Aurupesur
Kärcheri aurupesuritega saavutate sügavpuhastuse kogu majapidamises, kasutades selleks vaid kuuma auru. See on ideaalne lahendus neile, kes soovivad vältida agressiivseid puhastusvahendeid ja kemikaale. Meie innovaatiline tehnoloogia tagab, et kodused pinnad on puhtad ja hügieenilised.
Võimas aur eemaldab tõhusalt mustuse ja rasva kõikidelt kõvadelt pindadelt, nagu põrandad, köögitasapinnad ja vannitoad. Aurupuhastus on ka suurepärane viis eemaldada plekke vaipadelt ja tekstiilidelt. Uuringud on näidanud, et Kärcheri aurupesurid eemaldavad kuni 99,999%* koroonaviirustest ja 99,99%** kodumajapidamistes leiduvatest bakteritest, tagades tervisliku elukeskkonna sinu perele.
Tutvu Kärcheri aurupuhastite laia valikuga – alates kompaktsetest seadmetest kuni mitmeotstarbeliste mudeliteni, mis pakuvad lahendusi triikimiseks ja muudeks kodutöödeks.
Auru kasutamine võitlemiseks koronaviiruste* ja bakterite ** vastu
Lihtne ja tõhus bakterite ja koroonaviiruste vastu – kuum aur. Võimas aurujuga, auru kõrge temperatuur, tõhusad otsakud ja kuumad puhastuslapid tagavad selle, et Kärcheri aurupesurid suudavad kõrvaldada kuni 99,999%* ümbrisega viirustest nagu koroona- või gripiviirused ja 99,99%** tavalistest kodumajapidamiste kõvadel pindadel, tarvikutel ja furnituuril, plaatidel, peeglitel ja teistel pindadel leiduvatest bakteritest.
- Täiuslik hügieen ja sügavpuhastus auru abil – täiesti kemikaalivabalt, lihtsalt kraanivee abil;
- Eemaldab kuni 99,999%* koroonaviirustest ja 99,99%* tavalistest kodumajapidamiste kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest;
- Paremad puhastustulemused kui tavapärasel käsipuhastusel koos puhastusvahenditega;
- Auru kõrge temperatuur, suur aurujõudlus.
Taasta oma kodu täiuslik kord. WOW!
Võimalus valida: Uus EasyFix seeria täiustatud tarvikutega
Aurupesur SC 5 EasyFix
Tänu uuenduslikule VapoHydro funktsioonile (kuuma vee aktiveerimine), eemaldab see aurupesur ka kõige tõrksama mustuse. Tänu aurujoa mitmeastmelisele reguleerimisele saab valida kõige optimaalsema seadistuse vastavalt konkreetsele pinnale ja eemaldatavale mustusele.
Saadaval ka versioonina Iron, mille komplekti kuulub ka aurutriikraud.
Aurupesur SC 4 EasyFix
Eemaldatava veepaagiga, mis võimaldab paaki hõlpsasti taastäita, põrandaotsakuga EasyFix, mis tagab maksimaalsed puhastustulemused, ning puhastuslapi puutevaba vahetamise võimalusega.
Saadaval ka versioonina Iron, mille komplekti kuulub ka aurutriikraud.
Aurupesur SC 4 Deluxe EasyFix
LED-tuledega valgusrõnga ja lisatarvikute hoiustamisvõimalusega aurupesurit SC 4 Deluxe EasyFix on mugav kasutada ning tänu igal ajal täidetavale ja eemaldatavale veepaagile saab sellega puhastada pikalt järjest ilma tööd katkestamata.
Aurupesur SC 3 EasyFix
Kõigest 30-sekundilise soojenemisajaga on see aurupesur praktiliselt kohe kasutusvalmis ning selle veepaaki saab ka pidevalt taastäita. Tänu uuenduslikule katlakivieemaldussüsteemile ei pea katlakivi enam manuaalselt eemaldama.
Aurupesur SC 3 Upright EasyFix
Aurujoa 3-astmeline reguleerimine võimaldab puhastada erinevaid põrandaid ning eemaldatav ja taastäidetav veepaak tagab katkestusteta töö. Katlakivieemaldussüsteem eemaldab katlakivi seadmest automaatselt.
Aurupesur SC 3 Deluxe EasyFix
Kuum aur on valmis vaid 30 sekundiga: LED-tuledega valgusrõnga ja lisatarvikute hoiustamisvõimalusega aurupesur SC 3 Deluxe EasyFix võimaldab tänu igal ajal täidetavale veepaagile puhastada pinnad ilma tööd katkestamata.
Aurupesur SC 2 EasyFix
Ideaalne esmatasandi seade tutvumaks aurupuhastuse maailmaga – sellel masinal on olemas kõik põhifunktsioonid. Multifunktsionaalseid lisatarvikuid saab hoiustada otse seadmel.
Aurupesur SC 2 Upright EasyFix
Väike, kitsas, kerge ja kiirelt kasutusvalmis. Kaheastmelise auruvoo kontrolli abil saab puhastada nii täispuidust kui ka töödeldud pinnaga puitpõrandaid.
Täitke paak kraaniveega ja 30 sekundi pärast võitegi alustada. Vahetatava katlakivivastase kassetiga katlakivi tõrje tehnoloogia tagab, et seadet on lihtne hooldada ja täiendavat katlakivieemaldust pole vaja.
Aurupesur SC 2 Deluxe EasyFix
Kompaktne SC 2 Deluxe EasyFix valgustatud LED-rõngaga töörežiimi kuvamiseks. Ideaalne kõikidele kõvadele pindadele kogu kodus.
Aurupesur SC 1 EasyFix
Alati kasutusvalmis ja ideaalne aeg-ajaliseks kasutamiseks. Tänu kompaktsele suurusele saab seda hoiustada otse kasutamisekohas (nt köögis, vannitoas). Hoolimata mudeli SC 1 käepärasest suurusest eemaldab see kuni 99,999% koroonaviirustest* ning 99,99% tavalistest kodumajapidamistes leiduvatest bakteritest.**
Täiustatud pühkimismopp**
Täie auruga edasi – Väga mitmekülgsed rakendusalad
Põrandate puhastus
Kõvade põrandapindade, nagu näiteks kivi, plaatide, PVC, laminaadi või parketi puhastamisel tagab SC aurupesur maksimaalse puhtuse ja hügieeni – ilma kemikaalijääkideta.
Köökide puhastus
Olgu tegemist garnituuri, seinaplaatide, klaas- või plastpindade, tõmbekapi, ahju või kraanikausiga – SC aurupesur tagab köögis hügieeni ja puhtuse – ilma suurema pingutuseta.
Vannitoa puhastus
Ka seinaplaatide, klaas- ja peegelpindade, akende, garnituuride, dušikabiinide, vuukide või pragude puhastamisel teevad SC aurupesurid suurepärast tööd ning tagavad täieliku hügieeni ja puhtuse.
Aurutriikimine
Kärcheri aurupesur SI 4 EasyFix Iron, mille komplekti kuulub kõrgekvaliteetne aurutriikraud ja triikimislaud, säästab kuni 50% triikimisele kuluvast ajast, tagades samas 100% ideaalsed tulemused ja kapikuiva pesu.Aurutriikimine
Üks seade kõige jaoks – tänu põhjalikule tarvikute valikule
Kärcheri aurupesurite lai tarvikute valik tagab mitmekesised võimalikud rakendused kogu majapidamises.
Survestatud aurutriikraud
Käsi- ja põrandaotsikud
Puhastuslappide komplektid
Harjakomplektid
Auruvoolikud
Lisatarvikute komplektid
Muud
Oma seadme jaoks võite leida sobivad tarvikud ka meie tarvikukataloogi abiga.
*Vähemalt 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga ja otsekontaktis puhastatava pinnaga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripiviiruse (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara).
**Puhastades pinda kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega ning puhastatava pinnaga otsekontaktis olles hävineb 99,99% kõigist tavapärastest kodumajapidamiste siledatel kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest (katsebakter: Enterococcus hirae).
***Põhjalik puhastus Kärcheri aurupesuriga võimaldab saavutada parema puhastustulemuse kui käsipuhastus mopi ja puhastusvahendiga. Testitud vastavalt rahvusvahelistele toimivusstandarditele.