Niisutusvoolik

Tänu vee ühtlasele jaotumisele sobib 10 m pikkune niisutusvoolik suurepäraselt hekkide ja põõsaste kastmiseks. Voolik ei sisalda ftalaate ja seda saab pikendada kuni 50 meetrini.

Kastmiskomplekti Kärcher Rain System® kuulub 10 m pikkune niisutusvoolik. Vesi tilgub voolikust ühtlaselt kogu vooliku pikkuses ja kukub just sinna, kuhu vaja, tagades nii hekkide ja põõsaste tõhusa kastmise. Voolikut saab I-konnektoritega vajaduspõhiselt lühendada ja pikendada või moodustada T-konnektoritega uusi harusid (vooliku maksimaalne pikkus on 50 m). T-konnektori soovitame ühendada kastmissüsteemiga Kärcher Rain System®. Tänu T-konnektori reguleeritavale külgharule saab vee vooluhulka niisutusvoolikus optimaalselt reguleerida. Kahekihiline voolik ei sisalda ftalaate, kaadmiumi, baariumi ja pliid ning on seetõttu tervisele ohutu. Vooliku ideaalseks töösurveks on kuni 2 baari. Vooliku paigaldamine on äärmiselt lihtne ja selleks ei ole vaja tööriistu. Kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised. Süsteem töötab survega kuni 4 baari, seda saab eraldi kohandada peaaegu igale aiatüübile

Omadused ja tulu
Kärcher Rain System®-i niisutusvoolik
  • Taimede kastmine otse nende lähedalt.
Saab pikendada kuni 50 m pikkuseks.
  • Vesi tilgub ühtlaselt kogu vooliku ulatuses.
Kvaliteetaiavoolik
  • Keskkonnasõbralik ja ohutu tervisele.
Ei sisalda kaadmiumi, baariumi ja pliid
  • Keskkonnasõbralik ja ohutu tervisele.
Talvekindel
  • Voolik võib talvisel ajal väljas olla.
Niisutusvooliku optimaalne surve on 2 bar
  • Vesi tilgub ühtlaselt kogu vooliku ulatuses.
Saab kasutada ka maa all
  • Niisutusvooliku saab kuni 5 cm sügavusele lahtise pinnasekihi alla paigaldada.
10 m pikk
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 1/2″
toru pikkus (m) 10
Maksimaalne rõhk (bar) 4
Väljundmaht 4 baari korral (l/h) 250
Värvus Must
Kaal (kg) 0,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 147 x 345 x 25

Seadmed

  • Talvekindel
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Hekid, põõsad
  • Ridades istutamine
Lisatarvikud