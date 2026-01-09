Tilkumisvooliku komplekt on koheselt kasutusvalmis ning sisaldab osakestefiltrit, 20 m pikkust tilkumisvoolikut ja otsamuhvi. Vesi tilgub ühtlaselt kogu vooliku ulatuses. Kuna vesi jõuab täpselt vajalikku kohta, on hekid ja põõsad optimaalselt kastetud. Voolikut saab vastavalt vajadusele lühendada ning otsamuhviga kindlalt sulgeda. Kahekihiline voolik ei sisalda ftalaate, kaadmiumi, baariumi ja pliid ning on seetõttu tervisele ohutu. Vooliku ideaalseks töösurveks on kuni 2 baari. Osakestefilter kaitseb tilkumisvoolikut mustuseosakeste eest. Filtri sisemust saab mugavalt ja hõlpsasti eemaldada ja puhastada. Sisendpoolel on kraaniliitmik, mis ühildub kõikide tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Tõhusas kastmissüsteemis Kärcher Rain System™ on kombineeritud tilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised. See töötab survega kuni 4 baari ning seda saab kohandada peaaegu igale aiale.