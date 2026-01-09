T-konnektor koos veevoolu regulaatoriga
Kärcher Rain System®-i voolikud või niisutusvoolikud on ühendatavad reguleeritava T-konnektoriga. T-konnektori külgharu on reguleeritav ja sobib suurepäraselt niisutusvooliku ühendamiseks.
Kastmiskomplekti Kärcher Rain System® kuulub reguleeritav T-konnektor. Sellega saab üksteisega ühendada Kärcher Rain System®-i voolikuid ja niisutusvoolikuid ning see võimaldab sõltumatult kasutada korraga kahte voolikuliini. See tähendab, et süsteemi saab ideaalselt kohandada erivajadustele. T-konnektori külgharuga saab reguleerida vee vooluhulka ja seega ka survet ning seetõttu sobib see hästi niisutusvooliku ühendamiseks. Voolikut on lihtne paigaldada kasutamata tööriistu. Voolik lihtsalt surutakse T-konnektorisse ja fikseeritakse ühendusmutriga. Väga tõhusas kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised. Süsteem töötab survega kuni 4 baari ning sellesse kuulub 1/2" voolik koos tilkumis- ja pihustusmuhvidega. Kärcher Rain System® töötab survega kuni 4 baari, seda saab eraldi kohandada peaaegu igale aiatüübile ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.
Omadused ja tulu
Laiusesse reguleeritav T-konnektor
- Taimede vajadustepõhine kastmine.
- T-konnektor sobib ideaalselt niisutusvooliku ühendamiseks.
Kolme ühendusega T-konnektor
- Kärcher Rain System®-i voolikute ja niisutusvoolikute ühendamiseks.
Ergonoomilise kujuga
- Lihtne kasutada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|4
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|108 x 102 x 33
Scope of supply
- Reguleerimisvõimalusega T-konnektor: 2 tk.
Seadmed
- Veevoolu hulka saab reguleerida.
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Lillepeenrad, köögiviljapeenrad