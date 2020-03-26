AURUPESUR KODUKASUTAJATELE: VIIRUSTE JA BAKTERITE KÕRVALDAMINE ILMA KEEMILISTE AINETETA

Allergiahaiged ja vanemad inimesed saavad hingata

Allergiahaigetele on kasu kahekordne, sest auru kondensaat ei jäta erinevalt puhastusvahendite lahustele ühtki potentsiaalselt allergiat vallandavat jääki puhastatud pealispindadele. Peale selle seob aur tolmu, mille tõttu ei keerutata allergeene üles: seeläbi paraneb ruumi kliima tuntavalt ja koormust hingamisteedele vähendatakse.

Keemilistest puhastusvahenditest loobumine on ka eriti tähtis siis, kui kodus on väikesed lapsed. Beebid roomavad põrandal ja panevad meelsasti asju suhu. Allergilised reaktsioonid või nahaärritused puhastusvahendite jääkide tõttu ei ole auru puhul enam probleemiks.