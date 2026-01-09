Kärcheri kastmissüsteemi Rain System® voolik
Kastmissüsteemi Kärcher Rain System® voolik varustab süsteemi veega. Otse voolikule saab kinnitada erinevaid tarvikuid.
Kärcher kastmissüsteemi Rain System®i voolik on kastmissüsteemi peamine osa. See jagab vee ühtlaselt üle süsteemi. Pihustus-, tihendus- ja tilkumisdüüse saab voolikule kinnitada optimaalselt. Voolikut saab I-konnektoritega vajaduspõhiselt lühendada ja pikendada või moodustada T-konnektoritega uusi harusid. Näiteks saab niisutusvooliku ühendada teise vooliku otsa. Vooliku pikkus on 10 m. Survekindel, põimitud tugevdusvõrk ei sisalda ftalaate, kaadmiumi, baariumi ega pliid ning on seetõttu tervisele ohutu. Ilmastiku- ja UV-kindel väliskiht kaitseb materjali ning läbipaistmatu vahekiht takistab vetikate kinnitumist vooliku sisepinnale. Voolikut on lihtne paigaldada kasutamata tööriistu. Kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised. See töötab survega kuni 4 baari ning sinna kuulub 1/2" voolik koos tilkumis- ja pihustusdüüsidega. Kärcheri kastmissüsteemi Rain System® saab ühendada ka erinevate masinatega ning see töötab ideaalselt koos taimeriga SensoTimer, et tagada vajadusepõhine kontrollitud kastmine.
Omadused ja tulu
Kärcher Rain System®-i toitevoolik
- Tilkumis-, tihendus- ja pihustusmuhve saab hõlpsasti kinnitada.
Kvaliteetaiavoolik
- Keskkonnasõbralik ja ohutu tervisele.
Ei sisalda kaadmiumi, baariumi ja pliid
- Keskkonnasõbralik ja ohutu tervisele.
6 a garantii
- Vastupidav.
Talub temperatuure vahemikus -20 kuni +65 °C
- Tugev.
Läbipaistmatu sisekiht
- Takistab vetikate teket voolikus.
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
- Lihtne kasutada.
- Tugev ja vastupidav.
Survekindla tugevdusega aiavoolik, mida on lihtne kasutada.
3-kihiline aiavoolik
- Äärmiselt paindlik.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″
|toru pikkus (m)
|10
|Maksimaalne rõhk (bar)
|4
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|262 x 258 x 70
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Lillepeenrad, köögiviljapeenrad