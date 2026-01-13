Akuga oksalõikaja ja -saag

Kärcheri akutoitega oksasaag PGS 4-18 on mõeldud kuni 80-millimeetrise läbimõõduga okste lõikamiseks. Kolbsae eemaldatav oksakäepide muudab selle kasutamise ohutuks ja lihtsaks ning hoiab ära tööriista libisemise. Saksamaal valmistatud kõrgekvaliteedilise oksasae tera saab vahetada ilma tööriistu kasutamata. Koos teleskoopilise pikendusvarrega, mis on saadaval lisavarustusena (ei kuulu komplekti), on kuni 3,5 meetri kõrgusel töötamine lihtsam kui kunagi varem. Kõik see teeb PGS 4-18-st multifunktsionaalse tööriista, mis ühendab ühes tootes aiatööriistade ja elektritööriistade, nagu näiteks kaldsaag, kolbsaag ja puulõikur, omadused.