T-konnektor koos veevoolu regulaatoriga

Kärcher Rain System®-i voolikud või niisutusvoolikud on ühendatavad reguleeritava T-konnektoriga. T-konnektori külgharu on reguleeritav ja sobib suurepäraselt niisutusvooliku ühendamiseks.

Kastmiskomplekti Kärcher Rain System® kuulub reguleeritav T-konnektor. Sellega saab üksteisega ühendada Kärcher Rain System®-i voolikuid ja niisutusvoolikuid ning see võimaldab sõltumatult kasutada korraga kahte voolikuliini. See tähendab, et süsteemi saab ideaalselt kohandada erivajadustele. T-konnektori külgharuga saab reguleerida vee vooluhulka ja seega ka survet ning seetõttu sobib see hästi niisutusvooliku ühendamiseks. Voolikut on lihtne paigaldada kasutamata tööriistu. Voolik lihtsalt surutakse T-konnektorisse ja fikseeritakse ühendusmutriga. Väga tõhusas kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised. Süsteem töötab survega kuni 4 baari ning sellesse kuulub 1/2" voolik koos tilkumis- ja pihustusmuhvidega. Kärcher Rain System® töötab survega kuni 4 baari, seda saab eraldi kohandada peaaegu igale aiatüübile ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.

Omadused ja tulu
Laiusesse reguleeritav T-konnektor
  • Taimede vajadustepõhine kastmine.
  • T-konnektor sobib ideaalselt niisutusvooliku ühendamiseks.
Kolme ühendusega T-konnektor
  • Kärcher Rain System®-i voolikute ja niisutusvoolikute ühendamiseks.
Ergonoomilise kujuga
  • Lihtne kasutada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Maksimaalne rõhk (bar) 4
Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 108 x 102 x 33

Scope of supply

  • Reguleerimisvõimalusega T-konnektor: 2 tk.

Seadmed

  • Veevoolu hulka saab reguleerida.
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Lillepeenrad, köögiviljapeenrad
Lisatarvikud