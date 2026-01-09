Kastmiskomplekti Kärcher Rain System® kuulub reguleeritav T-konnektor. Sellega saab üksteisega ühendada Kärcher Rain System®-i voolikuid ja niisutusvoolikuid ning see võimaldab sõltumatult kasutada korraga kahte voolikuliini. See tähendab, et süsteemi saab ideaalselt kohandada erivajadustele. T-konnektori külgharuga saab reguleerida vee vooluhulka ja seega ka survet ning seetõttu sobib see hästi niisutusvooliku ühendamiseks. Voolikut on lihtne paigaldada kasutamata tööriistu. Voolik lihtsalt surutakse T-konnektorisse ja fikseeritakse ühendusmutriga. Väga tõhusas kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised. Süsteem töötab survega kuni 4 baari ning sellesse kuulub 1/2" voolik koos tilkumis- ja pihustusmuhvidega. Kärcher Rain System® töötab survega kuni 4 baari, seda saab eraldi kohandada peaaegu igale aiatüübile ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.