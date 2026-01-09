Kärcher kastmissüsteemi Rain System®i voolik on kastmissüsteemi peamine osa. See jagab vee ühtlaselt üle süsteemi. Pihustus-, tihendus- ja tilkumisdüüse saab voolikule kinnitada optimaalselt. Voolikut saab I-konnektoritega vajaduspõhiselt lühendada ja pikendada või moodustada T-konnektoritega uusi harusid. Näiteks saab niisutusvooliku ühendada teise vooliku otsa. Vooliku pikkus on 10 m. Survekindel, põimitud tugevdusvõrk ei sisalda ftalaate, kaadmiumi, baariumi ega pliid ning on seetõttu tervisele ohutu. Ilmastiku- ja UV-kindel väliskiht kaitseb materjali ning läbipaistmatu vahekiht takistab vetikate kinnitumist vooliku sisepinnale. Voolikut on lihtne paigaldada kasutamata tööriistu. Kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised. See töötab survega kuni 4 baari ning sinna kuulub 1/2" voolik koos tilkumis- ja pihustusdüüsidega. Kärcheri kastmissüsteemi Rain System® saab ühendada ka erinevate masinatega ning see töötab ideaalselt koos taimeriga SensoTimer, et tagada vajadusepõhine kontrollitud kastmine.