Vaibapesurid
!Fasertiefe Sauberkeit für jeden Bedarf.! Vaipade, polstri, madratsite, tekstiilist seinakatete ja autoistmete hügieeniline puhastus. Kärcheri vaibapesurid pihustavad vees lahustatud puhastusvahendi RM 519 sügavale kiududesse ja imevad seejärel koos lahustunud mustusega tekstiilist välja. Eemaldab tõhusalt rasva, mustuse ja ebameeldivad lõhnad. Lisaks sobivad need seadmed ideaalselt ka allergikutele ja koduloomadega majapidamistesse.
IDEAALNE PEREDELE JA LEMMIKLOOMA ARMASTAJATELE
Te ei pea enam muretsema maha läinud jookide või mudaste käpajälgede pärast. Meie pesurite suurepärane puhastusvõime tagab, et kõik tekstiilpinnad on kiiresti taas puhtad ning kõik plekid eemaldatud. Intensiivne kiudude sügavpuhastus teeb teie polstrid ja vaibad nagu uueks. Need on ideaalsed peredele, allergikutele ja lemmikloomadega majapidamistele. Meie pesuridon spetsiaalselt loodud kangekaelse mustuse kõrvaldamiseks, mis võimaldab teil end kodus täiesti mugavalt tunda.
UUS PUHASTUSTASE
Spetsiaalne probleemide lahendaja: meie tekstiilipesuritega saate eemaldada isegi kõige tõrksama mustuse peaaegu kõigilt tekstiilpindadelt. Alates autoistmetest ja vaipadest, uksemattidest ja lõpetades aiamööbli, polsterduse või kangast katetega – Kärcheri tekstiilipesurid pakuvad laia kasutusvõimalust nii sise- kui välisruumides. Rasv, mustus ja lõhnad? Neil pole enam mingit võimalust!
KUNI VÄIKSEIMA KIUNI VÄLJA
Veenev kiudude sügavpuhastus: meie tekstiilipesurid tagavad kõikjal puhtad tulemused. Need võimaldavad teil ka sissetunginud mustuse hetkega eemaldada. Loodud võimsaks, kuid energiasäästlikuks ja hügieeniliseks puhastamiseks. Eelkõige võivad kergendatult hingata allergikud. Meie tekstiilipesurid avaldavad muljet ka pika kasutusea, kõrge kvaliteedi ja vastupidavuse poolest.
IGAKS VÄLJAKUTSEKS
Laiendage oma puhastusvõimalusi meie mitmekülgse tarvikute valikuga. Pakume laia valikut raskesti ligipääsetavatele kohtadele mõeldud otsikutest kuni pehme mööbli ning vaipade ja suurte tekstiilpindade otsikuteni. Tugikäepide hõlbustab kasutamist ka põranda puhastamise ajal. Avastage meie laiaulatuslikud tarvikud põrandate, tekstiilpindade ja pragude puhastamiseks. Kõik tarvikud ühilduvad meie märg- ja kuivtolmuimeja tarvikutega.
KIIRE JA TILGAVABA JALATSIPUHASTUS
Shoe!cleaner on ideaalne lisatarvik Kärcheri tekstiilipesurile, mis on mõeldud
spordijalatsite ja vabaajajalatsite põhjalikuks ja mugavaks puhastamiseks. Jalatsid puhastatakse kiiresti, ergonoomiliselt ja usaldusväärselt. Vaheta hari õige otsiku vastu, et puhastada jalatseid tallast kuni pealseteni. Tänu uuenduslikule isepuhastumisfunktsioonile on Shoe!Cleaner alati puhas ja kasutusvalmis.
SE 6 Signature Line
Firma asutaja Alfred Kärcheri signatuur tootel kirjeldab toodet kui parimat Kärcheri seadet omas kategoorias. Muude eksklusiivsete eeliste hulka kuuluvad rakenduste tugi ja pikendatud garantii. SE 6 Signature Line on tõeline universaal. Kärcheri poolt tõestatud tekstiilipesuri tehnoloogia tagab suurepärased puhastustulemused tekstiilpindadel. Erinevate tarvikute osadega saab selle muuta mitmekülgseks kolm-ühes-seadmeks, mida saab kasutada ka märg- ja kuivtolmuimejana.
Akuga tekstiilipesur
Puhtus WOW-teguriga: SE 3-18 Compact juhtmevabas tekstiilipesuris kohtub Kärcheri poolt tõestatud pesuri tehnoloogia 18 V Kärcher Battery Power akusüsteemiga. Tulemus: tõhus, mugav ja kiudude sügav puhastus vaid ühe sammuga. See tähendab, et saate eemaldada mustuse oma autoistmelt, aiamööblilt või polstrist igal ajal ja igal pool – isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Seade puhastab sama võimsalt kui meie juhtmega tekstiilipesur ja on ülipaindlik.
Lisatarvikud
Tänu ulatuslikule tarvikute valikule on meie tekstiilipesurid mitmekülgsed ja tagavad koos õige pesuvahendiga parimad puhastustulemused. Lisatarvikuid saab kiiresti kinnitada ja eemaldada vaid ühe klõpsuga.