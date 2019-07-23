KÄRCHER BATTERY POWER AKUPLATVORM

Kas teil puudub väline vooluvõrgu ühendus? Soovite vältida korratuid kaableid enda aias? Kärcher Battery Power vahetatava akusüsteemiga uute akutoitega aia- ja puhastusseadmete kasutamisel ei ole probleemi. Tänu kahele erinevale akuplatvormile (18 V või 36 V) saame teile pakkuda sobivat seadet vastavalt mis tahes võimsuse vajadustele ja rakendustele. 18 V Kärcher Battery Power ja 36 V Kärcher Battery Power. Maksimaalne paindlikkus Kärcheri tõestatud kvaliteediga.

Kärcher Battery universum: galaktiline võimsus. Lõputud võimalused.

Universumitäis akuvõimsust. 18 V Kärcher Battery Power sobib kõikide Kärcheri 18 V seadmetega. Ning mitte ainult Home & Garden kodus kasutatavate toodetega vaid ka Kärcher Professional professionaalsete toodetega. Veelgi rohkem võimsust pakume 36 V Kärcher Battery Power platvormiga. 36 V Battery Power platvormi saab samuti kasutada kodus kasutatavate toodetega ning professionaalsete toodetega.

18 V Kärcher Battery Power akuplatvorm

18 V Kärcher Battery Power akuplatvorm sisaldab kompaktseid ja mugavaid tooteid väikeste ja keskmise suurusega aedade ja välistingimustes paiknevate alade hooldamiseks. 18 V Kärcher Battery Power vahetatav aku on saadaval kahes erineva mahutavusega versioonis: 18 V/2,5 Ah ja 18 V/5,0 Ah. Mõlemat versiooni saab kasutada kõikides 18 V seadmetes. Kärcheri akutoitega muruniidukites, mitmeotstarbelistes akutoitega tolmuimejates või akutoitega umbrohueemaldites saab akusid vahetada kiiresti ja lihtsalt ning seetõttu saab neid igal ajal paindlikult kasutada.

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36 V Kärcher Battery Power akuplatvorm

Kärcher Battery Power akuplatvorm pakub uhkusega suurtes aedades ja välistingimustes kasutatavaid erinevate kategooriate seadmed puhastustöödeks ja aiatöödeks. Selle platvormi seadmed sobivad 36 V Kärcher Battery Power akudega – 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power aku ja 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power aku. Sama akut saab kasutada Kärcher juhtmeta seadmetega, näiteks murutrimmeritega, survepesuritega või hekilõikuritega. Tooted on loodud paindlikkuse, mobiilsuse ja võimsuse kõrgeimate standardite saavutamiseks.

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Real Time tehnoloogia

Ainulaadne Kärcher Real Time tehnoloogia pakub kasutajatele parimat võimalikku teavet. Erinevalt tavalistest LED-näidikutest annab see tehnoloogia üksikasjaliku ülevaate aku olekust ja laetuse astmest.

Järelejäänud tööaeg minutites displeil

Järelejäänud tööaeg minutites

Kasutajatele edastatakse kasutamise ajal pidevalt ajakohastatud teavet järelejäänud tööaja kohta ning seetõttu teate minuti täpsusega, millal tuleb akut vahetada või laadida. Tööaega reguleeritakse vastavalt konkreetsele seadmele.

Aku maht protsentides aku displeil

Aku maht protsentides

Aku mahtu saab lugeda ühe pilguheiduga.

Aku laadimisaeg minutites

Laadimisaeg minutites

Laadimisprotsessi ajal kuvatakse ekraanil laadimise lõpuni jäänud aega. See tagab, et kasutajad teavad täpselt, millal nad saavad uuesti tööd alustada.

Real Time tehnoloogia displei

Real Time tehnoloogia

Stardiks valmis: kuvatakse allesjäänud tööaega ja laadimise lõpuni jäänud aega - täpselt minutipealt.

Kärcher Battery Power – väga intelligentne ja täiesti ohutu

Suure efektiivsusega liitium-ioonelemendid ja ideaalselt tasakaalustatud elektroonikasüsteem muudavad Kärcheri akud eriti võimsaks.

Ilma segavate kaabliteta võimaldavad akutoitega seadmed maksimaalset liikumisvabadust ja on alati kasutusvalmis. Tänu uuenduslikule Kärcher Real Time tehnoloogiale saab aku taset kontrollida ühe pilguheiduga: integreeritud LCD-ekraanil näidatakse minuti täpsusega aega, kui kaua saate jätkata selle akuga töötamist. Kui aku on laadijas, näitab aku näidik minuti täpsusega laadimise lõpuni jäänud aega.

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Kärcher Battery Power akuplatvormi tooted

Mees peseb terrassi käeshoitava survepesuriga

Käeshoitavad survepesurid

Ühendage voolik ja oletegi alustamiseks valmis: uuenduslik Kärcher KHB 5 Battery koos 18 V Kärcher Battery Power vahetatava akuga võimaldab kiiret ja mitmekesist puhastamist maja ümber – vooluvõrgu ühendust ei ole vaja.

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Mees eemaldab umbrohtu umbrohueemaldiga

Akutoitega umbrohueemaldid

Ükski umbrohi ei saa selle akutoitega umbrohueemaldi vastu. Kuiva sammalt ja umbrohtu võib pindadelt kergesti kõrvaldada ilma seljavalu põhjustamata.

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Naisterahvas puhastab akutoitel survepesuriga

Akutoitega survepesurid

Tuntud Kärcheri kõrgsurvepuhastus vähetuntud juhtimiskontseptsiooniga: piiramatu puhtus K 2 Battery abil tänu Kärcher Battery Power akuplatvormi vahetatavale akule.

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Naisterahvas niidab muru akutoitel muruniidukiga

Akutoitega muruniidukid

18 V muruniidukid sobivad ideaalselt väikeste ja keskmise suurusega muruplatside jaoks. Suuremate muruplatside jaoks soovitame 36 V niidukeid.

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meesterahvas teeb auto puhtaks mitmeotstarbelise tolmuimejaga

Akutoitega mitmeotstarbelised tolmuimejad

Juhtmed puuduvad. Piirangud puuduvad. Kärcher Battery Power vahetatava akuga ja erinevate akutoitega mitmeotstarbeliste tolmuimejatega saate niisket ja kuiva mustust igal ajal imeda, isegi siis kui puuduvad pistikupesad.

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Naisterahvas trimmerdab muru akutoitel murutrimmeriga

Akutoitega murutrimmerid

Kärcheri akutoitel murutrimmerid tagavad ilusti niidetud nurgad ja ideaalsed platsiservad. Kärcher pakub igale inimesele õige lahenduse: meil on lihtsaid masinaid ja võimsaid masinaid.

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naisterahvas töötab akutoitel hekilõikuriga

Akutoitega hekilõikurid

Ideaalne hekkide ja põõsaste kujundamiseks ja korrastamiseks. Lõikur töötab akuga, tänu millele on see vaikne, praktiline ja mugav.

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meesterahvas koristab lehti akutoitel lehepuhuriga

Akutoitega lehepuhurid ja leheimurid

Vallutage sügisene aed tormiga. Akutoitel Kärcheri lehepuhur ja leheimur tagavad puhtad teerajad ja aiad maksimaalselt lühikese aja jooksul.

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Naisterahvas kasutab akutoitel muru- ja põõsakääre

AKUTOITEGA MURU- JA PÕÕSAKÄÄRID

Muruplatside servade trimmimine on lihtne tänu akutoitel murukääridele. Lõiketera vahetamisega muutuvad murukäärid põõsakäärideks.

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Meesterhvas saeb kasutades akutotitel kettsae mudelit

Akutoitega kettsaag

Lihtne keti pingutamine, automaatne keti määrimine ja võimas mootor – mugava Kächeri akutoitel kettsaega saavutate suurepärased tulemused.

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Naisterahvas lõikab oksi akutoitel oksalõikuriga

Akutoitega oksalõikur

Isegi raskesti ligipääsetavate okste lõikamine on nüüd lihtne. Kärcheri akutoitel oksalõikuril on vaheliti liikuv tera.

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Akud ja laadijad

Akud ja laadijad

Vajad rohkem võimsust? Siit leiad sobivad kiirlaadijad ja akud. Nii saad kindel olla, et sinu Kärcheri akutoitel aiatööriistad ja puhastusseadmed on alati töövalmis.

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