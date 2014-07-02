Kuumavee kõrgsurvepesurid

Kuuma vee abil puhastavad kõrsurvepesurid sama survetugevusega veelgi paremini. Kärcheri masinad on äärmiselt mugavad ja kaasaegse tehnoloogiaga.

Kärcher Superklass

Superklass

Autotööstus, põllumajandus, ehitus või ekspedeerimine: mobiilsed superklassi seadmed pakuvad parimaid puhastustulemusi seal, kus puhastustoiminguid sai varem vaid statsionaarselt teostada.

Kärcher Keskklass

Keskklass

Automüüjad, ehitus, põllumajandus või munitsipaalvaldkond: keskklassi seadmed kombineerivad endas innovatiivse tehnoloogia ja maksimaalse kasutusmugavuse. Ideaalne intensiivseks kasutamiseks.

Kärcher Kompaktklass

Kompaktklass

Innovatiivne tehnoloogia, lihtne käsitsemine: kompaktklassi seadmed töötavad vaid nupuvajutusega, nende raami sisse on integreeritud paak ja seadmetel on ka kõrgsurvevooliku trummel.

Kärcher Püstine klass

Püstine klass

Need võimsad ja töökindlad masinad paistavad silma oma hea manööverdusvõime ja lihtsa transportimise poolest. See muudab püstised kõrgsurvepesurid ökonoomseks alternatiiviks erinevatele töökodadele, väikestele garaažidele ja puhastusteenuste pakkujatele.

Kärcher Eriklass

Eriklass

Kohtades, kus heitgaase tuleks vältida või kus need on keelatud: elektrisoojendusega eriklassi seadmeid kasutatakse hügieenilistel aladel, haiglates, toitlustusasutuste köökides ja avalikes basseinides.

Kärcher Sisepõlemismootoriga

Sisepõlemismootoriga

Sisepõlemismootoriga kõrgsurvepesurid (saadaval ka biodiisliga töötavad mudelid) pakuvad maksimaalset mitmekülgsust ja sõltumatust kohtades, kus toiteallikas puudub.

Kärcher HDS-Treiler

HDS-Treiler

Terviklik, mobiilne ja iseseisev professionaalseks kasutuseks mõeldud lahendus kohalikele omavalitsustele, ehitustele ja tööstusettevõtetele. Konfigureeritav, ülimalt tõhus, usaldusväärne ja kergestikasutatav. 500-liitrine veepaak ja 100-liitrine kütusepaak pardal võimaldavad masinat kuni 60 minutit kasutada elektri- ja veevõrgust eraldiseisvana.

