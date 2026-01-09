Tilkumismuhvid võimaldavad taimi kasta otse ning kuuluvad uuendusliku kastmissüsteemi Kärcher Rain System® juurde. Neid saab kinnitada Kärcher Rain System®-i vooliku mis tahes punkti. Paigaldamine on kiire, lihtne ja selleks ei ole vaja tööriistu. Tilkumismuhv avatakse, veevoolik torgatakse integreeritud nõela abil soovitud kohas läbi ja muhv kinnitatakse sulgemisega. Valmis. Keeratava peaga on võimalik vee vooluhulka reguleerida vahemikus 0-10 l/h, mis aitab vältida vee raiskamist. Äärmiselt tõhusas kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised. Süsteem töötab survega kuni 4 baari ning sellesse kuulub 1/2" voolik koos tilkumis- ja pihustusmuhvidega. Kastmissüsteemi Kärcher Rain System® saab eraldi kohandada peaaegu igale aiatüübile ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.