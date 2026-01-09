Osakeste filter

Filter kaitseb kastmissüsteemi Kärcher Rain System® tõhusalt mustuseosakeste eest. Filtri sisemust saab mugavalt ja hõlpsasti eemaldada ja puhastada.

Osakeste filter kaitseb kastmissüsteemi Kärcher Rain System® mustuseosakeste eest. Filter kinnitatakse etteandevooliku lõppu, kastmissüsteemi Kärcher Rain System® ühenduskohale. Filtri sisemust saab igal ajal mugavalt ja hõlpsasti eemaldada ja puhastada. Sisendpoolel on kraaniliitmik, mis ühildub kõikide teadaolevate kiirkinnitussüsteemidega. Väljundpoolel on liitmik kastmissüsteemi Kärcher Rain System® voolikule või niisutusvoolikule. Voolikud kinnitatakse otse ja fikseeritakse ühendusmutriga kasutamata tööriistu. Tõhusas kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud mikrotilgutite ja tavaliste kastmissüsteemide eelised. Süsteem töötab survega kuni 4 baari, seda saab kohandada eraldi peaaegu igale aiatüübile ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.

Omadused ja tulu
Integreeritud filter
  • Kaitseb kastmissüsteemi Kärcher Rain System® mustuseosakeste eest.
Filtri eemaldatav sisemus
  • Filtrit on lihtne puhastada.
Ergonoomilise kujuga
  • Lihtne kasutada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere G3/4
Maksimaalne rõhk (bar) 4
Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 179 x 47 x 47

Scope of supply

  • G 3/4 kraani adapter

Seadmed

  • Sisaldab Kärcher Rain System®-i vooliku liitmikku
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Lillepeenrad, köögiviljapeenrad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.