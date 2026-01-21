Muud puhastuslahendused
Meie muud puhastuslahused: kas tegemist on ühe kettaga ja poleerimisseadmega kõvade pindade hooldamiseks või lahendused eriti nõudlikeks puhastustöödeks nagu seda on trepid või eskalaatorid.
Põrandahooldusmasinad
Kõvad pinnad või tekstiilist põrandakatted: Kärcheri tootevalikust leiate kindlasti just endale sobivaima põrandahooldusmasina. Pakume nii kitsama kui ka laiema kasutusvaldkonnaga masinaid.
Poleerimismasinad
Kui kingatallad jätavad põrandale jälgi: Kärcheri poleerimismasinatega saate põranda taas särama. Akutoitel masinaid saab mugavalt kasutada ka tööpäeva ajal.
Treppide ja eskalaatorite puhastusseade
Särav puhtus imelühikese ajaga: Kärcheri treppide ja eskalaatorite puhastusseade jätab nii eskalaatorid, liikuvteed kui ka astmed ja aknalauad säravpuhtaks.