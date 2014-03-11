Kuivpühkimismasinad

Parim aeg pühkimiseks: aastaringselt.
Olgu selleks õiekroonlehed kevadel, liiv suvel, lehed sügisel või graniitliiva terad talvel, Kärcheri tõhusad ja ergonoomilised pühkimismasinad annavad teie kodule ja aiale puhta ja korrastatud väljanägemise aastaringselt.

Kärcher Pühkige nagu professionaal.

Kärcheri pühkimismasinate eelised

Lihtne kasutada: vaevatu pühkimine ilma igasuguse jõu kasutamise või pingutuseta.

Vaevatu pühkimine

Lihtne kokku klappida: mugav astmepind võimaldab pühkimismasina jala abil püstisesse asendisse tõsta, ilma et peaksite selleks kummarduma.

Lihtne hoiustamine

Paindlik ja mugav: pühkimismasinate tõukekäepidemed on reguleeritava kõrgusega ja neid saab vajadusel täielikult kokku klappida.

Paindlik ja mugav
High cleaning quality push sweeper
Esmaklassilised puhastustulemused: tänu võimsale rullharjale, külgharjadele ja suurele töölaiusele puhastavad Kärcheri pühkimismasinad vaevata kuni 3000 m² suuruse ala ühes tunnis.
Edge cleaning puish sweeper
Puhtus väiksemateski detailides: Kärcheri manuaalsete pühkimismasinate külgharja pikad harjased puhastavad põhjalikult kõik pinnad, ka servad.
Easy disposal push sweeper
Lihtne eemaldada: Kärcheri pühkimismasinate jäätmekonteinerit saab tühjendamiseks väga lihtsalt eemaldada – haarake sellest kinni, tõstke ja ongi valmis! Kokkupuude mustusega puudub.
Stand-alone push sweeper
Seisab püsti ka toeta: jäätmekonteinerid on lihtsasti eemaldatavad ja need on disainitud nii, et need seisavad ka ise püsti.
Easy storage Push Sweeper
Lihtne ja kompaktne: kõiki Kärcheri pühkimismasinaid saab lihtsa vaevaga ruumisäästlikult hoiustada.

Pühkimine on nüüd lihtne

Kallid füsioterapeudid, joogaõpetajad ja soojendavate plaastrite tootjad! Nüüdsest ei tekita pühkimine enam seljaprobleeme ja on isegi lõbus. Kärcheri pühkimismasinatega on aia ja kõnniteede puhastamine nüüd vaevatu. See ei ole mitte ainult lihtsam, vaid võrreldes tavalise luuaga ka viis korda kiirem.

Accessories brush push sweeper

Külgharjad märja mustuse jaoks

Eriseadistusega külgharjadel on standardharjased ja harjased, mis on tavalistest kolm korda tugevamad, et vabastada ja pühkida ära ka märg mustus. Neid harju on soovituslik kasutada näiteks märgade lehtede pühkimiseks. Külgharjad on saadaval pühkimismasinatele S 4 ja S 4 Twin, suuremad külgharjad sobivad mudelitele S 6 ja S 6 Twin.