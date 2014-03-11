Professionaalsed kõrgsurvepesurid
Kärcher, maailma juhtiv professionaalsete kõrgsurvepesurite tootja, pakub laia valikut lahendusi igaks puhastustööks. Olgu tegemist ehitusplatsi, põllumajandusettevõtte, tööstusliku tootmiskompleksi või sõidukipargi puhastusega, meie survepesurid on loodud taluma raskeid tingimusi ja pakkuma maksimaalset efektiivsust.
Meie valikus on nii külma vee kõrgsurvepesurid, mis sobivad ideaalselt igapäevaseks mustuse eemaldamiseks, kui ka kuuma vee kõrgsurvepesurid, mis on eriti tõhusad rasvaste ja õliste pindade puhastamisel. Kärcheri professionaalsed seadmed tagavad märkimisväärse puhastusjõudluse, säästes samal ajal nii aega kui ka ressursse.
Meie survepesurid on usaldusväärsed, vastupidavad ja varustatud innovaatiliste tehnoloogiatega, mis tagavad laitmatu tulemuse iga kord. Vali Kärcheri professionaalne survepesur ja tee oma töö kiireks ja efektiivseks.
TOOTEVALIK
Kuumavee kõrgsurvepesurid
Kuuma vee abil puhastavad kõrsurvepesurid sama survetugevusega veelgi paremini. Kärcheri masinad on äärmiselt mugavad ja kaasaegse tehnoloogiaga.
Külma vee kõrgsurvepesurid
Igapäevaselt puhtad masinad, sõidukid ja ehitised: suure surve ja võimsuse abil saavad külma vee kõrgsurvepesurid eemaldada ka tugeva mustuse. Ideaalsed suurte pindade puhastamiseks.
Ultra-kõrgsurve puhastussüsteemid
Kui tavaliste kõrgsurvepesurite puhastusvõime ei ole enam piisav, aitavad teid ultra-kõrgsurvepesurid. Ultra-kõrgsurvepesurite abil saab kindlalt eemaldada ka kõige kangekaelsema pinnale kogunenud mustuse.
Kuumaveegeneraator
Meie kuumaveegeneraatorid pakuvad lihtsa ja soodsa viisi teie külmavee survepesurite vastavalt vajadusele tõhusamateks kuumaveepõhisteks masinateks muundamiseks.
Statsionaarsed kõrgsurvepesurid
KUST OSTA?
MILLINE SURVEPESURI KLASS ON MULLE KÕIGE PAREM?
Kuum vesi
- Kiiremad tulemused ja lühemad kuivamisajad – kuum vesi eemaldab ja lahustab tõrksa mustuse, tahkunud õlid ja rasvad, tagades kuni 35% ajasäästu. Lisaks tõhususele ja säästlikkusele kuivavad kuuma veega puhastatud pinnad kiiremini, mis võimaldab need kiiremini kasutusele võtta.
- Mikroobide arvu vähendamine ilma puhastusvahenditeta – kuuma veega puhastamine vähendab märkimisväärselt mikroobide arvu ilma desinfitseerimisvahendeid kasutamata. See aitab hoida keskkonda ning säästab raha ja ressursse.
- Pindade kaitse – saavutab sama puhastusefekti ja kaitseb tundlikke pindasid madalama töösurvega.
Külm vesi
- Maksimaalne mobiilsus – ideaalne neile, kes liikuvate puhastamistööde tõttu vajavad kompaktset ja ergonoomilist lahendust ning kus lihtne transportimine on hädavajalik. Nii sõidukisse laadimisel, kui ka treppidest üles kandmisel ning ka hõlpsaks hoiustamiseks seadme mittekasutamise ajal. Suurematele puhastustööde korral saab meie uut HD pukseeritavat survepesurit teisaldada isegi teie sõidukiga.
- Täielik sõltumatus – kasutamiseks isegi seal, kus puudub vesi ja elektritoide. Kärcheri bensiini- või diiselmootoriga survepesurid võimaldab vett imeda otse veekogudest või kasutada veemahuteid, mis muudab survepesurid ideaalseks kasutamiseks põllumajanduses, ehituses või avalikus sektoris.
- Tööstusvaldkonna lahendused – konstrueeritud ja sobitatud vastavalt teie lahendustele, tagab Kärcher seadmed, mida saab kasutada erinevates tööstusvaldkondades, alates rangete hügieeninõuetega toiduainetööstusest kuni potentsiaalselt plahvatusohtlike keskkondadeni.
Kuumavee kõrgsurvepesurite eelised
Kuumavee kõrgsurvepesurite kõrgem veetemperatuur võimaldab vähendada töörõhku, puhastusaega ning puhastusvahendi kogust. Kuumavee kõrgsurvepesurite eelised külma vee kõrgsurvepesurite ees:
- Puhtam tulemus
- Väiksem puhastusvahendi kulu
- Lühem kuivamisaeg
- Paranenud hügieen
- Lühem tööaeg
Kuuma vee kasutamine annab puhtama tulemuse ja kuni 35% ajavõidu.
Puhastusvahendid kõrgsurvepesuritele
Kärcheri kõrgsurvepesurite puhastus- ja hooldusvahendid on loodud saavutamaks maksimaalset puhtust minimaalse energia- ja ajakuluga. Samas vähendavad need mineraalõlijääkidest saastunud reovee mahtu tänu spetsiaalsele koostisele, mida on kerge filtreerida ja eraldada.
Tarbesõidukite puhastamine ja kaitse
Efektiivsed puhastusvahendid jonnaka mustuse eemaldamiseks maanteedel või ehitusplatsidel, mida võib kasutada nii külma- kui kuumavee kõrgsurvepesurites.
Mitmekülgsed kasutussõimalused tööstuses
Kiiresti, kuid õrnalt toimivad puhastusvahendid eemaldavad ka tõrksa mustuse nagu õlid, määrded ja rooste.
Puhtus ja hügieen toiduainetööstuses
Efektiivsed DGHM (German Society for Hygiene and Microbiology) ja DVG (German Association of Gas and Water) desinfitseerimisainete nimekirja kantud puhastus- ja desinfitseerimisvahendid toiduainetööstuses kasutamiseks.
Läikivad pinnad automüügiesindusse sisenedes
Tänu vahenditele, mis puhastavad igasuguseid pindu ja materjale õrnalt, säilib iga auto väljapanekusaali sära ja väärtuse, isegi kapoti all.