Kui tihti tuleb filtrit vahetada?

Puhas õhk, puhas tulemus

Lihtsalt hinga sügavalt ja tunne end mugavalt: Kärcher AF 100 tagab, et õhk, mida hingad, on puhas ja bakteritevaba kontorites, koosolekuruumides, toitlustusettevõtetes ja kommertsruumides. Too oma ruumidesse värske, puhas õhk meie professionaalse õhupuhastiga. Uusim AF 100 õhupuhasti täidab kõik teie nõudmised.

AF 100 ainulaadne filtrisüsteem elimineerib õhus olevad patogeenid, viirused ja bakterid. Seitsme kohandatud filtri koosmõju tagab, et õhukvaliteet on pidevalt puhas ja kontrollitud.

Meie "High Protect 13 Solution" ja "HEPA 14 Solution" filtrikomplektid tagavad kõrge ohutustaseme, kaitstes õhus levivate nakkusohtlike patogeenide, nagu viiruste ja bakterite eest, mis muidu võivad jääda tilkadesse ja aerosoolidesse õhus ning püsida seal tundide kaupa.