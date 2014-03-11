Kuivpühkimismasinad
Parim aeg pühkimiseks: aastaringselt.
Olgu selleks õiekroonlehed kevadel, liiv suvel, lehed sügisel või graniitliiva terad talvel, Kärcheri tõhusad ja ergonoomilised pühkimismasinad annavad teie kodule ja aiale puhta ja korrastatud väljanägemise aastaringselt.
Kärcheri pühkimismasinate eelised
Lihtne kasutada: vaevatu pühkimine ilma igasuguse jõu kasutamise või pingutuseta.
Lihtne kokku klappida: mugav astmepind võimaldab pühkimismasina jala abil püstisesse asendisse tõsta, ilma et peaksite selleks kummarduma.
Paindlik ja mugav: pühkimismasinate tõukekäepidemed on reguleeritava kõrgusega ja neid saab vajadusel täielikult kokku klappida.
Esmaklassilised puhastustulemused: tänu võimsale rullharjale, külgharjadele ja suurele töölaiusele puhastavad Kärcheri pühkimismasinad vaevata kuni 3000 m² suuruse ala ühes tunnis.
Puhtus väiksemateski detailides: Kärcheri manuaalsete pühkimismasinate külgharja pikad harjased puhastavad põhjalikult kõik pinnad, ka servad.
Lihtne eemaldada: Kärcheri pühkimismasinate jäätmekonteinerit saab tühjendamiseks väga lihtsalt eemaldada – haarake sellest kinni, tõstke ja ongi valmis! Kokkupuude mustusega puudub.
Seisab püsti ka toeta: jäätmekonteinerid on lihtsasti eemaldatavad ja need on disainitud nii, et need seisavad ka ise püsti.
Lihtne ja kompaktne: kõiki Kärcheri pühkimismasinaid saab lihtsa vaevaga ruumisäästlikult hoiustada.
Kasutusvideod
S 6 Twin
S 6
S 4 Twin
S 4
Külgharjad märja mustuse jaoks
Eriseadistusega külgharjadel on standardharjased ja harjased, mis on tavalistest kolm korda tugevamad, et vabastada ja pühkida ära ka märg mustus. Neid harju on soovituslik kasutada näiteks märgade lehtede pühkimiseks. Külgharjad on saadaval pühkimismasinatele S 4 ja S 4 Twin, suuremad külgharjad sobivad mudelitele S 6 ja S 6 Twin.