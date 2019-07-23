KÄRCHER BATTERY POWER AKUPLATVORM
Kas teil puudub väline vooluvõrgu ühendus? Soovite vältida korratuid kaableid enda aias? Kärcher Battery Power vahetatava akusüsteemiga uute akutoitega aia- ja puhastusseadmete kasutamisel ei ole probleemi. Tänu kahele erinevale akuplatvormile (18 V või 36 V) saame teile pakkuda sobivat seadet vastavalt mis tahes võimsuse vajadustele ja rakendustele. 18 V Kärcher Battery Power ja 36 V Kärcher Battery Power. Maksimaalne paindlikkus Kärcheri tõestatud kvaliteediga.
Kärcher Battery universum: galaktiline võimsus. Lõputud võimalused.
Universumitäis akuvõimsust. 18 V Kärcher Battery Power sobib kõikide Kärcheri 18 V seadmetega. Ning mitte ainult Home & Garden kodus kasutatavate toodetega vaid ka Kärcher Professional professionaalsete toodetega. Veelgi rohkem võimsust pakume 36 V Kärcher Battery Power platvormiga. 36 V Battery Power platvormi saab samuti kasutada kodus kasutatavate toodetega ning professionaalsete toodetega.
18 V Kärcher Battery Power akuplatvorm
18 V Kärcher Battery Power akuplatvorm sisaldab kompaktseid ja mugavaid tooteid väikeste ja keskmise suurusega aedade ja välistingimustes paiknevate alade hooldamiseks. 18 V Kärcher Battery Power vahetatav aku on saadaval kahes erineva mahutavusega versioonis: 18 V/2,5 Ah ja 18 V/5,0 Ah. Mõlemat versiooni saab kasutada kõikides 18 V seadmetes. Kärcheri akutoitega muruniidukites, mitmeotstarbelistes akutoitega tolmuimejates või akutoitega umbrohueemaldites saab akusid vahetada kiiresti ja lihtsalt ning seetõttu saab neid igal ajal paindlikult kasutada.
36 V Kärcher Battery Power akuplatvorm
Kärcher Battery Power akuplatvorm pakub uhkusega suurtes aedades ja välistingimustes kasutatavaid erinevate kategooriate seadmed puhastustöödeks ja aiatöödeks. Selle platvormi seadmed sobivad 36 V Kärcher Battery Power akudega – 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power aku ja 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power aku. Sama akut saab kasutada Kärcher juhtmeta seadmetega, näiteks murutrimmeritega, survepesuritega või hekilõikuritega. Tooted on loodud paindlikkuse, mobiilsuse ja võimsuse kõrgeimate standardite saavutamiseks.
Real Time tehnoloogia
Ainulaadne Kärcher Real Time tehnoloogia pakub kasutajatele parimat võimalikku teavet. Erinevalt tavalistest LED-näidikutest annab see tehnoloogia üksikasjaliku ülevaate aku olekust ja laetuse astmest.
Järelejäänud tööaeg minutites
Kasutajatele edastatakse kasutamise ajal pidevalt ajakohastatud teavet järelejäänud tööaja kohta ning seetõttu teate minuti täpsusega, millal tuleb akut vahetada või laadida. Tööaega reguleeritakse vastavalt konkreetsele seadmele.
Aku maht protsentides
Aku mahtu saab lugeda ühe pilguheiduga.
Laadimisaeg minutites
Laadimisprotsessi ajal kuvatakse ekraanil laadimise lõpuni jäänud aega. See tagab, et kasutajad teavad täpselt, millal nad saavad uuesti tööd alustada.
Real Time tehnoloogia
Stardiks valmis: kuvatakse allesjäänud tööaega ja laadimise lõpuni jäänud aega - täpselt minutipealt.
Kärcher Battery Power – väga intelligentne ja täiesti ohutu
Kärcher Battery Power akuplatvormi tooted
Käeshoitavad survepesurid
Ühendage voolik ja oletegi alustamiseks valmis: uuenduslik Kärcher KHB 5 Battery koos 18 V Kärcher Battery Power vahetatava akuga võimaldab kiiret ja mitmekesist puhastamist maja ümber – vooluvõrgu ühendust ei ole vaja.
Akutoitega umbrohueemaldid
Ükski umbrohi ei saa selle akutoitega umbrohueemaldi vastu. Kuiva sammalt ja umbrohtu võib pindadelt kergesti kõrvaldada ilma seljavalu põhjustamata.
Akutoitega survepesurid
Tuntud Kärcheri kõrgsurvepuhastus vähetuntud juhtimiskontseptsiooniga: piiramatu puhtus K 2 Battery abil tänu Kärcher Battery Power akuplatvormi vahetatavale akule.
Akutoitega muruniidukid
18 V muruniidukid sobivad ideaalselt väikeste ja keskmise suurusega muruplatside jaoks. Suuremate muruplatside jaoks soovitame 36 V niidukeid.
Akutoitega mitmeotstarbelised tolmuimejad
Juhtmed puuduvad. Piirangud puuduvad. Kärcher Battery Power vahetatava akuga ja erinevate akutoitega mitmeotstarbeliste tolmuimejatega saate niisket ja kuiva mustust igal ajal imeda, isegi siis kui puuduvad pistikupesad.
Akutoitega murutrimmerid
Kärcheri akutoitel murutrimmerid tagavad ilusti niidetud nurgad ja ideaalsed platsiservad. Kärcher pakub igale inimesele õige lahenduse: meil on lihtsaid masinaid ja võimsaid masinaid.
Akutoitega hekilõikurid
Ideaalne hekkide ja põõsaste kujundamiseks ja korrastamiseks. Lõikur töötab akuga, tänu millele on see vaikne, praktiline ja mugav.
Akutoitega lehepuhurid ja leheimurid
Vallutage sügisene aed tormiga. Akutoitel Kärcheri lehepuhur ja leheimur tagavad puhtad teerajad ja aiad maksimaalselt lühikese aja jooksul.
AKUTOITEGA MURU- JA PÕÕSAKÄÄRID
Muruplatside servade trimmimine on lihtne tänu akutoitel murukääridele. Lõiketera vahetamisega muutuvad murukäärid põõsakäärideks.
Akutoitega kettsaag
Lihtne keti pingutamine, automaatne keti määrimine ja võimas mootor – mugava Kächeri akutoitel kettsaega saavutate suurepärased tulemused.
Akutoitega oksalõikur
Isegi raskesti ligipääsetavate okste lõikamine on nüüd lihtne. Kärcheri akutoitel oksalõikuril on vaheliti liikuv tera.
Akud ja laadijad
Vajad rohkem võimsust? Siit leiad sobivad kiirlaadijad ja akud. Nii saad kindel olla, et sinu Kärcheri akutoitel aiatööriistad ja puhastusseadmed on alati töövalmis.