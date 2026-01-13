Akuga oksalõikaja ja -saag

Lõika ja sae oksi ilma pingutuseta Oksade lõikamine on nüüd lihtsam kui kunagi varem: akutoitega oksalõikuri ning selle kvaliteetsete käärterade abil saate lõigata kuni 3 cm läbimõõduga oksi ilma jõudu kasutamata ja neid kahjustamata, ükskõik kui halvasti ligipääsetavas kohas nad ka ei oleks.

Kärcher Lõika ja sae oksi ilma pingutuseta

Akutoitega oksalõikur

Kärcheri akutoitega oksasaag PGS 4-18 on mõeldud kuni 80-millimeetrise läbimõõduga okste lõikamiseks. Kolbsae eemaldatav oksakäepide muudab selle kasutamise ohutuks ja lihtsaks ning hoiab ära tööriista libisemise. Saksamaal valmistatud kõrgekvaliteedilise oksasae tera saab vahetada ilma tööriistu kasutamata. Koos teleskoopilise pikendusvarrega, mis on saadaval lisavarustusena (ei kuulu komplekti), on kuni 3,5 meetri kõrgusel töötamine lihtsam kui kunagi varem. Kõik see teeb PGS 4-18-st multifunktsionaalse tööriista, mis ühendab ühes tootes aiatööriistade ja elektritööriistade, nagu näiteks kaldsaag, kolbsaag ja puulõikur, omadused.

 

Oksasae omadused

Premium saw blade made in Germany

Saksamaal valmistatud esmaklassiline saeketas tagab optimaalse lõiketulemuse.

Tool-free saw blade changes

Kiire ja lihtne saelehe vahetus ilma lisatööriistadeta.

Detachable branch grip for a secure hold

Eemaldatav oksahoidik tagab kindla haarde, võimaldades saagi kasutada ka ühe käega.

Rubberised grip for maximum comfort

Kummist käepide tagab maksimaalse mugavuse isegi pikemaajalise kasutamise korral.

Telescopic extensions for heights up to 3.5 metres

Teskooppikendus, mis on saadaval lisavarustusena, võimaldab töötada kuni 3,5 meetri kõrgusel.

Oksalõikur

Okste lõikamine on nüüd lihtsam kui kunagi varem – akuga oksalõikur ja selle kvaliteetse teraga saab lõigata kuni 2,5 cm läbimõõduga oksi ilma jõudu kasutamata ja oksi kahjustamata. Oksalõikuri teral on kaks teritatud tera, mis lähevad puulõikuri sulgemisel üksteisest üle, tagades nii puhta ja täpse lõike. Seetõttu sobib oksalõikur ka lõikamistundlikele taimedele. Teleskooppikendusega, mis on saadaval oksalõikuri lisatarvikuna (ei kuulu komplekti), pole kunagi olnud lihtsam töötada kuni 3,5 meetri kõrgusel.

Oksalõikuri omadused

Bypass blade for precise and gentle cutting

Täpsed ja õrnad lõiked.

Cut branches at the touch of a button, with no force required

Jõudu pole vaja – lihtne okste lõikamine ühe nupuvajutusega .

Rubberised grip for maximum comfort

Kummist käepide tagab maksimaalse mugavuse – eriti pikaajalisel kasutamisel.

TLO 2-18 telescope

Teleskooppikendus, mis on saadaval lisatarvikuna, võimaldab kasutajatel töötada kuni 3,5 meetri kõrgusel.

Safe application thanks to the safety unlocking

Turvaline rakendus tänu ohutusavamise funktsioonile. Hoiab ära puulõikuri soovimatu käivitumise.

Parimad omadused

Kärcher Battery Power akuplatvorm

Oksalõikur TLO 2-18 Battery ja akuoksasaag PGS 4-18 kuuluvad kõik 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormi tootevalikusse. Avastage kogu tootevalik ja vaadake, milliste teiste toodetega teie 18 V Kärcher Battery Power aku ühildub.

18 V Battery Power

Kõik 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormi seadmed leiate siit
