuni 4 baarise rõhuga ja sisaldab tilga- ja mikropiserdusotsikuga ½" PVC voolikut. Võimalik on paigaldada ka rõhureduktor ning ülerõhu ja mustuseosakeste kaitsefiltrid. Kärcheri Rain System™ on individuaalselt kohandatav sobitumaks iga aiaga ja see töötab suurepäraselt koos SensoTimeriga, mis tagab aia nõuetele vastava vee kontrollisüsteemi.
Kohandatud kastmissüsteem
Tänu ühendusdetailidele on Kärcheri Rain System® voolikuid ja vihmutusvoolikuid võimalik kasutada mis tahes kombinatsioonis.
Tõhus tilkvihmuti
Teie taimede ühtlane kastmine Kärcheri vihmutusvoolikuga. Sobib kuni 50 m kõrguste taimede kastmiseks.
Suunatud kastmine
Mahuregulaatoriga tilkotsik suunatud kastmiseks otse taimedele.
Maa-ala kastmine
Kolme erineva pritsimismustriga (360°, 180° ja 90°) ja reguleeritavate veemahtudega mikropiserdusotsikud.
SensoTimer ST6 eco!ogic - lihtne kastmine.
SensoTimer ST6 eco!ogic veetaimerid Kärcherilt käivitavad ja lõpetavad kastmise automaatselt. Taimerid päästavad teid käsitsi kastmiskohustusest ja jätavad teile rohkem aega aia eest hoolitsemiseks või muudeks tegevusteks. Täiendavaks eeliseks on täpselt sellise veekoguse kasutamine, mis on tõepoolest vajalik. Andur mõõdab mulla niiskust ja aktiveerib kastmise kohe, kui see langeb alla kindlaksmääratud niiskustaset. See tagab vee kasutamise ainult siis, kui see on tegelikult vajalik. Mis teeb süsteemi nii ökonoomseks, kui ka keskkonnasõbralikuks.
Kuidas ST6 eco!logic töötab?
SensoTimer ST6 eco!ogic tagab kontrollitud niiskusega kastmise. Komplekti kuuluv andur mõõdab iga 30 minuti järel mulla niiskust ja saadab andmed juhtmevabalt SensoTimerisse. SensoTimeril on viis niiskustaseme valikut. Kui mulla niiskus langeb alla valitud taset, käivitub kastmine automaatselt järgmisel eelseadistatud ajal. Seadistamine on tänu teisaldatavale, viie nupuga juhtseadmele lihtne. Te võite seadistada kuni kahele kastmiskorrale päevas. Maksimaalne kastmisaja kestus on 90 minutit. eco!ogic funktsioon võimaldab kastmist kuni 7 päeva edasi lükata. Käsitsi kastmine on võimalik igal ajal. Sisseehitatud stopp-nupp katkestab kastmisprogrammi 24. tunniks. See tähendab seda, et vett kasutatakse ainult äärmisel vajadusel.
Rohkem teavet SensoTimer ST6 eco!ogicu kohta
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic võimaldab kasta kahte, erinevate niiskusvajadustega, aia piirkonda.
Ühilduvad kastmisseadmed
Võnkuv vihmuti
Pidevalt reguleeritav pritsimispiirkond kuni maksimaalselt 320 m² ulatuses.
Kärcheri Rain System®
Tagab koos SensoTimer ST6 eco!ogicuga kastmise kontrollisüsteemi, mis varustab vajaliku hulga veega.
Pulseeriv-, ring- ja sektorvihmuti
Kastmisala 30-360°.
Multifunktsionaalne pinnavihmuti
Mitmesugused kastmismustrid tänu kuuele erineva kujuga otsikule.
Kasutusalade ülevaade
Avastage meie aiatoodete ulatuslikud kasutusvõimalused
Keskkonnasäästlik
Kärcheri arukas ja tõhus tehnoloogia, nagu ka täiuslikuks koostoimimiseks loodud tooted, võimaldavad teil loodusvarasid vastutustundlikult kasutada. eco!ogic sarja laiendamisel aiatoodetega, näitas Kärcher oma ökoloogilise vastutuse tunnetust oma viimaste toodete suhtes. Olulise tähtsusega on seejuures ooterežiimi eemaldamine ja maksimaalselt tõhusa kastmise kontrollisüsteemi lisamine.
Tõhus kastmine
Kärcheri arukas ja tõhus tehnoloogia, nagu ka täiuslikuks koostoimimiseks loodud tooted, võimaldavad teil loodusvarasid vastutustundlikult kasutada.
eco!ogic sarja laiendamisel aiatoodetega, näitas Kärcher oma ökoloogilise vastutuse tunnetust oma viimaste toodete suhtes. Olulise tähtsusega on seejuures ooterežiimi eemaldamine ja maksimaalselt tõhusa kastmise kontrollisüsteemi lisamine.
1 Varustamine alternatiivsetest veeallikatest.
2 Veehulga kontrollimine.
3 Vajaliku veehulga edastamine.
4 Kasutamine vett raiskamata.
Energiasäästlik
Kärcheri kvaliteetsed pumbad on vastupidavad ja lihtsasti käsitletavad ning ideaalsed alternatiivsete veeallikate kasutamiseks Pumbad lülituvad sisse ja välja vastavalt vajadusele. Multiastmelised pumbad tagavad suurema võimsuse ja tõhususe ning madalama mürataseme. Võrreldes tavaliste pihustuspumpadega on nende energiatarve samal voolukiirusel 30% väiksem. eco!ogic mudelid on 0-vatise ooterežiimi funktsiooniga veelgi ökonoomsemad.
Säästke vett
Uus, raadiosignaaliga kontrollitava niiskusanduriga veetaimer, SensoTimer, varustab teie aia aruka ja tõhusa kastmissüsteemiga. Pinna niiskustase edastatakse iga 30 minuti järel ja kastmissüsteem käivitub ainult siis, kui see on tõesti vajalik. Asjatu kastmise vältimiseks mõõdab andur niiskustaset maapinna taseme lähedalt. Tänu eco!ogic funktsioonile on võimalik kastmisega viivitada, mis võimaldab teil veelgi rohkem vett säästa.
Vastutustundlik materjalide valik
Kärcher pöörab suurt rõhku materjalide hoolikale valikule, hoolitseb keskkonnasõbralikkuse tagamise eest ning väldib aineid, nagu ftalaadid ja raskemetallid, mis kahjustavad keskkonda ja tervist. Kärcheri PrimoFlex® kvaliteetseid voolikuid iseloomustavad vastupidavus, paindlikkus ja murdumiskindlus.
Maksimaalne tõhusus
Kärcheri uus Rain System® suunab end ise täpselt teie taimede vajadustele ning sulandub ühte hekkide, põõsaste, juurvilja ja lille peenardega. Veega varustatakse just seda piirkonda, mis seda vajab, mitte mingit raiskamist, mistõttu on see keskkonnasõbralik ja kasulik teie eelarvele. Ühesugune veerõhk võimaldab vee ühtlase jaotumise, isegi 50. meetri kaugusele. Te võite veehulka reguleerida vastavalt oma vajadustele.