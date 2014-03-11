Aurupesur

Kärcheri aurupesuritega saavutate sügavpuhastuse kogu majapidamises, kasutades selleks vaid kuuma auru. See on ideaalne lahendus neile, kes soovivad vältida agressiivseid puhastusvahendeid ja kemikaale. Meie innovaatiline tehnoloogia tagab, et kodused pinnad on puhtad ja hügieenilised.

Võimas aur eemaldab tõhusalt mustuse ja rasva kõikidelt kõvadelt pindadelt, nagu põrandad, köögitasapinnad ja vannitoad. Aurupuhastus on ka suurepärane viis eemaldada plekke vaipadelt ja tekstiilidelt. Uuringud on näidanud, et Kärcheri aurupesurid eemaldavad kuni 99,999%* koroonaviirustest ja 99,99%** kodumajapidamistes leiduvatest bakteritest, tagades tervisliku elukeskkonna sinu perele.

Tutvu Kärcheri aurupuhastite laia valikuga – alates kompaktsetest seadmetest kuni mitmeotstarbeliste mudeliteni, mis pakuvad lahendusi triikimiseks ja muudeks kodutöödeks.