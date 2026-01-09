Tihendusmuhv
Tihendusmuhvid saab kinnitada Kärcher Rain System®-i vooliku mis tahes punktidesse. Neid saab hõlpsasti paigaldada ning need sulgevad tihedalt augud, mida ei ole enam vaja.
Kastmiskomplekti Kärcher Rain System® kuuluvad tihendusmuhvid. Neid saab kiiresti kinnitada Kärcher Rain System®-i vooliku mis tahes punkti ning need on vajalikud kasutuseta aukude kindlaks sulgemiseks. See on võimalik tänu kummist sisepinnale ja integreeritud sisetihvtile. Paigaldamine on kiire, lihtne ja selleks ei ole vaja tööriistu. Tihvt torgatakse suletavasse auku ja muhv suletakse. See suleb vooliku augu kindlalt, nii et voolikut saab vett raiskamata edasi kasutada. Äärmiselt tõhusas kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud mikrotilguti ja tavapärase kastmissüsteemi eelised. Süsteem töötab survega kuni 4 baari ning sellesse kuulub 1/2" voolik koos tilkumis- ja pihustusmuhvidega. Kastmissüsteemi Kärcher Rain System® saab eraldi kohandada peaaegu igale aiale ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.
Omadused ja tulu
Taassuletav muhv
- Muhve saab vastavalt vajadusele paindlikult paigaldada ja eemaldada.
Kärcher Rain System™ vooliku fikseerimine
- Paindlik täppispaigaldus
Kummipinna sees on tihvt
- Voolikus olevate muhviaukude lihtne tihendamine
- Kärcher Rain System®-i voolikut saab endiselt tõhusalt kasutada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|4
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|16 x 23 x 21
Scope of supply
- Tihendusmuhvid: 5 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Lillepeenrad, köögiviljapeenrad