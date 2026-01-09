Rõhureduktor ja osakeste filter

Filtri rõhureduktor muundab maksimaalselt kuni 12-baarise surve sisendis 4-baariseks surveks väljundis, mis on kastmissüsteemile Kärcher Rain System® optimaalne. Filter kaitseb kastmissüsteemi Kärcher Rain System® mustuseosakeste eest.

Kastmiskomplekti Kärcher Rain System® kuulub filtriga rõhureduktor. See muundab sisendsurve 12 baari väljundsurveks 4 baari. Reduktor paigaldatakse etteandevooliku ja süsteemi Kärcher Rain System® vahele. Osakeste filter kaitseb kastmissüsteemi mustuseosakeste eest. Filtri sisemust saab mugavalt ja hõlpsasti eemaldada ja puhastada. Sisendpoolel on kraaniliitmik, mis ühildub kõikide tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Väljundpoolel on liitmik kastmissüsteemi Kärcher Rain System® vooliku või niisutusvoolikuga. Voolikud ühendatakse otse ja fikseeritakse ühendusmutriga kasutamata tööriistu. Tõhusas kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud mikrotilgutite ja tavaliste kastmissüsteemide eelised. Süsteem töötab survega kuni 4 baari, seda saab kohandada eraldi peaaegu igale aiatüübile ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.

Omadused ja tulu
Integreeritud filter
  • Kaitseb kastmissüsteemi Kärcher Rain System® mustuseosakeste eest.
Integreeritud rõhureduktor
  • Vähendab maksimaalse 12 bar sisendrõhu 4 bar väljundrõhuks.
Filtri eemaldatav sisemus
  • Filtrit on lihtne puhastada.
Ergonoomilise kujuga
  • Lihtne kasutada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere G3/4
Maksimaalne rõhk (bar) 12
Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 250 x 470 x 470

Scope of supply

  • G 3/4 kraani adapter
  • Filtrid

Seadmed

  • Sisaldab Kärcher Rain System®-i vooliku liitmikku
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Lillepeenrad, köögiviljapeenrad
