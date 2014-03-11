Professionaalsed kõrgsurvepesurid

Kärcher, maailma juhtiv professionaalsete kõrgsurvepesurite tootja, pakub laia valikut lahendusi igaks puhastustööks. Olgu tegemist ehitusplatsi, põllumajandusettevõtte, tööstusliku tootmiskompleksi või sõidukipargi puhastusega, meie survepesurid on loodud taluma raskeid tingimusi ja pakkuma maksimaalset efektiivsust.

Meie valikus on nii külma vee kõrgsurvepesurid, mis sobivad ideaalselt igapäevaseks mustuse eemaldamiseks, kui ka kuuma vee kõrgsurvepesurid, mis on eriti tõhusad rasvaste ja õliste pindade puhastamisel. Kärcheri professionaalsed seadmed tagavad märkimisväärse puhastusjõudluse, säästes samal ajal nii aega kui ka ressursse.

Meie survepesurid on usaldusväärsed, vastupidavad ja varustatud innovaatiliste tehnoloogiatega, mis tagavad laitmatu tulemuse iga kord. Vali Kärcheri professionaalne survepesur ja tee oma töö kiireks ja efektiivseks.