Kui tihti tuleb filtrit vahetada?

Õhupuhasti AF 100
Et kõik saaksid kergesti hingata. Parima õhukvaliteedi tagamiseks igapäevases töös: Kärcheri õhufilter vähendab viiruseid, baktereid, allergeene, peent tolmu ja lõhnu.
Halva õhukvaliteedi tõttu tekivad sageli keskendumisraskused ja ebamugavustunne. Vaipade aurud, õietolm, mikroobid või halb õhukvaliteet pärast pikka koosolekut võivad põhjustada keskendumisvõime puudumist, peavalu, ninakinnisust ja isegi astmahoo. Eriti kannatavad allergikud. Hingake taas kergesti meie õhupuhastiga: kui see on sisse lülitatud, eemaldab Kärcher AF 100 õhupuhasti õhust allergeenid ja kahjulikud ained.
Just breathe!
Just breathe!
Just breathe!
Just breathe!
Kärcher AF 100 õhupuhasti kasutuses
Puhas õhk, puhas tulemus
Lihtsalt hinga sügavalt ja tunne end mugavalt: Kärcher AF 100 tagab, et õhk, mida hingad, on puhas ja bakteritevaba kontorites, koosolekuruumides, toitlustusettevõtetes ja kommertsruumides. Too oma ruumidesse värske, puhas õhk meie professionaalse õhupuhastiga. Uusim AF 100 õhupuhasti täidab kõik teie nõudmised.
AF 100 ainulaadne filtrisüsteem elimineerib õhus olevad patogeenid, viirused ja bakterid. Seitsme kohandatud filtri koosmõju tagab, et õhukvaliteet on pidevalt puhas ja kontrollitud.
Meie "High Protect 13 Solution" ja "HEPA 14 Solution" filtrikomplektid tagavad kõrge ohutustaseme, kaitstes õhus levivate nakkusohtlike patogeenide, nagu viiruste ja bakterite eest, mis muidu võivad jääda tilkadesse ja aerosoolidesse õhus ning püsida seal tundide kaupa.
Eeliste ülevaade
- Pidevalt filtreerib saastatud õhku
- Eemaldab bakterid, allergeenid, lõhnad
- Vähendab usaldusväärselt viiruskoormust
- Tugevad mootorid suurte sisealade jaoks
- Kaasaegne ja kompaktne seadme disain
- Vähendab nakkusohtlike mikroobide ja aerosoolide leviku riski
- Paindlikkus tänu liikuvatele rattastele
- Saadaval sertifitseeritud filtrikomplektid
- Vaikne töö ja ei tekita segavat müra tänu madalale helitasemele
Kuidas Kärcheri õhupuhasti töötab?
FILTRID IGAKS OTSTARBEKS
Kärcheri õhupuhastite filtrisüsteemid põhinevad uusimal tehnoloogial. Kasutage meie filtrite mõistlikke eeliseid:
- Laia efektiivsuse valikuga ümbrikfiltrid
- Neli erinevat filtrisisestust
- Bakterid, lõhnad ja allergeenid eemaldatakse põhjalikult
- Optimaalsed tulemused tänu eelfiltrile ja filtrisüsteemile
- Informatiivne filtriseisundi indikaator
USALDUSVÄÄRNE IGAPÄEVASEKS JA PROFFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS
Muuda halb õhk minevikuks – kasuta meie professionaalseid õhupuhasteid, et tagada parim õhukvaliteet oma töötajatele või klientidele:
- Vähenda nakkusmäära
- Madalam haiguste leviku risk
- Paranda õhukvaliteeti
- Eemalda lõhnad
- Suurenenud energiatasemed tööajal
INTEGREERITUD EKRAAN
Integreeritud intelligentne ekraan näitab ruumis olevat peene tolmu väärtust PM2.5, samuti filtri teenindusiga protsentides. Automaatrežiimis kontrollib masina loogika ventilaatorit vastavalt PM2.5 tasemele ümbritsevas õhus.
Kärcher AF 100 õhupuhasti peamised omadused integreeritud HEPA 14 filtriga
Kasutusvaldkonnad: üks toode – palju erinevaid rakendusi
Olgu see siis kontoris, hotellitubades, koolides, ooteruumides või koosolekuruumides – me tahame igal pool hingata puhast õhku. Kärcheri õhufilter puhastab tõhusalt siseõhku, eemaldades aerosoolid, viirused, allergeenid ja paljusid teisi kahjulikke aineid.
Tööstus- ja kontoriruumid
Puhas õhk töökohal on iga ettevõtte jaoks oluline väljakutse – olgu see siis tööstuses, väikestes või suurtes kontorites, koosolekuruumides või puhkenurkade köökides. Kõik peaksid tundma end töökohal turvaliselt. Kärcher AF 100 õhupuhasti puhastab usaldusväärselt suletud ruumide õhku, eemaldades kahjulikud ained ja tagades kõrge ohutustaseme töökeskkonnas. Tänu oma ainulaadsele õhufiltritehnoloogiale vähendab see õhus leiduvate aerosoolide taset, aidates seeläbi vähendada nakatumisriski.
Haridus- ja avalikud asutused
Kärcher AF 100 õhupuhasti tagab puhta ja mikroobivaba õhu haridusasutustes, spordirajatistes ja haldusruumides. Kärcheri õhufilter loob püsivalt parima õhukvaliteedi, isegi täielikult täidetud klassiruumides või lasteaedades. See eemaldab õhust kahjulikud ained, vähendades mikroobide ja aerosoolidega nakatumise riski.
Hotellindussektor
Mugavustunne on professionaalses hotellindussektoris esmatähtis. Külaliste ja töötajate turvalisus on ülimalt oluline. Kärcher AF 100 õhupuhasti eemaldab usaldusväärselt õhust kahjulikud ained, viirused ja bakterid kõikides üldkasutatavates ruumides. See tagab parima õhukvaliteedi alates fuajeest ja koridoridest kuni toitlustusvaldkonna, teiste üldkasutusalade ning spordi- ja heaoluruumideni. Seade filtreerib õhku kõikjal, kus seda vajatakse. Selle auhinnatud mobiilne disain võimaldab paindlikku ja mitmekülgset kasutamist.
Toitlustus
Puhas õhk on hädavajalik suure külastatavusega toitlustusasutustes nagu restoranid, kohvikud ja sööklad. Puhas õhk kaitseb nii külalisi kui ka teenindavat personali. Paljude inimeste viibimine kitsas ruumis halvendab kiiresti õhukvaliteeti, suurendades nakatumisriski ja haigustekitajate kiire leviku ohtu õhu kaudu. Kärcher AF 100 uuenduslik õhupuhasti eemaldab õhust mitte ainult aerosoolid vaid ka ebameeldivad lõhnad. Seda saab kasutada nii söögisaalides kui ka tualettruumides, baarides ja köögipiirkondades.
Meditsiiniasutused
AF 100 õhupuhasti on ideaalne lahendus professionaalseks ja hügieeniliseks õhupuhastamiseks mikroobidest saastatud piirkondades, nagu haiglad, meditsiinipraksised või hooldekodud. Tänu oma paindlikule disainile saab seda kasutada mitmekülgselt ja mobiilselt igas kohas, kus seda vajatakse, muutes selle kasutamise praktiliseks ja lihtsaks. Võimsa filtrisüsteemi abil tagab see usaldusväärselt, et õhk on puhas ja turvaline nii patsientide kui ka meditsiinipersonali jaoks.
Teenindusalad
Õhukvaliteet suletud ruumides on oluline tegur kõigis teenindusvaldkondades. Kärcher AF 100 õhupuhasti on ideaalne professionaalseks kasutamiseks hügieenistandardite hoidmiseks ja kahjulike ainete eemaldamiseks õhust. Tänu oma kompaktsele ja paindlikule disainile ning võimsale filtrisüsteemile on see valmis kasutamiseks erinevates asukohtades.
Mis on välja filtreeritud?
Kärcheri õhupuhasti filtreerib patogeene nagu viirused ja bakterid – pikaajaline lahendus, mis suudab teha palju rohkemat kui lihtsalt aerosoolide filtreerimine.
Veelgi enam, meie Kärcheri õhufilter eemaldab õhust ka tolmu, õietolmu, hallitusseente eosed ja muud kahjulikud ühendid. Tänu spetsiaalsele HEPA filtrile puhastab seade usaldusväärselt siseõhku, võimaldades sul taas sügavalt hingata.
HALLITUSSEENE EOSED
ÕIETOLM
LÕHNAD
PEENED OSAKESED
BAKTERID JA VIIRUSED
LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID
TOLM
KEEMILISED GAASID
Kui tihti tuleb filtrit vahetada?
Automaatrežiimis mõõdab õhupuhasti õhukvaliteeti automaatselt laseranduri abil ja kohandab oma jõudlust täpselt vastavalt sellele. See tagab ühtlase õhukvaliteedi ja filtri optimaalse kasutamise. Filtri vahetamise oleme teinud võimalikult lihtsaks: avage külgklapp, vahetage välja kartusfiltrit, valmis!
Üldiselt, mida rohkem seadet kasutatakse, seda sagedamini tuleb sisseehitatud filtrit vahetada või puhastada, et tagada usaldusväärne töökindlus. Tõsine langus õhupuhasti imemisvõimsuses näitab, et filter vajab vahetamist. Ideaalis tuleks HEPA 14 filter vahetada iga kolme kuu tagant. Hügieenitundlikes piirkondades on soovitatav filter vahetada iga kuu.
Kas filter tuleks puhastada või välja vahetada?
Järjepidevalt kõrge filtritõhusus ja regulaarne filtrite vahetamine on eriti olulised allergikutele. Filter kaotab oma efektiivsuse järk-järgult, sõltuvalt kasutamisest ja sellele pandud koormusest – siis on aeg filter välja vahetada. Regulaarsete vahetusintervallide järgimine on ainus viis tagada järjepidev kõrge kvaliteet ja hügieeniline puhtus. HEPA 14 filtri puhastamine veega ei ole soovitatav.
Siit leiate rohkem teavet meie HEPA 14 filtrite kohta
HEPA 14 filter: hügieeniline lahendus puhtaks siseõhuks.
Me puutume iga päev kokku viiruste, bakterite, peene tolmu ja allergeenidega, mis ringlevad siseõhus kontorites, hotellides, haiglates, arstikabinettides, koolides, samuti meie majades ja korterites. Hingamisteede vaevused on sageli pikaajaline tagajärg.
Kärcheri HEPA 14 filtrid pakuvad püsivat abi aerosoolide õhust filtreerimisel ja kahjulike osakeste eemaldamisel suletud ruumides. Need on sisseehitatud Kärcheri õhufiltreerimisseadmetesse ja kuivpuhastitesse, tagades siseõhu tõhusa ja usaldusväärse puhastamise.
KAS SOOVID KA OMA KOJU VÄRSKET ÕHKU TUUA?
Kärcheri Home & Garden õhupuhastid on ideaalsed ettevõtetele väikestes ruumides, mille pindala on piiratud. Olgu tegemist siseruumidega, nagu elutoad ja magamistoad, laste magamistoad või tööruumid, kompaktsed õhupuhastid pakuvad paindlikku kasutust, tagades sinu kodus puhta ja värske õhu, ilma ebameeldivate lõhnade ja kahjulike aineteta.