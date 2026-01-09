Kärcheri rõdupottide kastmise komplekt kuulub Kärcheri kastmissüsteemi Rain System® ning on ideaalne kuni 15 taime kastmiseks. Potte ja rõdukaste saab mugavalt kasta Kärcheri vooliku- ja tilgutikomplekti abil. Iga tilguti veevoolu hulka saab individuaalselt reguleerida, mistõttu kastetakse taimi vastavalt nende vajadustele ja ilma vett raiskamata. Komplekti kuulub 10 m painduv 1/2" voolik (sh. messingist G3/4 kraaniadapter koos väheneva G1/2 üleminekuga ja voolikuliitmik vooliku ühendamiseks kraaniga). Peenike voolik (10 m) ühendatakse muhvide abil (10 tk komplektis), mida tänu integreeritud nõelale saab Kärcheri kastmissüsteemi Rain System® voolikuga ühendada ilma tööriistadeta. Pottide kastmine toimub tilgutite abil (15 tk komplektis), mida saab kinnitite abil (15 tk komplektis) maapinna külge fikseerida. Komplekti kuuluvad ka vooliku lukustid (3 väikest, 1 suur) vooliku otsa sulgemiseks ja T-konnektorid (10 tk komplektis) voolikute ühendamiseks. Süsteemi saab vajadusel täiendada ka teiste Kärcheri kastmissüsteemi Rain System® toodete või taimerisüsteemiga SensoTimer eco!ogic, et tagada efektiivne kastmine.