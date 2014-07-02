Super Class kuuma vee kõrgsurvepesurid
Tööks loodud kuumus.
Kas ehitusplatsil või tallis – visa mustuse eemaldamine nõuab maksimaalset jõudlust. Just seda pakuvad meie Super Class kuumavee-kõrgsurvepesurid. Tippmudelid on varustatud esmaklassiliste lisatarvikutega ja ergonoomilise käsitsemisega, samas kui Classic-seeria keskendub ülimalt lihtsale kasutamisele ja vastupidavale disainile. Seisa mustusele vastu – surve kuni 200 bar ja veevool kuni 1300 l/h.
HDS super class: Innovatsioon, mis muudab sinu töö lihtsamaks
Meie HDS-seadmed ühendavad tipptasemel jõudluse ja ergonoomika täiuslikult. Võid olla kindel vaid parimale innovatsioonile ja kompromissitule kvaliteedile koos maksimaalse kasutusmugavusega – need tooted on tõeline tippklass.
Parim ergonoomika!
Kuumavee kõrgsurvepesuritega töötamisel on ergonoomika oluline, et tagada kasutajale maksimaalne mugavus. Tippklassi kuumavee kõrgsurvepesurid on standardvarustuses EASY!Force kõrgsurvepüstoliga, mis kasutab kõrgsurvejoa tagasilööki, vähendades hoidmiseks vajalikku jõudu peaaegu nullini. Võimsust saab reguleerida Servo Control süsteemi abil otse päästikust. 1050 mm pikkune roostevabast terasest lantse on pööratav, muutes töö märkimisväärselt lihtsamaks.
Innovatsioon kasutaja heaks
Kõrgsurvevooliku ülesseadmine võtab aega ja paneb närvid proovile – seetõttu on seadmel automaatne voolikurull, mis vähendab paigaldusaega kuni 50%. 20-meetrine voolik on lihtsasti keritav ja lahti rullitav isegi kuni 45° nurga all. ANTI!Twist funktsioon hoiab ära vooliku sassimineku. Veel üks eelis: Ultra Guard voolik on kaetud Teflon®-iga, pakkudes erakordset vastupidavust kulumisele.
Kasutajasõbralik algusest lõpuni
Meie EASY juhtimiskontseptsioon on loodud selleks, et seadme kasutamine oleks võimalikult lihtne. Üheks näiteks on regulaator, millega saab seadistada veevoolu ja survet – see on mugavalt kättesaadav katte avause kaudu. Kui kõik seadistused on miinimumil, aktiveerub aururežiim. Temperatuuri saab reguleerida juhtpaneelilt. Meie kuumavee-kõrgsurvepesuritel on ka rohkelt praktilisi hoiustamisvõimalusi: lantse, toitekaablit, düüse ja tööriistu saab mugavalt seadmel hoiustada. Mudelitel, millel puudub automaatne voolikurull, on selle asemel täiendav panipaik. Viimasena, kuid mitte vähem tähtsana, on seadmel kaks pesuainepaaki, millel on täpne doseerimis- ja loputusfunktsioon. Lisaks on kõik hoolduseks vajalikud komponendid kiiresti ligipääsetavad.
Lihtne manööverdamine
Meie kuumavee kõrgsurvepesurid on kujundatud jogger põhimõtte järgi, et nende liigutamine oleks võimalikult lihtne. Sellele aitavad kaasa suured rattad, 2 pöördratast, tugipedaal ja ergonoomilised käepidemed.
Vastupidavus ennekõike
Kvaliteetsed materjalid ja tõestatud tehnoloogia muudavad meie kuumavee kõrgsurvepesurid kindlaks investeeringuks. Aksiaalpumba keraamilised kolvid, veejahutusega aeglaselt töötav 4-pooluseline elektrimootor ja usaldusväärne põletitehnoloogia tagavad seadme pika eluea. Plastikkate kaitseb kõiki tundlikke komponente ka rasketes töötingimustes. Lisaks on seadmel katlakivivastane paak, mis hoiab ära katlakivi tekke – eriti kasulik kõva vee piirkondades, pikendades küttepiraalide kasutusiga.
Jätkusuutlikkus ühe nupuvajutusega
eco!efficiency režiimi saab aktiveerida vastavalt mustuse tüübile ja määrdumisastmele. See võimaldab energiat säästvat ja keskkonnasõbralikku puhastust 60 °C juures.
100% töökindlus
Suur veefilter, turvaventiilid, temperatuuriregulaator, heitgaasisensor ja pehmendussüsteem (SDS) tagavad seadme töökindluse igas olukorras.
HDS super Class Classic: Tugev partner rasketeks töödeks
Meie Classic-seeria seadmed on loodud karmideks töötingimusteks. Usaldusväärne tehnoloogia, lihtne kasutamine ja vastupidav konstruktsioon. Hästi sobivad lisatarvikud ning tippkvaliteet taskukohase hinnaga – see on Classic-seeria.
Tugev ja vastupidav
Kuumavee kõrgsurvepesurid, loodud karmideks töötingimusteks – just seda pakuvad meie HDS Classic seadmed. Need on varustatud terasraamistiku ja võimsa väntvõllpumbaga, millel on keraamilised kolvid. Tõestatud veejahutusega, aeglaselt töötav 4-pooluseline elektrimootor tagab erakordse vastupidavuse. Lisaks kaitseb suur veefilter seadet suuremate mustuseosakeste eest, ennetades pumba kahjustusi.
Võimas ja keskkonnasõbralik
Super Class seadmed pakuvad töösurvet kuni 200 bar ja maksimaalset veevoolu 1300 l/h, tagades, et ka kõige visa mustus ei oma võimalust. eco!efficiency režiimi saab aktiveerida vastavalt mustuse tüübile ja määrdumisastmele, võimaldades energiatõhusat ja keskkonnasõbralikku puhastust 60 °C juures.
Intuitiivne ja lihtsasti hooldatav
EASY juhtimiskontseptsioon muudab meie seadmed eriti lihtsasti kasutatavaks. Näiteks saab veekogust ja survet individuaalselt reguleerida otse pumbal. Keskne pöördnupp tagab intuitiivse kasutamise. Lisaks saab tarvikud, nagu vooliku ja pihustuslantsu, kiiresti ja mugavalt seadmel hoiustada. Avatud disain tagab, et kõik vajalikud komponendid on kiiresti ligipääsetavad, mis teeb hoolduse eriti lihtsaks.
Turvaline ja mobiilne
Läbitorgetele vastupidavad suured rattad tagavad lihtsa manööverdamise ja sujuva töö ka ebatasasel maastikul. Lisaks on terasraami integreeritud kraanakinnitus, mis võimaldab seadet hõlpsalt kraanaga tõsta.
Ökonoomne
HDS Classic seeria kuumavee-kõrgsurvepesurid keskenduvad põhifunktsioonidele, kus lisatarvikud on viidud miinimumini. See tagab, et Kärcheri kvaliteet ja tippjõudlus on saadaval taskukohase hinnaga.