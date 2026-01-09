KRS potitaimede kastmise komplekt

Potitaimede kastmise komplekt KRS® rõdudele: ideaalne kuni 15 taime tõhusaks kastmiseks. Potte ja rõdukaste saab mugavalt kasta Kärcheri vooliku- ja tilgutikomplekti abil.

Kärcheri rõdupottide kastmise komplekt kuulub Kärcheri kastmissüsteemi Rain System® ning on ideaalne kuni 15 taime kastmiseks. Potte ja rõdukaste saab mugavalt kasta Kärcheri vooliku- ja tilgutikomplekti abil. Iga tilguti veevoolu hulka saab individuaalselt reguleerida, mistõttu kastetakse taimi vastavalt nende vajadustele ja ilma vett raiskamata. Komplekti kuulub 10 m painduv 1/2" voolik (sh. messingist G3/4 kraaniadapter koos väheneva G1/2 üleminekuga ja voolikuliitmik vooliku ühendamiseks kraaniga). Peenike voolik (10 m) ühendatakse muhvide abil (10 tk komplektis), mida tänu integreeritud nõelale saab Kärcheri kastmissüsteemi Rain System® voolikuga ühendada ilma tööriistadeta. Pottide kastmine toimub tilgutite abil (15 tk komplektis), mida saab kinnitite abil (15 tk komplektis) maapinna külge fikseerida. Komplekti kuuluvad ka vooliku lukustid (3 väikest, 1 suur) vooliku otsa sulgemiseks ja T-konnektorid (10 tk komplektis) voolikute ühendamiseks. Süsteemi saab vajadusel täiendada ka teiste Kärcheri kastmissüsteemi Rain System® toodete või taimerisüsteemiga SensoTimer eco!ogic, et tagada efektiivne kastmine.

Omadused ja tulu
Potitaimede kastmise komplekt 15 taimele
  • Mugav ja tõhus taimepottide ja rõdukastide kastmise süsteem.
Veevoolu reguleerimisvõimalusega tilguti
  • Taimede vajadustepõhine kastmine.
Pikendusvõimalus
  • Saab kombineerida kastmissüsteemi Kärcher Rain System® teiste komponentidega ning taimerisüsteemiga eco!ogic SensoTimer, et tagada veelgi kontrollitum kastmine.
Saab individuaalselt kombineerida
  • Äärmiselt paindlik.
Painduv voolik ja integreeritud nõelaga muhvid
  • Paigaldamine ilma tööriistadeta.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 1,7
Kaal, sh pakend (kg) 2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 270 x 270 x 95

Scope of supply

  • Reguleerimisvõimalusega T-konnektorid: 10 tk.
  • Vooliku lukustid, väikesed: 3 tk.
  • Vooliku lukustid, suured: 1 tk.
  • Tilguti pottide kastmiseks: 15 tk.
  • Ühendusmuhv: 10 tk.
  • Voolikukinnitid potitaimede kastmiseks: 15 tk.

Seadmed

  • Veevoolu hulka saab reguleerida.
  • Paigaldamine ilma tööriistadeta
Kasutusvaldkonnad
  • Potitaimed
  • Taimede kastmine
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.