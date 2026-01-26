Õhupuhasti
Anna oma kodule värske hingamine. Kodus töötades, lõõgastudes või magades: veedame suure osa oma ajast siseruumides. Seetõttu on hea mõte tagada, et siseõhk oleks värske. Samas ei ole harvad juhud, kus välisõhk on saastunum kui koduõhk. Seetõttu on võimsad Kärcher AF õhupuhastid ideaalne lahendus, kuna need mitte ainult ei filtreeri välja õietolmu ja peentolmu, mis akna avamisel sisse satuvad, vaid eemaldavad tõhusalt ja vaikselt ka viirused,majapidamistolmu ja ruumis levivad ebameeldivad .lõhnad. Värske ja puhas õhk on eriti oluline allergikutele. Õhupuhastiga tõepoolest tunnetad erinevust – ja seda iga sissehingatava sõõmuga.
Miks tasub õhupuhastit kodus kasutada?
Kui te olete te kunagi mõelnud, kui tähtis on õhk, siis püüdke vaid mõned sekundid hinge kinni hoida. Selleks, et meil oleks hea olla ja meeldiv töötada, õppida või puhata, peab õhk, mida hingame, olema puhas. Kärcher pakub erinevaid õhupuhasteid erinevatesse oludesse ning oma nutika automaatrežiimiga kohandab seade oma töö alati vastavalt õhu praegusele kvaliteedile.
Tõhus töö – puhas õhk
Kärcheri õhupuhastitel on äärmiselt tõhus HEPA 13 filtreerimissüsteem koos loodusliku aktiivsöe ja antibakteriaalse kattekihiga. Süsteem filtreerib välja 99,95% kõikidest õhus olevatest osakestest, mis on suuremad kui 0,3 µm. Kärcheri õhupuhastid aitavad seega eemaldada ka ebameeldivad lõhnad, hallitusseente eosed, bakterid, aerosoolid, keemilised aurud, peene tolmu, õietolmu ja allergeenid.
Vaikne töö – meeldiv kasutada
Kärcheri õhupuhastid AF on varustatud kõrgekvaliteetsete ja eriti vaiksete ventilaatorite ja mootorite ning süsteemi õhuvoolu helitugevus on optimeeritud. Lühidalt: teie saate ilma segava mürata keskenduda sellele, mis on teie elus oluline.
Suur õhu vooluhulk – õhu kiire puhastus
Võimsad, äärmiselt tõhusad ja vaiksed mootorid tagavad seadmete efektiivse töö ja kiire õhuvahetuse. Võite vabalt ja rahuliku südamega hingata.
Funktsioonid
Mida Kärcheri õhupuhastid suudavad?
Kärcheri õhupuhastid filtreerivad tänu HEPA 13 filtrisüsteemile ja aktibakteriaalsele aktiivsöefiltrile toaõhust välja paljud erinevad saasteained:
Patogeenid ja aerosoolid
Keemilised aurud
Peen tolm
Allergeenid
Ebameeldivad lõhnad
Hallitusseente eosed
Kasutusvaldkonnad
Elutuba ja magamistuba
Tolm koguneb kiiresti just nendesse ruumidesse, kus veedate palju aega. Kärcheri kompaktsed õhupuhastid AF filtreerivad toaõhust efektiivselt välja peene tolmu, õietolmu ja bakterid, võtmata sealjuures liiga palju ruumi.
Köök
Tuttav probleem – lõunasöögi valmistamise lõhnad hõljuvad köögis ka tunde hiljem. Kärcheri õhupuhastid AF teevad sellele probleemile lõpu.
Tööruumid
Kui töötate kodukontoris, on meeldiv töökeskkond esmatähtis. Kärcheri õhupuhasti tagab puhta õhu tööruumides, suurendades nii teie keskendumisvõimet.
Garaaž
Garaažinurgas asuv väike töökoda on tore, kuid tavaliselt kaasneb sellega ka tolm ja kemikaalide aurud. Õhupuhastitega AF saavad kõik hobikorras toimetavad meistrimehed taas kergemalt hingata.
Kelder ja pööning
Keldrid ja pööningud on teadupärast tihti tolmused kohad. Kui soovite seal kuivatada oma pesu või hoiustada toitu, olete kindlasti tänulik Kärcheri õhupuhastites paiknevate tõhusate filtrite eest.
KKK
Lisatarvikud
HEPA 13 filtri regulaarne vahetamine tagab õhupuhasti pideva kõrge funktsionaalsuse ja tänu sellele ka hea õhukvaliteedi.
Professionaalne õhupuhasti
Kärcheri professionaalsed õhupuhastid sobivad suurematesse ruumidesse, näiteks suurematesse kontoritesse, haridusasutustesse, restoranidesse ja kohvikutesse, kuna need tagavad värske ja puhta õhu ka kuni 100 m2 suurustesse ruumidesse.