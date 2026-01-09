Osakeste filter
Filter kaitseb kastmissüsteemi Kärcher Rain System® tõhusalt mustuseosakeste eest. Filtri sisemust saab mugavalt ja hõlpsasti eemaldada ja puhastada.
Osakeste filter kaitseb kastmissüsteemi Kärcher Rain System® mustuseosakeste eest. Filter kinnitatakse etteandevooliku lõppu, kastmissüsteemi Kärcher Rain System® ühenduskohale. Filtri sisemust saab igal ajal mugavalt ja hõlpsasti eemaldada ja puhastada. Sisendpoolel on kraaniliitmik, mis ühildub kõikide teadaolevate kiirkinnitussüsteemidega. Väljundpoolel on liitmik kastmissüsteemi Kärcher Rain System® voolikule või niisutusvoolikule. Voolikud kinnitatakse otse ja fikseeritakse ühendusmutriga kasutamata tööriistu. Tõhusas kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud mikrotilgutite ja tavaliste kastmissüsteemide eelised. Süsteem töötab survega kuni 4 baari, seda saab kohandada eraldi peaaegu igale aiatüübile ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.
Omadused ja tulu
Integreeritud filter
- Kaitseb kastmissüsteemi Kärcher Rain System® mustuseosakeste eest.
Filtri eemaldatav sisemus
- Filtrit on lihtne puhastada.
Ergonoomilise kujuga
- Lihtne kasutada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|G3/4
|Maksimaalne rõhk (bar)
|4
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|179 x 47 x 47
Scope of supply
- G 3/4 kraani adapter
Seadmed
- Sisaldab Kärcher Rain System®-i vooliku liitmikku
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Lillepeenrad, köögiviljapeenrad
