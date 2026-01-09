Voolikuliitmike komplekt on tõhusa kastmissüsteemi Kärcher Rain System® lisatarvikute komplekt ning see sisaldab 4 T-konnektorit, 4 I-konnektorit ja 5 otsamuhvi. T-konnektor ühendab omavahel kolm Kärcher Rain System®-i voolikut või niisutusvoolikut, I-konnektor võimaldab ühendada kaks voolikut. T-konnektori külgharuga saab reguleerida on vee vooluhulka ja survet ning seetõttu on see ideaalne niisutusvooliku ühendamiseks. I-konnektori abil saab ühendada niisutusvooliku süsteemi Kärcher Rain System® voolikuga või ühendada omavahel kaks Kärcher Rain System®-i voolikut. Otsamuhviga saab aeda paigutatud või lühendatud voolikuid mis tahes punktis sulgeda. Voolikute paigaldamine on lihtne ja selleks ei ole vaja tööriistu: voolik lihtsalt surutakse otsamuhvile ja kinnitatakse ühendusmutriga. Kastmissüsteemi Kärcher Rain System® saab eraldi kohandada peaaegu igale aiale ja see töötab suurepäraselt koos taimeriga SensoTimer, mis võimaldab vajaduspõhist kastmist.