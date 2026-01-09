KRS potitaimede kastmise komplekt
Potitaimede kastmise komplekt KRS® rõdudele: ideaalne kuni 15 taime tõhusaks kastmiseks. Potte ja rõdukaste saab mugavalt kasta Kärcheri vooliku- ja tilgutikomplekti abil.
Kärcheri rõdupottide kastmise komplekt kuulub Kärcheri kastmissüsteemi Rain System® ning on ideaalne kuni 15 taime kastmiseks. Potte ja rõdukaste saab mugavalt kasta Kärcheri vooliku- ja tilgutikomplekti abil. Iga tilguti veevoolu hulka saab individuaalselt reguleerida, mistõttu kastetakse taimi vastavalt nende vajadustele ja ilma vett raiskamata. Komplekti kuulub 10 m painduv 1/2" voolik (sh. messingist G3/4 kraaniadapter koos väheneva G1/2 üleminekuga ja voolikuliitmik vooliku ühendamiseks kraaniga). Peenike voolik (10 m) ühendatakse muhvide abil (10 tk komplektis), mida tänu integreeritud nõelale saab Kärcheri kastmissüsteemi Rain System® voolikuga ühendada ilma tööriistadeta. Pottide kastmine toimub tilgutite abil (15 tk komplektis), mida saab kinnitite abil (15 tk komplektis) maapinna külge fikseerida. Komplekti kuuluvad ka vooliku lukustid (3 väikest, 1 suur) vooliku otsa sulgemiseks ja T-konnektorid (10 tk komplektis) voolikute ühendamiseks. Süsteemi saab vajadusel täiendada ka teiste Kärcheri kastmissüsteemi Rain System® toodete või taimerisüsteemiga SensoTimer eco!ogic, et tagada efektiivne kastmine.
Omadused ja tulu
Potitaimede kastmise komplekt 15 taimele
- Mugav ja tõhus taimepottide ja rõdukastide kastmise süsteem.
Veevoolu reguleerimisvõimalusega tilguti
- Taimede vajadustepõhine kastmine.
Pikendusvõimalus
- Saab kombineerida kastmissüsteemi Kärcher Rain System® teiste komponentidega ning taimerisüsteemiga eco!ogic SensoTimer, et tagada veelgi kontrollitum kastmine.
Saab individuaalselt kombineerida
- Äärmiselt paindlik.
Painduv voolik ja integreeritud nõelaga muhvid
- Paigaldamine ilma tööriistadeta.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|270 x 270 x 95
Scope of supply
- Reguleerimisvõimalusega T-konnektorid: 10 tk.
- Vooliku lukustid, väikesed: 3 tk.
- Vooliku lukustid, suured: 1 tk.
- Tilguti pottide kastmiseks: 15 tk.
- Ühendusmuhv: 10 tk.
- Voolikukinnitid potitaimede kastmiseks: 15 tk.
Seadmed
- Veevoolu hulka saab reguleerida.
- Paigaldamine ilma tööriistadeta
Kasutusvaldkonnad
- Potitaimed
- Taimede kastmine
