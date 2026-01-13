Akuga oksalõikaja ja -saag
Lõika ja sae oksi ilma pingutuseta Oksade lõikamine on nüüd lihtsam kui kunagi varem: akutoitega oksalõikuri ning selle kvaliteetsete käärterade abil saate lõigata kuni 3 cm läbimõõduga oksi ilma jõudu kasutamata ja neid kahjustamata, ükskõik kui halvasti ligipääsetavas kohas nad ka ei oleks.
Akutoitega oksalõikur
Kärcheri akutoitega oksasaag PGS 4-18 on mõeldud kuni 80-millimeetrise läbimõõduga okste lõikamiseks. Kolbsae eemaldatav oksakäepide muudab selle kasutamise ohutuks ja lihtsaks ning hoiab ära tööriista libisemise. Saksamaal valmistatud kõrgekvaliteedilise oksasae tera saab vahetada ilma tööriistu kasutamata. Koos teleskoopilise pikendusvarrega, mis on saadaval lisavarustusena (ei kuulu komplekti), on kuni 3,5 meetri kõrgusel töötamine lihtsam kui kunagi varem. Kõik see teeb PGS 4-18-st multifunktsionaalse tööriista, mis ühendab ühes tootes aiatööriistade ja elektritööriistade, nagu näiteks kaldsaag, kolbsaag ja puulõikur, omadused.
Oksasae omadused
Saksamaal valmistatud esmaklassiline saeketas tagab optimaalse lõiketulemuse.
Kiire ja lihtne saelehe vahetus ilma lisatööriistadeta.
Eemaldatav oksahoidik tagab kindla haarde, võimaldades saagi kasutada ka ühe käega.
Kummist käepide tagab maksimaalse mugavuse isegi pikemaajalise kasutamise korral.
Teskooppikendus, mis on saadaval lisavarustusena, võimaldab töötada kuni 3,5 meetri kõrgusel.
Oksalõikur
Okste lõikamine on nüüd lihtsam kui kunagi varem – akuga oksalõikur ja selle kvaliteetse teraga saab lõigata kuni 2,5 cm läbimõõduga oksi ilma jõudu kasutamata ja oksi kahjustamata. Oksalõikuri teral on kaks teritatud tera, mis lähevad puulõikuri sulgemisel üksteisest üle, tagades nii puhta ja täpse lõike. Seetõttu sobib oksalõikur ka lõikamistundlikele taimedele. Teleskooppikendusega, mis on saadaval oksalõikuri lisatarvikuna (ei kuulu komplekti), pole kunagi olnud lihtsam töötada kuni 3,5 meetri kõrgusel.
Oksalõikuri omadused
Täpsed ja õrnad lõiked.
Jõudu pole vaja – lihtne okste lõikamine ühe nupuvajutusega .
Kummist käepide tagab maksimaalse mugavuse – eriti pikaajalisel kasutamisel.
Teleskooppikendus, mis on saadaval lisatarvikuna, võimaldab kasutajatel töötada kuni 3,5 meetri kõrgusel.
Turvaline rakendus tänu ohutusavamise funktsioonile. Hoiab ära puulõikuri soovimatu käivitumise.
Parimad omadused
Kärcher Battery Power akuplatvorm
Oksalõikur TLO 2-18 Battery ja akuoksasaag PGS 4-18 kuuluvad kõik 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormi tootevalikusse. Avastage kogu tootevalik ja vaadake, milliste teiste toodetega teie 18 V Kärcher Battery Power aku ühildub.