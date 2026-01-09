Voolikuühenduste komplekt

Ühenduskomplekt sisaldab erinevaid T-, I-konnektoreid ja otsamuhve, mis täiendavad kastmissüsteemi Kärcher Rain System® ja pakuvad Kärcher Rain System®-i täiendavate voolikute ühendusvõimalusi.

Voolikuliitmike komplekt on tõhusa kastmissüsteemi Kärcher Rain System® lisatarvikute komplekt ning see sisaldab 4 T-konnektorit, 4 I-konnektorit ja 5 otsamuhvi. T-konnektor ühendab omavahel kolm Kärcher Rain System®-i voolikut või niisutusvoolikut, I-konnektor võimaldab ühendada kaks voolikut. T-konnektori külgharuga saab reguleerida on vee vooluhulka ja survet ning seetõttu on see ideaalne niisutusvooliku ühendamiseks. I-konnektori abil saab ühendada niisutusvooliku süsteemi Kärcher Rain System® voolikuga või ühendada omavahel kaks Kärcher Rain System®-i voolikut. Otsamuhviga saab aeda paigutatud või lühendatud voolikuid mis tahes punktis sulgeda. Voolikute paigaldamine on lihtne ja selleks ei ole vaja tööriistu: voolik lihtsalt surutakse otsamuhvile ja kinnitatakse ühendusmutriga. Kastmissüsteemi Kärcher Rain System® saab eraldi kohandada peaaegu igale aiale ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.

Omadused ja tulu
Kärcher Rain System®-i laienduskomplekt
  • Kärcher Rain System®-i laiendus.
Reguleeritav T-konnektor
  • Taimede vajadustepõhine kastmine.
  • Külgharu sobib hästi niisutusvooliku ühendamiseks.
Kolme ühendusega T-konnektor
  • Kärcher Rain System®-i voolikute ja niisutusvoolikute hõlpsaks ühendamiseks
Otsamuhv
  • Kärcher Rain System®-i vooliku või niisutusvooliku mugav tihendamine
Kahe ühendusega I-konnektor
  • Kärcher Rain System®-i voolikute ja niisutusvoolikute hõlpsaks ühendamiseks
Ergonoomilise kujuga
  • Lihtne kasutada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Maksimaalne rõhk (bar) 4
Värvus Must
Kaal (kg) 0,4
Kaal, sh pakend (kg) 0,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 103 x 101 x 33

Scope of supply

  • Reguleerimisvõimalusega T-konnektor: 4 tk.
  • I-konnektorid: 4 tk.
  • Vooliku lukustid, suured: 5 tk.

Seadmed

  • Veevoolu hulka saab reguleerida.
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Lillepeenrad, köögiviljapeenrad
Lisatarvikud
