Kastmiskomplekti Kärcher Rain System® kuulub kinnitusvai. See kinnitab Kärcher Rain System®-i vooliku ja niisutusvooliku kindlalt soovitud punkti vajalikul kõrgusel maapinnast. 17 cm pikkusel kinnitusvaial on mõõdik, mis aitab määrata selle optimaalse paigaldussügavuse. Kinnituskohas asuv kummirõngas tagab vooliku kindla kinnitamise. Kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud tilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised. Äärmiselt tõhus kastmissüsteem Kärcher Rain System® töötab survega kuni 4 baari, sellesse kuulub 1/2" voolik koos tilkumis- ja pihustusmuhvidega. Kastmissüsteemi Kärcher Rain System® saab eraldi kohandada peaaegu igale aiale ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.