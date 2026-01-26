Õhupuhasti

Anna oma kodule värske hingamine. Kodus töötades, lõõgastudes või magades: veedame suure osa oma ajast siseruumides. Seetõttu on hea mõte tagada, et siseõhk oleks värske. Samas ei ole harvad juhud, kus välisõhk on saastunum kui koduõhk. Seetõttu on võimsad Kärcher AF õhupuhastid ideaalne lahendus, kuna need mitte ainult ei filtreeri välja õietolmu ja peentolmu, mis akna avamisel sisse satuvad, vaid eemaldavad tõhusalt ja vaikselt ka viirused,majapidamistolmu ja ruumis levivad ebameeldivad .lõhnad. Värske ja puhas õhk on eriti oluline allergikutele. Õhupuhastiga tõepoolest tunnetad erinevust – ja seda iga sissehingatava sõõmuga.

Person cooks in the kitchen next to an air purifier

Miks tasub õhupuhastit kodus kasutada?

Kui te olete te kunagi mõelnud, kui tähtis on õhk, siis püüdke vaid mõned sekundid hinge kinni hoida. Selleks, et meil oleks hea olla ja meeldiv töötada, õppida või puhata, peab õhk, mida hingame, olema puhas. Kärcher pakub erinevaid õhupuhasteid erinevatesse oludesse ning oma nutika automaatrežiimiga kohandab seade oma töö alati vastavalt õhu praegusele kvaliteedile.

Tõhus töö – puhas õhk

Kärcheri õhupuhastitel on äärmiselt tõhus HEPA 13 filtreerimissüsteem koos loodusliku aktiivsöe ja antibakteriaalse kattekihiga. Süsteem filtreerib välja 99,95% kõikidest õhus olevatest osakestest, mis on suuremad kui 0,3 µm. Kärcheri õhupuhastid aitavad seega eemaldada ka ebameeldivad lõhnad, hallitusseente eosed, bakterid, aerosoolid, keemilised aurud, peene tolmu, õietolmu ja allergeenid.

Kärcheri õhupuhasti

Vaikne töö – meeldiv kasutada

Kärcheri õhupuhastid AF on varustatud kõrgekvaliteetsete ja eriti vaiksete ventilaatorite ja mootorite ning süsteemi õhuvoolu helitugevus on optimeeritud. Lühidalt: teie saate ilma segava mürata keskenduda sellele, mis on teie elus oluline.

Kärcheri õhupuhastu

Suur õhu vooluhulk – õhu kiire puhastus

Võimsad, äärmiselt tõhusad ja vaiksed mootorid tagavad seadmete efektiivse töö ja kiire õhuvahetuse. Võite vabalt ja rahuliku südamega hingata.

Kärcheri õhupuhasti

Funktsioonid

Mida Kärcheri õhupuhastid suudavad?

Kärcheri õhupuhastid filtreerivad tänu HEPA 13 filtrisüsteemile ja aktibakteriaalsele aktiivsöefiltrile toaõhust välja paljud erinevad saasteained:

Patogeenid ja aerosoolid

Keemilised aurud

Peen tolm

Allergeenid

Ebameeldivad lõhnad

Hallitusseente eosed

Kasutusvaldkonnad

 

Elutuba ja magamistuba
Tolm koguneb kiiresti just nendesse ruumidesse, kus veedate palju aega. Kärcheri kompaktsed õhupuhastid AF filtreerivad toaõhust efektiivselt välja peene tolmu, õietolmu ja bakterid, võtmata sealjuures liiga palju ruumi.

Köök
Tuttav probleem – lõunasöögi valmistamise lõhnad hõljuvad köögis ka tunde hiljem. Kärcheri õhupuhastid AF teevad sellele probleemile lõpu.

Tööruumid
Kui töötate kodukontoris, on meeldiv töökeskkond esmatähtis. Kärcheri õhupuhasti tagab puhta õhu tööruumides, suurendades nii teie keskendumisvõimet.

Garaaž
Garaažinurgas asuv väike töökoda on tore, kuid tavaliselt kaasneb sellega ka tolm ja kemikaalide aurud. Õhupuhastitega AF saavad kõik hobikorras toimetavad meistrimehed taas kergemalt hingata.

Kelder ja pööning
Keldrid ja pööningud on teadupärast tihti tolmused kohad. Kui soovite seal kuivatada oma pesu või hoiustada toitu, olete kindlasti tänulik Kärcheri õhupuhastites paiknevate tõhusate filtrite eest.

Kärcheri õhupuhasti

KKK

Kõikides Kärcheri õhupuhastites on spetsiaalselt välja töötatud filtrisüsteem. See koosneb eelfiltrist, HEPA 13 filtrimaterjalist ja aktiivsöe kihist. Lisaks sellele on kõikidel filtritel antibakteriaalne kate, mistõttu need suudavad õhust eemaldada nii saasteained kui ka ebameeldivad lõhnad.

Koroonaviiruse osakeste diameeter on umbes 0,1 µm. Need osakesed on ruumi õhus suuremate osakeste sees. Filter suudab õhust eemaldada kuni 99,95% 0,3 µm suurustest ja suurematest osakestest.

Need õhupuhastid erinevad üksteisest seadme suuruse, filtri suuruse, õhu voolukiiruse ja energiatarbimise poolest.

Õhupuhasteid saab käitada manuaalselt kolmes (AF 20) või viies (AF 30 ja AF 50) ventilaatori kiiruse režiimis. Kõikidel seadmetel on nutikas automaatrežiim, mis reguleerib ventilaatori kiirust efektiivselt vastavalt õhu tuvastatud kvaliteedile. Unerežiimis töötab ventilaator kõige vaiksemal režiimil ja seadme märgutuled on tumedamad. Lisaks sellele on kõikidel õhupuhastitel ka manuaalselt reguleeritav taimer, mis lülitab seadme ettenähtud ajal välja. Õhupuhastitel AF 30 ja AF 50 on ka keskkonnasõbralik ökorežiim.

Filtri kasutusaeg sõltub sellest, kui palju seadet igapäevaselt kasutatakse ja milline on koduse õhu kvaliteet. Õhupuhasti ekraanil kuvatakse filtri vahetamiseni jäänud aeg ja helisignaal annab märku, kui filter on vaja vahetada. Filtri keskmine kasutusiga on umbes 1 aasta. Hügieenilistel põhjustel on soovituslik filtrit vahetada vähemalt kord aastas.

See, kas peaksite soetama mudeli AF 20, 30 või 50 sõltub ruumi suurusest ja kasutuskohast. Kui teie vajadustele vastab kaks mudelit, soovitame valida suurema õhupuhasti, kuna see suudab tekitada suurema õhuvoolu ja puhastab ruumis oleva õhu seetõttu ka kiiremini.

Lisatarvikud

HEPA 13 filtri regulaarne vahetamine tagab õhupuhasti pideva kõrge funktsionaalsuse ja tänu sellele ka hea õhukvaliteedi.

Kärcher AF 100 eestvaade

Professionaalne õhupuhasti

Kärcheri professionaalsed õhupuhastid sobivad suurematesse ruumidesse, näiteks suurematesse kontoritesse, haridusasutustesse, restoranidesse ja kohvikutesse, kuna need tagavad värske ja puhta õhu ka kuni 100 m2 suurustesse ruumidesse.

