Kuumavee kõrgsurvepesurid
Kuuma vee abil puhastavad kõrsurvepesurid sama survetugevusega veelgi paremini. Kärcheri masinad on äärmiselt mugavad ja kaasaegse tehnoloogiaga.
Superklass
Autotööstus, põllumajandus, ehitus või ekspedeerimine: mobiilsed superklassi seadmed pakuvad parimaid puhastustulemusi seal, kus puhastustoiminguid sai varem vaid statsionaarselt teostada.
Keskklass
Automüüjad, ehitus, põllumajandus või munitsipaalvaldkond: keskklassi seadmed kombineerivad endas innovatiivse tehnoloogia ja maksimaalse kasutusmugavuse. Ideaalne intensiivseks kasutamiseks.
Kompaktklass
Innovatiivne tehnoloogia, lihtne käsitsemine: kompaktklassi seadmed töötavad vaid nupuvajutusega, nende raami sisse on integreeritud paak ja seadmetel on ka kõrgsurvevooliku trummel.
Püstine klass
Need võimsad ja töökindlad masinad paistavad silma oma hea manööverdusvõime ja lihtsa transportimise poolest. See muudab püstised kõrgsurvepesurid ökonoomseks alternatiiviks erinevatele töökodadele, väikestele garaažidele ja puhastusteenuste pakkujatele.
Eriklass
Kohtades, kus heitgaase tuleks vältida või kus need on keelatud: elektrisoojendusega eriklassi seadmeid kasutatakse hügieenilistel aladel, haiglates, toitlustusasutuste köökides ja avalikes basseinides.
Sisepõlemismootoriga
Sisepõlemismootoriga kõrgsurvepesurid (saadaval ka biodiisliga töötavad mudelid) pakuvad maksimaalset mitmekülgsust ja sõltumatust kohtades, kus toiteallikas puudub.
HDS-Treiler
Terviklik, mobiilne ja iseseisev professionaalseks kasutuseks mõeldud lahendus kohalikele omavalitsustele, ehitustele ja tööstusettevõtetele. Konfigureeritav, ülimalt tõhus, usaldusväärne ja kergestikasutatav. 500-liitrine veepaak ja 100-liitrine kütusepaak pardal võimaldavad masinat kuni 60 minutit kasutada elektri- ja veevõrgust eraldiseisvana.