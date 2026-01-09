Niisutusvooliku komplekt
Tänu vee ühtlasele jaotumisele sobib ühendusvalmis tilkumisvoolikukomplekt (sisaldab filtrit ja otsamuhvi) eriti hästi hekkide ja põõsaste tõhusaks kastmiseks.
Tilkumisvooliku komplekt on koheselt kasutusvalmis ning sisaldab osakestefiltrit, 20 m pikkust tilkumisvoolikut ja otsamuhvi. Vesi tilgub ühtlaselt kogu vooliku ulatuses. Kuna vesi jõuab täpselt vajalikku kohta, on hekid ja põõsad optimaalselt kastetud. Voolikut saab vastavalt vajadusele lühendada ning otsamuhviga kindlalt sulgeda. Kahekihiline voolik ei sisalda ftalaate, kaadmiumi, baariumi ja pliid ning on seetõttu tervisele ohutu. Vooliku ideaalseks töösurveks on kuni 2 baari. Osakestefilter kaitseb tilkumisvoolikut mustuseosakeste eest. Filtri sisemust saab mugavalt ja hõlpsasti eemaldada ja puhastada. Sisendpoolel on kraaniliitmik, mis ühildub kõikide tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Tõhusas kastmissüsteemis Kärcher Rain System™ on kombineeritud tilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised. See töötab survega kuni 4 baari ning seda saab kohandada peaaegu igale aiale.
Omadused ja tulu
Kärcher Rain System®-i niisutusvoolik
- Taimede kastmine otse nende lähedalt.
Sisaldab otsamuhvi ja filtrit
- Kasutusvalmis ja täielik komplekt.
- Saab kombineerida kõikide teadaolevate kiirkinnitussüsteemidega
Saab pikendada kuni 50 m pikkuseks.
- Vesi tilgub ühtlaselt kogu vooliku ulatuses.
Kvaliteetaiavoolik
- Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
Ei sisalda kaadmiumi, baariumi ja pliid
- Keskkonnasõbralik ja tervisele ohutu
Talvekindel
- Voolik võib talvisel ajal väljas olla.
Niisutusvooliku optimaalne rõhk: 2 bar
- Vesi tilgub ühtlaselt kogu vooliku ulatuses.
Võib matta pinnasekihi alla
- Niisutusvooliku saab kuni 5 cm sügavusele lahtise pinnasekihi alla paigaldada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″
|toru pikkus (m)
|20
|Ühenduskeere
|G3/4
|Maksimaalne rõhk (bar)
|4
|Väljundmaht 4 baari korral (l/h)
|500
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|223 x 385 x 28
Scope of supply
- Vooliku lukustid, suured: 1 tk.
- Tilkumisvoolik: 20 m
- Kübemefilter: 1 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Hekid, põõsad
- Ridades istutamine
Lisatarvikud
