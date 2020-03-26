AURUPESUR KODUKASUTAJATELE: VIIRUSTE JA BAKTERITE KÕRVALDAMINE ILMA KEEMILISTE AINETETA
Aurupesurid ei eemalda mitte ainult raskesti eemaldatavat mustust, vaid need on ka tõhusaks vahendiks viiruste ja bakterite vastu. Me selgitame seda, mis muudab puhastamise auruga nii eriliseks ja mida peab kasutamisel tähele panema.
Hügieeniline ja sügavale ulatuv puhtus auru abil
Aurupesurid hoolitsevad alati sügavale ulatuva puhtuse eest ja saavad hakkama ilma keemiliste puhastusvahenditeta, sest suurenenud hügieeniteadlikkuse ajal nõutakse neid omadusi rohkem kui kunagi varem. Seadmeid saab kasutada peaaegu igal pool majapidamises ja need sobivad muu hulgas ukselinkide, armatuuride ja pealispindade hügieeniliseks puhastamiseks.
Miks aur puhastab nii hästi?
Aurupesurid pakuvad rohkem hügieeni, samuti paremat puhastustulemust kui tavapärased puhastusvahenditega käsitsi puhastamise meetodid. Puhastava auru saladus peitub aurupurske ja temperatuuri kombinatsioonis. Vesi soojendatakse seadmes keemiseni – nii tekib kuum aur. Seejärel väljub see aur ligikaudu temperatuuriga 100°C lisatarviku kaudu (põrandaotsik, käsidüüs jne). Rõhu mõjul paisatakse tibatillukesed auruosakesed kiirusega kuni 170 km/h vastu pealispindu. Seeläbi jõuab aur kõikidesse pragudesse ja pooridesse ja puhastab ka seal, kuhu tavalised puhastuslapid ei pääse. Raskesti eemaldatav ja rasva sisaldav mustus lahustatakse mõne sekundiga, pärast seda jäävad puhastatud pealispinnad pikemaks ajaks puhtaks.
Allergiahaiged ja vanemad inimesed saavad hingata
Allergiahaigetele on kasu kahekordne, sest auru kondensaat ei jäta erinevalt puhastusvahendite lahustele ühtki potentsiaalselt allergiat vallandavat jääki puhastatud pealispindadele. Peale selle seob aur tolmu, mille tõttu ei keerutata allergeene üles: seeläbi paraneb ruumi kliima tuntavalt ja koormust hingamisteedele vähendatakse.
Keemilistest puhastusvahenditest loobumine on ka eriti tähtis siis, kui kodus on väikesed lapsed. Beebid roomavad põrandal ja panevad meelsasti asju suhu. Allergilised reaktsioonid või nahaärritused puhastusvahendite jääkide tõttu ei ole auru puhul enam probleemiks.
Sobib pidevalt kasutamiseks
Tunde kestev puhastamine keemiliste puhastusvahenditega võib ärritada hingamisteid, kuid aurupuhastite kasutamisega saab seda probleemi vältida. Kuna aurupuhastid vajavad ainult elektrit ja vett, siis saab neid peale selle kasutada peaagu piiramatu aja jooksul - paljude mudelite puhul saab isegi aurupuhasti töötamise ajal vett juurde lisada.