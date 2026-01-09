Pihustusotsikute komplekt Micro Sprayer Set
Otsikute komplekt sisaldab erinevaid pihustus-, tihendus- ja tilkumismuhve, et võimaldada tõhusad ja teie individuaalsetele vajadustele vastavad kastmissüsteemi Kärcher Rain System™ laiendused.
Otsikute komplekt on Kärcher Rain System®-i kastmissüsteemi üks lisatarvikute komplektidest ning selles on 5 tilkumismuhvi, 10 tihendus- ja pihustusmuhvi (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) ja 5 kinnitusvaia. Tilkumis- ja pihustusmuhvid saab kinnitada Kärcher Rain System®-i vooliku mis tahes punkti. Muhvide paigaldamine on kiire, lihtne ja selleks ei ole vaja tööriistu. Avatud muhvi integreeritud nõel lihtsalt torgatakse voolikusse. Muhvi sulgemine kinnitab selle kindlalt vooliku külge. Tilkumismuhvi vee vooluhulka saab reguleerida vastavalt vajadusele (0-10 l/h). Tänu pihustusmuhvi keeratavale peale saab pihustusnurka reguleerida horisontaalselt ja vertikaalselt. Otsikuga saab vee vooluhulka reguleerida vahemikus 0-55 l/h, mis võimaldab säästa raha ja ressursse. Mittekasutatavad augud voolikus saab tihendusmuhvidega uuesti sulgeda. Kärcher Rain System®-i töörõhk on maksimaalselt 4 baari ja süsteemis on kombineeritud mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised ning seda saab kohandada peaaegu igale aiale.
Omadused ja tulu
Kärcher Rain System®-i laienduskomplekt
- Kärcher Rain System®-i laiendus.
Pihustus- ja tilkumismuhvide veevoolu hulka saab reguleerida
- Taimede vajadustepõhine kastmine.
Kärcher Rain System™ vooliku fikseerimine
- Paindlik ja täpne paigaldus.
Integreeritud nõelaga muhvid
- Paigaldamine ilma tööriistadeta.
Reguleeritav pihustusotsik koos pihustusmuhvidega
- Pihustusnurka saab hõlpsasti ja optimaalselt reguleerida.
Erinevate peadega pihustusmuhvid
- Erinevad pihustusnurgad sihitud kastmiseks.
Taassuletavad muhvid
- Muhve saab paindlikult kinnitada ja eemaldada vastavalt vajadusele.
Märkimisseadmega kinniti
- Määrake optimaalne paigutussügavus
Kummist fikseerimisrõngaga kinniti
- Kärcher Rain System®-i voolikut ja niisutusvoolikut saab optimaalselt kinnitada.
Kumja sisepinnaga tihendusmuhvid
- Vooliku muhviaukude kindel sulgemine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Maksimaalne rõhk (bar)
|4
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|15 x 24 x 54
Scope of supply
- Tilkumismuhvid: 5 tk.
- Tihendusmuhvid: 10 tk.
- Kinnitid: 5 tk.
- Pihustusotsikud 360°: 2 tk.
- Pihustusotsikud 180°: 4 tk.
- Pihustusotsikud 90°: 4 tk.
Seadmed
- Veevoolu hulka saab reguleerida.
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Lillepeenrad, köögiviljapeenrad
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed