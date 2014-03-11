Professionaalsed põrandapesumasinad – investeeri tõhusasse puhastusse
Professionaalse põrandapesumasina soetamine on tark investeering, mis tasub end kiirelt ära. Kärcheri masinad on disainitud just selleks, et vähendada tööaega, säästa puhastusvahendeid ja tõsta puhastuskvaliteeti. Tulemuseks on puhtam ja ohutum töökeskkond, mis jätab püsivalt hea mulje.
Võrreldes manuaalse puhastusega vähendavad Kärcheri professionaalsed põrandapesumasinad oluliselt töö- ja materjalikulusid, tõstes samal ajal puhastamise kvaliteeti. Meie masinad on optimeeritud suurtele pindadele ja suudavad puhastada oluliselt lühema ajaga kui käsitsi puhastades. Seadmete valikus on nii kompaktsed lahendused väiksematele pindadele kui ka võimsad masinad suurtele tööstuslikele põrandatele.
Vali Kärcheri professionaalne põrandapesumasin ja ava uks efektiivsemale, säästlikumale ja kvaliteetsemale puhastamisele.
Kulutõhus puhastuslahendus kõikideks puhastustoiminguteks
Võrreldes põranda käsipuhastusega on põrandapesumasin kiirem, kulutõhusam ja põhjalikum igat tüüpi põrandate puhastamisel. Põrandapesumasin säästab aega ja kulutab vähem puhastusvahendit, säästes nii teie töötajaid ja ka rahakotti. Masinaid on lihtne kasutada ja need vajavad vähest hooldust. Meil on õige disainiga masin igaks puhastustoiminguks, sobitudes ideaalselt teie põranda tüübi, suuruse ja teie nõudmistega. Olgu selleks väikeettevõte, pubi või restoran, suur supermarket või kaubanduskeskus või isegi väga suure pindalaga lennujaam või tootmishall – põrandapesumasin on kõige efektiivsem puhastuslahendus kõikidele põrandatele, olgu nende suuruseks 30 või 30 000 m².
Milline põrandapesumasin sobib teile?
Kärcheri põrandapesumasinad on saadaval erinevates suurustes ja erinevate seadistusvõimalustega, et teostada väga palju erinevaid puhastustoiminguid – Kärcheri spetsiaalselt välja töötatud lisatarvikud aitavad teil teha palju muud, kui lihtsalt puhastada. Kärcheri tootevalikut täiendavad ka spetsiaalsed puhastuslahendused ja lihtsamad puhastusmasinad. Siit leiate mitte ainult teavet seadme kategooriate kohta, vaid ka just teile sobiva põrandapesumasina meie tootevalikust.
Varusta oma põrandapesumasin lisaseadmetega
Kasuta oma põrandapesumasina potentsiaali maksimaalselt. Uuri meie laia lisatarvikute ja -seadmete valikut igaks puhastusvajaduseks.
Autonoomsed põrandapesumasinad
See kompaktne ja hea manööverdusvõimega põrandapesurobot avaldab muljet mitte ainult kitsastes tingimustes, vaid ka suurtel aladel, mistõttu sobib robot suurepäraselt transpordisektoris, poodides ja kaubanduskeskustes, tervishoiuasutustes, avalikes hoonetes ning tootmis- ja tööstushoonetes kasutamiseks.
Kompaktsed/järelkäidavad põrandapesumasinad
Meie põrandapesumasinad on välja töötatud kiireks ja paindlikuks väikeste kuni keskmise suurusega pindade puhastamiseks, näiteks nagu restoranide, kaupluste, köökide, hotellide ja muude tihti kasutatavate ning rohke sisustusega alade puhastamiseks.
Järelkõnnitavad põrandapesumasinad
Eeslükatavad põrandapesumasinad sobivad suurepäraselt keskmise suurusega aladele, nagu näiteks jaemüügi, basseinide, saalide, koridoride, vahekäikude ning paljude rajatiste põrandate efektiivseks puhastamiseks.
Pealseistavad/pealistutavad põrandapesumasinad
Ideaalne valik suurte, hõredalt sisustatud alade, näiteks ladude ja tootmishoonete, kaubanduskeskuste, parklate ja lennujaamade puhastamiseks. Siit leiate ka meie kombineeritud pühkimis/põrandapesumasinad.
Muud puhastuslahendused
Meie muud puhastuslahused: kas tegemist on ühe kettaga ja poleerimisseadmega kõvade pindade hooldamiseks või lahendused eriti nõudlikeks puhastustöödeks nagu seda on trepid või eskalaatorid.
Kärcheri pealistutava põrandapesumasina B 110 R omadused
Kuidas täpselt põrandapesumasinad töötavad?
Kõik kaasaegsed põrandapesumasinad (rull- või ketasharjaga) töötavad põhimõtteliselt samal põhimõttel. Puhastuslahus segatakse kas puhta vee paaki või automaatse doseerimise korral segatakse vesi puhastusvahendiga vahetult harjapea ees. Harja pöörlemise ja kontaktsurve koostöös eemaldatakse pinnalt mustus. Tänu turbiini imivõimsusele tõmmatakse must pesuvesi raakli abil tagasi masinasse ja suunatakse musta pesuvee paaki. Lihtsamatel pesuritel puudub aga turbiin ja raakel. Seetõttu tuleb nendega puhastades must pesuvesi põrandalt näiteks Kärcheri vee- ja tolmuimejaga kokku koguda.
Kuid kõik põrandapesumasinad ei ole siiski ühesugused
Põrandapesumasinad on nagu autod – need kõik toimivad samamoodi, kuid iga mudel sobib erinevaks otstarbeks. Kuid sellest hoolimata on tänu erinevale disainile, harjapea süsteemidele ja ajamitehnoloogiatele lihtne leida masinat, mis vastab täpselt teie individuaalsetele nõudmistele. Te teate, kui suur on puhastatav pind ning kas see on esemeid täis või mitte. Te teate oma põrandate struktuursust ja määrdumise astet. Ja meil on täpselt teie vajadustele vastav masin! Ausõna.
Liitiumioonakudega põrandapesumasinad
Koge juhtmevaba puhastuse vabadust meie uuenduslike põrandapesumasinatega. Vastupidavate liitiumioonakudega varustatud seadmed pakuvad suurepärast puhastustulemust ilma juhtme piiranguteta. Saad jagu raskesti eemaldatavast mustusest ja pindmisest määrdumisest, samal ajal kui pikk tööaeg ja kiire laadimine tagavad sujuva tööprotsessi. Meie juhtmevabad põrandapesumasinad on loodud maksimeerima tõhusust ja tootlikkust, võimaldades sul puhastada rohkem lühema ajaga.
Milline põrandapesumasin millisele põrandale?
Rullharjaga põrandapesumasin sobib eriti hästi struktuursete ja tugevalt määrdunud põrandate ulatuslikuks sügavpuhastuseks, kuna selle hari pöörleb kiiresti ja sellel on ruutsentimeetri põranda kohta suur kontaktsurve. Harjapea tehnoloogia pakub ka olulisi eeliseid suurema mustuse eemaldamisel, kuna vastassuunas pöörlevad rullikud korjavad üles kõik mustuseosakesed, suunates need seejärel mustusekonteinerisse. Nii ei ole vaja põrandat enne masinaga puhastamist eelnevalt pühkida.
Ketasharjadega põrandapesumasinaid kasutatakse tavaliselt hoolduspuhastuseks ja kergema mustuse eemaldamiseks. Need põrandapesumasinad on eriti populaarsed siledate põrandate ja müratundlike kohtade nagu haiglate, hotellide ja toitlustusasutuse puhastamiseks.
Milline energiaallikas millisele põrandapesumasinale?
Sõltuvalt suurusest ja mudelist pakub Kärcher elektritoitel, akutoitel või sisepõlemismootoriga põrandapesumasinaid. Ka siin kehtib järgmine tõde: valige ajamitehnoloogia vastavalt masina kasutusotstarbele.
Elektritoitel (st juhtmega) masinate hulka kuuluvad taskukohase hinnaga kompaktklassi ja järelkõnnitavad põrandapesumasinad, mis on ideaalsed väiksemate sisealade puhastamiseks tööajal.
Akutoitel põrandapesumasinad pakuvad maksimaalset paindlikkust ja ei kujuta endast komistamisohtu. Suured ja väikesed: Kärcher pakub akutoitel põrandapesumasinaid igas disainis.
Soovitame keskkonnasõbralike sisepõlemismootoritega (diisel või LPG) mudeleid suurte välialade või hea ventilatsiooniga sisealade puhastamiseks. Sisepõlemismootoriga Kärcheri põrandapesumasinad on saadaval vaid pealistutavate mudelitena.
Põrandapesumasin koos integreeritud veoajamiga või ilma?
Mugavus, kaal ja kasutajasõbralikkus on need olulised tegurid, mille põhjal otsustada, kas masinal peaks olema integreeritud veoajam või mitte. Kergemat põrandapesumasinat, millel on umbes 50-liitrine paak, saab hõlpsasti käitada ka ilma veoajamita. Soovitame integreeritud veoajamit suurematele mudelitele, kuna nende puhul ei ole masinat pikemate puhastusperioodide jooksul võimalik käitada vaid oma keharaskusega, ilma et kasutaja väsiks.
Ilma veoajamita põrandapesumasinad kasutavad edasi liikumiseks harjade pöörlemisjõudu. Nii on masina käitamine kasutajale lihtsam.
Veoajamiga põrandapesumasina reguleeritav veomootor liigutab aga masinat edasi, mistõttu on võimalik koristada pikalt järjest, ilma et kasutaja väsiks.
Teile kohandatud põrandapesumasin
Õigete lisatarvikutega varustatud Kärcheri põrandapesumasinat saab kasutada ka eriotstarbeks, näiteks kristalliseerimiseks või põrandaviimistluse eemaldamiseks. Kärcher pakub masinatele ka laia valikut puhastuspatju, -kettaid ja rullharju, kummiribasid, raakleid, akusid ja akulaadijaid, mis võimaldavad masina kasutusotstarvet veelgi laiendada – ja tagab ka, et masina kuluosad oleksid alati saadaval. Saadaval on ka erinevad kinnituskomplektid, näiteks Home Base Kit, mis võimaldavad käsipuhastusvahendeid hõlpsasti transportida. Nii saate kokku panna põrandapesumasina, mis vastab just teie vajadustele.
Õige puhastusvahend teie põrandapesumasinale
Sõltumata põranda tüübist, põrandapesumasinast või määrdumise astmest, pakub Kärcher laia valikut puhastusvahendeid, mis vastavad teie erinevatele nõudmistele. Kärcheri puhastusvahendid ei ole mitte ainult ökonoomsed ja äärmiselt tõhusad igat tüüpi mustuse eemaldamisel, vaid ka keskkonnasõbralikud ja õrnatoimelised, mis tagab loomulikult ka vastavuse kõikidele kehtivatele standarditele.
Pisikute tõhus eemaldus parema hügieeni tagamiseks
Kärcheri poolt pakutav desinfitseerimiskomplekt põrandapesumasinatele aitab teil saavutada täiesti uue puhtuse taseme väikese kulu ja materjalidega. Sobiva desinfitseerimisvahendi pihustamine pihustustoru või käsiotsiku abil aitab pisikute arvu põrandal, seintel ja mööblil efektiivselt vähendada. Kohaldatavate suuniste järgimisel saab Kärcheri seadmete ja sobiva desinfitseerimisvahendi abil saavutada profitasemel desinfitseeritud pinnad. Lisatarvikuid võib kasutada rongi- ja lennujaamades, kontorites ja ärihoonetes, vanade- ja hooldekodudes, lasteaedades, koolides, ujumisbasseinides ja spordirajatistes. Lisaseadmete paigaldamine on hetkel võimalik nii mudelitele B 150 R kui ka B 200 R.
Tuleviku tõhusus – pühkimine ja pesemine ühe liigutusega
Kärcheri põrandapesumasinad ja imifunktsiooniga pühkimismasinad puhastavad piiratud ja ka suured alad veelgi tõhusamalt.
- Säästke aega ja raha
- Puhastage suured pinnad kiiresti ja põhjalikult
- Tõhus mustuse vastu
Nüüd veelgi parem
Tõhus, kauakestev ja ökonoomne – uus pealistutav põrandapesumasin B110 R muudab selliste suurte alade nagu supermarketite, lennujaamade ja ladude puhastamise veelgi lihtsamaks. Tänu oma uuendatud komponentidele tagab see veelgi paremad puhastustulemused maksimaalseks kasutusmugavuseks.
Säravpuhtad tulemused
Kompaktne, manööverdatav ja mugav: Kärcheri pealistutav põrandapesumasin puhastab alates 1500 m² suurused alad, näiteks laoruumid, autoparklad või kaubanduskeskused. Kõrge istekoht tagab alati hea ülevaate puhastatavast alast. Kuid kui asjad tunduvad tupikusse jooksvat, tagab masina väike pöörderaadius väga hea manööverdatavuse. Tänu selgele juhtpaneelile on masina käitamine väga intuitiivne – võtke lihtsalt istet ja hakake pihta.
Kiire ja paindlik
Takistused ja esemetega täidetud ruumid ei ole puhastamisel enam takistuseks: Kompaktsed põrandapesumasinad puhastavad väiksemad ja keskmise suurusega alad, näiteks restoranid, köögid, poed ja hotellid vaid hetkega. Nende hea manööverdatavus tagab lihtsa juhtimise – isegi kitsad käigud saab nüüd hõlpsasti puhtaks. Erinevad mudelid tagavad optimaalsed puhastustulemused väga erinevatel pindadel ning taastavad iga põrandakatte endise sära. Tänu imifunktsiooniga kummiribade tehnoloogiale ei ole põrand mitte ainult puhas, vaid ka kuiv, ning sellel võib kohe pärast puhastamist kõndida.