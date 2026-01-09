SensoTimer ST6 Duo eco!ogic
Nutikas kastmistaimer SensoTimerST6 Duo eco!ogic tuvastab taimede veevajaduse ja kastab taimi, kasutades selleks kahte niiskuskontrolli raadioandurit.
Kahe sõltumatu vee väljutusavaga süsteem SensoTimer ST6 eco!ogic teostab kastmist läbi niiskustaseme kontrollimise ja vastavalt vajadusele. Seadme komplekti kuuluvad andurid (üks kummalegi väljundile) mõõdavad pinnase niiskustaset ja edastavad andmeid raadio teel SensoTimer andurile. Soovitud niiskustaseme väärtuse saab seadistada viiel tasemel. Kui niiskustase langeb allapoole määratud väärtust, käivitub kastmine automaatselt järgmisel määratud ajal. Eemaldatav juhtpaneel ja 5 nuppu muudavad programmeerimise äärmiselt lihtsaks. Päevaks saab seadistada kuni kaks kastmisaega (maksimaalne kastmise kestvus: 90 min). Ökoloogilist eco!ogic funktsiooni kasutades saab kastmise algust edasi lükata 1–7 päeva. Käsitsi kastmine on võimalik igal hetkel. Kastmise programmeerimist saab vaid nupuvajutusega 24 tunniks peatada. Süsteem SensoTimer ST6 Duo eco!ogic kastab vastavalt vajadusele ja ühildub kõikide tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Kraani konnektor ja eelfilter kuuluvad komplekti, lisaks on vaja kolme 9V patareid (ei kuulu komplekti: üks juhtpaneelile, üks kummalgi andurile).
Omadused ja tulu
Kastmine vastavalt niiskustasemeleTaimede tõhus, veesäästlik ja vajadustepõhine kastmine.
Kaks sõltumatut vee väljutusavaErinevate mikrokliimade vajadusepõhine kastmine
Automaatne sisse- ja väljalülitusEesmärgipärane kastmine.
Eemaldatav ekraan
- Mugav programmeerimine.
Veevoolu sageduse individuaalne seadistamine
- Kastmine vastavalt vajadusele.
Nupp kastmise katkestamiseks 24 tunniks
- Kastmise katkestamine 24 tunniks.
Käsitsi kastmise võimalus
- Lühiajaline vee eemaldus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|G3/4 + G1
|Maksimaalne rõhk (bar)
|10
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|119 x 234 x 148
Toodete ühendamisel joogiveesüsteemi külge tuleb järgida standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige nõu spetsialistilt. Sisaldab nanomaterjale.
Scope of supply
- Niiskusandur: 2 tk.
- Patareid on komplektiga kaasas: ei
Seadmed
- Programmeeritav vee väljalask: 2 tk.
- Patareid on vajalikud.
- Patareide arv: 3 x 9 V plokk