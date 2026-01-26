Õhupuhasti

Anna oma kodule värske hingamine. Kodus töötades, lõõgastudes või magades: veedame suure osa oma ajast siseruumides. Seetõttu on hea mõte tagada, et siseõhk oleks värske. Samas ei ole harvad juhud, kus välisõhk on saastunum kui koduõhk. Seetõttu on võimsad Kärcher AF õhupuhastid ideaalne lahendus, kuna need mitte ainult ei filtreeri välja õietolmu ja peentolmu, mis akna avamisel sisse satuvad, vaid eemaldavad tõhusalt ja vaikselt ka viirused,majapidamistolmu ja ruumis levivad ebameeldivad .lõhnad. Värske ja puhas õhk on eriti oluline allergikutele. Õhupuhastiga tõepoolest tunnetad erinevust – ja seda iga sissehingatava sõõmuga.