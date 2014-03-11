Aurupesur

Kärcheri aurupesuritega saavutate sügavpuhastuse kogu majapidamises, kasutades selleks vaid kuuma auru. See on ideaalne lahendus neile, kes soovivad vältida agressiivseid puhastusvahendeid ja kemikaale. Meie innovaatiline tehnoloogia tagab, et kodused pinnad on puhtad ja hügieenilised.

Võimas aur eemaldab tõhusalt mustuse ja rasva kõikidelt kõvadelt pindadelt, nagu põrandad, köögitasapinnad ja vannitoad. Aurupuhastus on ka suurepärane viis eemaldada plekke vaipadelt ja tekstiilidelt. Uuringud on näidanud, et Kärcheri aurupesurid eemaldavad kuni 99,999%* koroonaviirustest ja 99,99%** kodumajapidamistes leiduvatest bakteritest, tagades tervisliku elukeskkonna sinu perele.

Tutvu Kärcheri aurupuhastite laia valikuga – alates kompaktsetest seadmetest kuni mitmeotstarbeliste mudeliteni, mis pakuvad lahendusi triikimiseks ja muudeks kodutöödeks.

Inimene puhastab puitpõrandat Karcheri aurupesuriga

Auru kasutamine võitlemiseks koronaviiruste* ja bakterite ** vastu

Lihtne ja tõhus bakterite ja koroonaviiruste vastu – kuum aur. Võimas aurujuga, auru kõrge temperatuur, tõhusad otsakud ja kuumad puhastuslapid tagavad selle, et Kärcheri aurupesurid suudavad kõrvaldada kuni 99,999%* ümbrisega viirustest nagu koroona- või gripiviirused ja 99,99%** tavalistest kodumajapidamiste kõvadel pindadel, tarvikutel ja furnituuril, plaatidel, peeglitel ja teistel pindadel leiduvatest bakteritest.

  • Täiuslik hügieen ja sügavpuhastus auru abil – täiesti kemikaalivabalt, lihtsalt kraanivee abil;
  • Eemaldab kuni 99,999%* koroonaviirustest ja 99,99%* tavalistest kodumajapidamiste kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest;
  • Paremad puhastustulemused kui tavapärasel käsipuhastusel koos puhastusvahenditega;
  • Auru kõrge temperatuur, suur aurujõudlus.
Aurupesur võitluseks koroonaviirusega

Taasta oma kodu täiuslik kord. WOW!

Võimalus valida: Uus EasyFix seeria täiustatud tarvikutega

Aurupesur SC 5 EasyFix

Tänu uuenduslikule VapoHydro funktsioonile (kuuma vee aktiveerimine), eemaldab see aurupesur ka kõige tõrksama mustuse. Tänu aurujoa mitmeastmelisele reguleerimisele saab valida kõige optimaalsema seadistuse vastavalt konkreetsele pinnale ja eemaldatavale mustusele.

Saadaval ka versioonina Iron, mille komplekti kuulub ka aurutriikraud.

SC 5 EasyFix koos aurutriikrauaga

Aurupesur SC 4 EasyFix

Eemaldatava veepaagiga, mis võimaldab paaki hõlpsasti taastäita, põrandaotsakuga EasyFix, mis tagab maksimaalsed puhastustulemused, ning puhastuslapi puutevaba vahetamise võimalusega.

Saadaval ka versioonina Iron, mille komplekti kuulub ka aurutriikraud.

Naiste rahvas puhastab ust kasutades aurupesurit SC 4

Aurupesur SC 4 Deluxe EasyFix

LED-tuledega valgusrõnga ja lisatarvikute hoiustamisvõimalusega aurupesurit SC 4 Deluxe EasyFix on mugav kasutada ning tänu igal ajal täidetavale ja eemaldatavale veepaagile saab sellega puhastada pikalt järjest ilma tööd katkestamata.

SC 4 Deluxe EasyFix

Aurupesur SC 3 EasyFix

Kõigest 30-sekundilise soojenemisajaga on see aurupesur praktiliselt kohe kasutusvalmis ning selle veepaaki saab ka pidevalt taastäita. Tänu uuenduslikule katlakivieemaldussüsteemile ei pea katlakivi enam manuaalselt eemaldama.

Inimene puhastab puitpõrandat aurupesuriga SC 3 EasyFix

Aurupesur SC 3 Upright EasyFix

Aurujoa 3-astmeline reguleerimine võimaldab puhastada erinevaid põrandaid ning eemaldatav ja taastäidetav veepaak tagab katkestusteta töö. Katlakivieemaldussüsteem eemaldab katlakivi seadmest automaatselt.

Inimene puhastab köögipõrandat aurupesuriga SC 3 Upright EasyFix

Aurupesur SC 3 Deluxe EasyFix

Kuum aur on valmis vaid 30 sekundiga: LED-tuledega valgusrõnga ja lisatarvikute hoiustamisvõimalusega aurupesur SC 3 Deluxe EasyFix võimaldab tänu igal ajal täidetavale veepaagile puhastada pinnad ilma tööd katkestamata.

SC 3 Deluxe EasyFix

Aurupesur SC 2 EasyFix

Ideaalne esmatasandi seade tutvumaks aurupuhastuse maailmaga – sellel masinal on olemas kõik põhifunktsioonid. Multifunktsionaalseid lisatarvikuid saab hoiustada otse seadmel.

Inimene puhastab lauda Kärcheri aurupesuriga SC 2 EasyFix

Aurupesur SC 2 Upright EasyFix

Väike, kitsas, kerge ja kiirelt kasutusvalmis. Kaheastmelise auruvoo kontrolli abil saab puhastada nii täispuidust kui ka töödeldud pinnaga puitpõrandaid.

Täitke paak kraaniveega ja 30 sekundi pärast võitegi alustada. Vahetatava katlakivivastase kassetiga katlakivi tõrje tehnoloogia tagab, et seadet on lihtne hooldada ja täiendavat katlakivieemaldust pole vaja.

SC 2 Upright EasyFix puhastamas vannitoa põrandat

Aurupesur SC 2 Deluxe EasyFix

Kompaktne SC 2 Deluxe EasyFix valgustatud LED-rõngaga töörežiimi kuvamiseks. Ideaalne kõikidele kõvadele pindadele kogu kodus.

Naisterahvas puhastab vannituba Kärcheri aurupesuriga SC 2 Deluxe EasyFix

Aurupesur SC 1 EasyFix

Alati kasutusvalmis ja ideaalne aeg-ajaliseks kasutamiseks. Tänu kompaktsele suurusele saab seda hoiustada otse kasutamisekohas (nt köögis, vannitoas). Hoolimata mudeli SC 1 käepärasest suurusest eemaldab see kuni 99,999% koroonaviirustest* ning 99,99% tavalistest kodumajapidamistes leiduvatest bakteritest.**

Inimene puhastab seina kasutades Kärcheri aurupesurit SC 1 EasyFix

Täiustatud pühkimismopp**

Põrand võib olla tõeline peoplats. Kahjuks mitte ainult roomavate imikute, mängivate laste ja lemmikloomade, vaid ka bakterite ja mustuse jaoks. Aurupesurid pakuvad ideaalse lahenduse. Kõvadel pindadel, nagu näiteks kivi, plaadid, PVC, laminaat või parkett, tagavad nad usaldusväärselt hügieeni ja puhtuse ilma kemikaalijälgedeta. EasyFix lamellidega põrandaotsik tagab auru pikaajalise kokkupuute põrandaga, et saavutada maksimaalne toime. Puhastustulemus: kõrvaldatakse 99,99 protsenti majapidamises levinud bakteritest. Kärcheri aurupuhastid on seega märkimisväärselt hügieenilisemad kui tavapärased pühkimismopid**. Tänu vaibaliugurile saab ka vaipu aurupuhasti abil mugavalt värskendada.

Täie auruga edasi – Väga mitmekülgsed rakendusalad

Põranda puhastamine Kärcheri aurupesuriga

Põrandate puhastus

Kõvade põrandapindade, nagu näiteks kivi, plaatide, PVC, laminaadi või parketi puhastamisel tagab SC aurupesur maksimaalse puhtuse ja hügieeni – ilma kemikaalijääkideta.

 

Köögi puhastamine Kärcheri aurupesuriga

Köökide puhastus

Olgu tegemist garnituuri, seinaplaatide, klaas- või plastpindade, tõmbekapi, ahju või kraanikausiga – SC aurupesur tagab köögis hügieeni ja puhtuse – ilma suurema pingutuseta.

Vannitoa puhastamine aurupesuriga

Vannitoa puhastus

Ka seinaplaatide, klaas- ja peegelpindade, akende, garnituuride, dušikabiinide, vuukide või pragude puhastamisel teevad SC aurupesurid suurepärast tööd ning tagavad täieliku hügieeni ja puhtuse.

Aurutriikimine

Aurutriikimine

Kärcheri aurupesur SI 4 EasyFix Iron, mille komplekti kuulub kõrgekvaliteetne aurutriikraud ja triikimislaud, säästab kuni 50% triikimisele kuluvast ajast, tagades samas 100% ideaalsed tulemused ja kapikuiva pesu.Aurutriikimine

Üks seade kõige jaoks – tänu põhjalikule tarvikute valikule

Kärcheri aurupesurite lai tarvikute valik tagab mitmekesised võimalikud rakendused kogu majapidamises.

Naisterahvas triigib Kärcheri aurutriikrauaga

Survestatud aurutriikraud

Põranda puhastamine aurupesuriga

Käsi- ja põrandaotsikud

Inimene puhastab kööki aurupesuriga

Puhastuslappide komplektid

Veekraani puhastamine aurupesuri harjaga

Harjakomplektid

Inimene puhastab vannituba Kärcheri aurupesuriga

Auruvoolikud

Ukse puhastamine Kärcheri aurupesuriga

Lisatarvikute komplektid

Akende puhastus Kärcheri aurupesuriga

Muud

Oma seadme jaoks võite leida sobivad tarvikud ka meie tarvikukataloogi abiga.

*Vähemalt 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga ja otsekontaktis puhastatava pinnaga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripiviiruse (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara).

**Puhastades pinda kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega ning puhastatava pinnaga otsekontaktis olles hävineb 99,99% kõigist tavapärastest kodumajapidamiste siledatel kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest (katsebakter: Enterococcus hirae).

***Põhjalik puhastus Kärcheri aurupesuriga võimaldab saavutada parema puhastustulemuse kui käsipuhastus mopi ja puhastusvahendiga. Testitud vastavalt rahvusvahelistele toimivusstandarditele.