Osakeste filter kaitseb kastmissüsteemi Kärcher Rain System® mustuseosakeste eest. Filter kinnitatakse etteandevooliku lõppu, kastmissüsteemi Kärcher Rain System® ühenduskohale. Filtri sisemust saab igal ajal mugavalt ja hõlpsasti eemaldada ja puhastada. Sisendpoolel on kraaniliitmik, mis ühildub kõikide teadaolevate kiirkinnitussüsteemidega. Väljundpoolel on liitmik kastmissüsteemi Kärcher Rain System® voolikule või niisutusvoolikule. Voolikud kinnitatakse otse ja fikseeritakse ühendusmutriga kasutamata tööriistu. Tõhusas kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud mikrotilgutite ja tavaliste kastmissüsteemide eelised. Süsteem töötab survega kuni 4 baari, seda saab kohandada eraldi peaaegu igale aiatüübile ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.