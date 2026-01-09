Otsikute komplekt on Kärcher Rain System®-i kastmissüsteemi üks lisatarvikute komplektidest ning selles on 5 tilkumismuhvi, 10 tihendus- ja pihustusmuhvi (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) ja 5 kinnitusvaia. Tilkumis- ja pihustusmuhvid saab kinnitada Kärcher Rain System®-i vooliku mis tahes punkti. Muhvide paigaldamine on kiire, lihtne ja selleks ei ole vaja tööriistu. Avatud muhvi integreeritud nõel lihtsalt torgatakse voolikusse. Muhvi sulgemine kinnitab selle kindlalt vooliku külge. Tilkumismuhvi vee vooluhulka saab reguleerida vastavalt vajadusele (0-10 l/h). Tänu pihustusmuhvi keeratavale peale saab pihustusnurka reguleerida horisontaalselt ja vertikaalselt. Otsikuga saab vee vooluhulka reguleerida vahemikus 0-55 l/h, mis võimaldab säästa raha ja ressursse. Mittekasutatavad augud voolikus saab tihendusmuhvidega uuesti sulgeda. Kärcher Rain System®-i töörõhk on maksimaalselt 4 baari ja süsteemis on kombineeritud mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised ning seda saab kohandada peaaegu igale aiale.