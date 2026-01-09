Voolikuühenduste komplekt
Ühenduskomplekt sisaldab erinevaid T-, I-konnektoreid ja otsamuhve, mis täiendavad kastmissüsteemi Kärcher Rain System® ja pakuvad Kärcher Rain System®-i täiendavate voolikute ühendusvõimalusi.
Voolikuliitmike komplekt on tõhusa kastmissüsteemi Kärcher Rain System® lisatarvikute komplekt ning see sisaldab 4 T-konnektorit, 4 I-konnektorit ja 5 otsamuhvi. T-konnektor ühendab omavahel kolm Kärcher Rain System®-i voolikut või niisutusvoolikut, I-konnektor võimaldab ühendada kaks voolikut. T-konnektori külgharuga saab reguleerida on vee vooluhulka ja survet ning seetõttu on see ideaalne niisutusvooliku ühendamiseks. I-konnektori abil saab ühendada niisutusvooliku süsteemi Kärcher Rain System® voolikuga või ühendada omavahel kaks Kärcher Rain System®-i voolikut. Otsamuhviga saab aeda paigutatud või lühendatud voolikuid mis tahes punktis sulgeda. Voolikute paigaldamine on lihtne ja selleks ei ole vaja tööriistu: voolik lihtsalt surutakse otsamuhvile ja kinnitatakse ühendusmutriga. Kastmissüsteemi Kärcher Rain System® saab eraldi kohandada peaaegu igale aiale ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.
Omadused ja tulu
Kärcher Rain System®-i laienduskomplekt
- Kärcher Rain System®-i laiendus.
Reguleeritav T-konnektor
- Taimede vajadustepõhine kastmine.
- Külgharu sobib hästi niisutusvooliku ühendamiseks.
Kolme ühendusega T-konnektor
- Kärcher Rain System®-i voolikute ja niisutusvoolikute hõlpsaks ühendamiseks
Otsamuhv
- Kärcher Rain System®-i vooliku või niisutusvooliku mugav tihendamine
Kahe ühendusega I-konnektor
- Kärcher Rain System®-i voolikute ja niisutusvoolikute hõlpsaks ühendamiseks
Ergonoomilise kujuga
- Lihtne kasutada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|4
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|103 x 101 x 33
Scope of supply
- Reguleerimisvõimalusega T-konnektor: 4 tk.
- I-konnektorid: 4 tk.
- Vooliku lukustid, suured: 5 tk.
Seadmed
- Veevoolu hulka saab reguleerida.
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Lillepeenrad, köögiviljapeenrad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.