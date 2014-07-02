Super Class kuuma vee kõrgsurvepesurid

Kasutajasõbralik algusest lõpuni

Meie EASY juhtimiskontseptsioon on loodud selleks, et seadme kasutamine oleks võimalikult lihtne. Üheks näiteks on regulaator, millega saab seadistada veevoolu ja survet – see on mugavalt kättesaadav katte avause kaudu. Kui kõik seadistused on miinimumil, aktiveerub aururežiim. Temperatuuri saab reguleerida juhtpaneelilt. Meie kuumavee-kõrgsurvepesuritel on ka rohkelt praktilisi hoiustamisvõimalusi: lantse, toitekaablit, düüse ja tööriistu saab mugavalt seadmel hoiustada. Mudelitel, millel puudub automaatne voolikurull, on selle asemel täiendav panipaik. Viimasena, kuid mitte vähem tähtsana, on seadmel kaks pesuainepaaki, millel on täpne doseerimis- ja loputusfunktsioon. Lisaks on kõik hoolduseks vajalikud komponendid kiiresti ligipääsetavad.