Home & Garden tootesarja puhastusseadmed on ennekõike väiksemaid kui Professional sarja seadmed. Kärcheri kõige kuulsam toode on survepesur, ent ettevõte pakub Home & Gardeni sarjas ka mitmesuguseid teisi puhastusseadmeid, sealhulgas auru-ja aknapesurid. Garden sari sisaldab peamiselt kastmissüsteeme, mis on ülitõhusad ja loodusvarasid säästvad. Kärcheri tooted pakuvad seega õiget lahendust igale puhastusprobleemile.