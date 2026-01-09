Tilkumisotsik
Integreeritud nõelaga tilkumismuhvi saab kinnitada Kärcher Rain System® vooliku mis tahes punkti. Reguleeritav tilguti võimaldab taimi kasta otse.
Tilkumismuhvid võimaldavad taimi kasta otse ning kuuluvad uuendusliku kastmissüsteemi Kärcher Rain System® juurde. Neid saab kinnitada Kärcher Rain System®-i vooliku mis tahes punkti. Paigaldamine on kiire, lihtne ja selleks ei ole vaja tööriistu. Tilkumismuhv avatakse, veevoolik torgatakse integreeritud nõela abil soovitud kohas läbi ja muhv kinnitatakse sulgemisega. Valmis. Keeratava peaga on võimalik vee vooluhulka reguleerida vahemikus 0-10 l/h, mis aitab vältida vee raiskamist. Äärmiselt tõhusas kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised. Süsteem töötab survega kuni 4 baari ning sellesse kuulub 1/2" voolik koos tilkumis- ja pihustusmuhvidega. Kastmissüsteemi Kärcher Rain System® saab eraldi kohandada peaaegu igale aiatüübile ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.
Omadused ja tulu
Veevoolu hulka saab reguleerida.
- Taimede sihitud vajaduspõhine kastmine.
Muhvis on integreeritud nõel
- Paigaldamine ilma tööriistadeta.
Kärcher Rain System™ vooliku fikseerimine
- Paindlik täppispaigaldus
Taassuletav muhv
- Muhve saab paindlikult kinnitada ja eemaldada vastavalt vajadusele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|4
|Väljundmaht 4 baari korral (l/h)
|10
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|15 x 24 x 40
Scope of supply
- Tilkumismuhvid: 5 tk.
Seadmed
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Lillepeenrad, köögiviljapeenrad