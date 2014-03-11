Professionaalsed põrandapesumasinad – investeeri tõhusasse puhastusse

Kuidas täpselt põrandapesumasinad töötavad?

Kõik kaasaegsed põrandapesumasinad (rull- või ketasharjaga) töötavad põhimõtteliselt samal põhimõttel. Puhastuslahus segatakse kas puhta vee paaki või automaatse doseerimise korral segatakse vesi puhastusvahendiga vahetult harjapea ees. Harja pöörlemise ja kontaktsurve koostöös eemaldatakse pinnalt mustus. Tänu turbiini imivõimsusele tõmmatakse must pesuvesi raakli abil tagasi masinasse ja suunatakse musta pesuvee paaki. Lihtsamatel pesuritel puudub aga turbiin ja raakel. Seetõttu tuleb nendega puhastades must pesuvesi põrandalt näiteks Kärcheri vee- ja tolmuimejaga kokku koguda.

Kuid kõik põrandapesumasinad ei ole siiski ühesugused

Põrandapesumasinad on nagu autod – need kõik toimivad samamoodi, kuid iga mudel sobib erinevaks otstarbeks. Kuid sellest hoolimata on tänu erinevale disainile, harjapea süsteemidele ja ajamitehnoloogiatele lihtne leida masinat, mis vastab täpselt teie individuaalsetele nõudmistele. Te teate, kui suur on puhastatav pind ning kas see on esemeid täis või mitte. Te teate oma põrandate struktuursust ja määrdumise astet. Ja meil on täpselt teie vajadustele vastav masin! Ausõna.