Kastmiskomplekti Kärcher Rain System® kuulub filtriga rõhureduktor. See muundab sisendsurve 12 baari väljundsurveks 4 baari. Reduktor paigaldatakse etteandevooliku ja süsteemi Kärcher Rain System® vahele. Osakeste filter kaitseb kastmissüsteemi mustuseosakeste eest. Filtri sisemust saab mugavalt ja hõlpsasti eemaldada ja puhastada. Sisendpoolel on kraaniliitmik, mis ühildub kõikide tuntud kiirkinnitussüsteemidega. Väljundpoolel on liitmik kastmissüsteemi Kärcher Rain System® vooliku või niisutusvoolikuga. Voolikud ühendatakse otse ja fikseeritakse ühendusmutriga kasutamata tööriistu. Tõhusas kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud mikrotilgutite ja tavaliste kastmissüsteemide eelised. Süsteem töötab survega kuni 4 baari, seda saab kohandada eraldi peaaegu igale aiatüübile ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.