KASTMISSÜSTEEMID

SensoTimer ST6 eco!ogic - lihtne kastmine.

SensoTimer ST6 eco!ogic veetaimerid Kärcherilt käivitavad ja lõpetavad kastmise automaatselt. Taimerid päästavad teid käsitsi kastmiskohustusest ja jätavad teile rohkem aega aia eest hoolitsemiseks või muudeks tegevusteks. Täiendavaks eeliseks on täpselt sellise veekoguse kasutamine, mis on tõepoolest vajalik. Andur mõõdab mulla niiskust ja aktiveerib kastmise kohe, kui see langeb alla kindlaksmääratud niiskustaset. See tagab vee kasutamise ainult siis, kui see on tegelikult vajalik. Mis teeb süsteemi nii ökonoomseks, kui ka keskkonnasõbralikuks.

Kuidas ST6 eco!logic töötab?

SensoTimer ST6 eco!ogic tagab kontrollitud niiskusega kastmise. Komplekti kuuluv andur mõõdab iga 30 minuti järel mulla niiskust ja saadab andmed juhtmevabalt SensoTimerisse. SensoTimeril on viis niiskustaseme valikut. Kui mulla niiskus langeb alla valitud taset, käivitub kastmine automaatselt järgmisel eelseadistatud ajal. Seadistamine on tänu teisaldatavale, viie nupuga juhtseadmele lihtne. Te võite seadistada kuni kahele kastmiskorrale päevas. Maksimaalne kastmisaja kestus on 90 minutit. eco!ogic funktsioon võimaldab kastmist kuni 7 päeva edasi lükata. Käsitsi kastmine on võimalik igal ajal. Sisseehitatud stopp-nupp katkestab kastmisprogrammi 24. tunniks. See tähendab seda, et vett kasutatakse ainult äärmisel vajadusel.

SensoTimer ST6 Duo eco!ogic võimaldab kasta kahte, erinevate niiskusvajadustega, aia piirkonda.

